日本テレビ系「金曜ロードショー」(毎週金曜 後9:00〜)で、新年1月12日から4週連続“魔法ワールド”作品の放送が決定。シリーズ1作目『ハリー・ポッターと賢者の石』、2作目『〜秘密の部屋』、3作目『〜アズカバンの囚人』の順で、4週目の2月2日に、2022年春に公開されたシリーズ最新作『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』が本編ノーカットで地上波初放送される。

【画像】放送予定の4作品の場面写真など

■1月12日放送『ハリー・ポッターと賢者の石』

世界中で愛され、現在も人々を魅了し続けている、J.K.ローリングにより生み出されたファンタジー小説「ハリー・ポッター」シリーズ。「ファンタスティック・ビースト」シリーズを合わせた“魔法ワールド”シリーズの興行収入は全世界で1.4兆円超え。そんな超人気シリーズの原点がこの作品だ。

撮影当時、まだ11歳だった、ハリー役のダニエル・ラドクリフをはじめ、ロン役のルパート・グリント、今や世界のトップ女優に成長したハーマイオニー役のエマ・ワトソンのかわいらしくもひた向きな姿が世界中を魅了した。

また、ダンブルドア校長、スネイプ先生、マクゴナガル先生、そして、カリスマ的人気を誇る、ハリーのライバル、マルフォイなどシリーズを通して活躍する主要キャラクターたちも勢ぞろいしている。

監督は、『ホーム・アローン』『グレムリン』のクリス・コロンバス。音楽は数々の名作を手掛けてアカデミー賞5回の受賞(作曲賞/編曲賞)と31回のグラミー賞に輝く巨匠ジョン・ウィリアムズ。美術は、『ガンジー』『危険な関係』などで3回のアカデミー賞を獲得したスチュアート・クレイグが手掛けている。

■1月19日放送『ハリー・ポッターと秘密の部屋』

シリーズ2作目にあたる本作、ホグワーツ魔法魔術学校の2年生となったハリーと仲間たち。今回は学校のどこかにあるといわれる“秘密の部屋”の謎に挑む。本作では魔法使いの血統や、魔法省などの組織にも焦点が当てられ、より深みを増した世界観を構築しています。また、第1作から一回り大きくなったダニエル・ラドクリフ、エマ・ワトソン、ルパート・グリントら子役たちの成長も見どころ。シリーズきっての人気者の屋敷しもべ妖精“ドビー”やトイレにすみ着く幽霊“嘆きのマートル”などユニークなキャラクターも登場する。監督は前作に引き続きクリス・コロンバスが務めている。

■1月26日放送『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』

シリーズ3作目にあたる本作では、ハリーの両親の死に関わるとされる重要人物シリウス・ブラックが登場し、スト―リーは大きく動き出します。13歳になり、無邪気な子供時代から成長し、青春期を迎えたハリーたちの繊細な心理描写も見どころ。

本作では、前作公開直前に他界し、前作が遺作となったリチャード・ハリスに代わって、新たにアイルランド出身の俳優マイケル・ガンボンがダンブルドア校長役を演じている。また監督は、前作まで務めたクリス・コロンバスから、後に『ゼロ・グラビティ』(2013年)や『ROMA/ローマ』(18年)でアカデミー賞の監督賞を受賞するメキシコ人監督アルフォンソ・キュアロンにバトンタッチされた。

■2月2日放送『ファンタスティック・ビーストとダンブルドアの秘密』

ハリー・ポッター魔法ワールドの最新作で、魔法動物学者ニュートの冒険を描く「ファンタスティック・ビースト」シリーズの第3作を本編ノーカットで地上波初放送。本作ではシャイでおっちょこちょいな魔法使いニュートが、ダンブルドア先生やマグルたちとデコボコチームを結成!史上最悪の黒い魔法使いグリンデルバルドに5つの魔法のトランクで立ち向かう、ダンブルドアの“秘密の作戦”が描かれる。

前2作同様、原作者J. K. ローリングが、自ら脚本を手掛け、ホグワーツ城やホグズミード村など、「ハリー・ポッター」シリーズでおなじみの場所も続々登場。不思議なトランクやかわいい仲間の魔法動物たちとともに、魔法世界はさらに広がりを見せて行く。

ニュート役は、物理学者のスティーブン・ホーキングを演じた『博士と彼女のセオリー』(14年)でアカデミー主演男優賞を受賞したエディ・レッドメイン。若き日のダンブルドアを演じるのは、04年に雑誌『ピープル』で"最もセクシーな男性"に選ばれたジュード・ロウ。グリンデルバルド役は前作までのジョニー・デップに代わり、“北欧の至宝”と称されるデンマークの名優マッツ・ミケルセンが新たに演じた。監督は『ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団』(第5作)以降の全シリーズ作品を手がけるデヴィッド・イェーツ。

(C) 2024 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.Wizarding WorldTM Publishing Rights (C) J.K. RowlingWIZARDING WORLD and all related characters and elements are trademarks of and (C) Warner Bros. Entertainment Inc.