¿ÀÅÄÀµµ±¤¬¡ÖÎ¹¥µ¥é¥À¡×¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ´¶È¤«¡¡à·ã¤ä¤»á¤ÇÎ¹¥í¥±¸·¤·¤¯¡Ö£Í£Ã¸òÂå¤¬¸½¼ÂÅª¡×¤ÎÀ¼
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ÀÅÄÀµµ±¡Ê£·£²¡Ë¤¬£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎ¹¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤òµÙ±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÂ´¶È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÎ¹¥µ¥é¥À¡×¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢¿ÀÅÄ¤ÏÁ°¡¹½µ¡¢Á°½µ¤ËÂ³¤¤¤Æ£²ÆüÊüÁ÷¤â·çÀÊ¤·¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç½÷Í¥¤Î¾¾²¼Æà½ï¤Ï¡Ö¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢ÂÎ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Ãæ¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁðÌî¿Î¤Î¸å¤ò·Ñ¤®¡¢£¹£·Ç¯£´·îÊüÁ÷¤«¤é£Í£Ã¤Ë½¢Ç¤¡££²£¶Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ£°ì¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤ÏÊüÁ÷Ãæ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¶¦±é¼Ô¤ËÆÇ¤òÅÇ¤¡¢ÈÖÁÈÂ¦¤Ï¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£Ç¯½Õ¤´¤í¤«¤é¥ä¥»¤ÆËË¤Ï¥³¥±¤Æ¡¢´é¤Î¤·¤ï¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢²Æ¤´¤í¤«¤é¤ÏÇòÈ±¸ò¤¸¤ê¤Î¹õÈ±¤¬ÇòÈ±¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÆÃ¤Ëº£½©¤´¤í¤«¤éÂÎÄ´°²½¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡ØÎ¹¥µ¥é¥À¡Ù¤Ç½Õ¤ËµþÅÔ¥í¥±¡¢²Æ¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»¥í¥±¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï½é²Æ¤ËÂç¹¥¤¤Ê¥´¥ë¥Õ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½©¤ËÆþ¤Ã¤Æ¸µµ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡ÖÎ¹¥µ¥é¥À¡×¤Ï¿ÀÅÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤¬Î¹¤ò¤¹¤ëÈÖÁÈ¤À¡£
¡Ö¥ä¥»ºÙ¤Ã¤¿ÂÎ¤ÇÀ¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ê¡¢Î¹¥í¥±¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï²è¡Ê¤¨¡ËÅª¤Ë¸·¤·¤¤¡£µÙ±é¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£Î¹¥í¥±¤¹¤ë¤Î¤¬¸·¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Â´¶È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡ÖÎ¹¥µ¥é¥À¡×¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸þ°æ°¡µª¡¢»°Á¥Èþ²Â¤¬º£Ç¯£³·îÊüÁ÷¤ÇÂ´¶È¤·¡¢¾¾²¼¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥Æ¥³Æþ¤ì¤¹¤ë¤Ê¤éÈÖÁÈ½ªÎ»¤è¤ê¡¢£Í£Ã¸òÂå¤¬¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¡×¡ÊÀ©ºî²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡Ö¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡×¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¡¢Éüµ¢¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¬¡Ä¡£¡¡