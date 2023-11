2023年10月1日23時過ぎ、都内の高級マンションへと入っていく女性の姿があった。黒髪でセミロングヘアーのその女性は、高級ブランド“BAO BAO ISSEY MIYAKE”の小さい鞄を肩から下げていた。

【画像】RIKUの自宅マンションへ入る元E-GirlsのA子さん

翌2日の9時前、同マンション前に黒の送迎車が停まると、約10分後にマンションから姿を現したのはEXILEの弟分にあたる人気グループ「THE RAMPAGE from EXILE TRIBE」のメンバー・RIKU(29)だ。キャップを被りサングラスをかけたRIKUは車に乗りこむと、仕事へと向かっていった――。

LDH主宰の3つのオーディションからメンバーが集結

16人組から成る「THE RAMPAGE」。RIKUは3人いるボーカルメンバーのうちの1人だ。同じくボーカルの川村壱馬(26)や吉野北人(26)と共に、「THE RAMPAGE」の中でも人気を集めている。

「『THE RAMPAGE』にはLDHが主催した3つのオーディション『EXILE PERFORMER BATTLE AUDITION』、『VOCAL BATTLE AUDITION 4』、『GLOBAL JAPAN CHALLENGE』から選ばれたメンバーが集まっています。K-POPアーティストと同等以上に歌って踊れる次世代のグループだと言われています」(音楽関係者)



最新シングルの『片隅』

“Jr.EXILE”の中でも人気が高いグループ

LDHの他の同年代グループである「GENERATIONS from EXILE TRIBE」、「FANTASTICS from EXILE TRIBE」、「BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE」と共に“Jr.EXILE”と呼ばれている。

「2017年1月25日にシングル『Lightning』でメジャーデビューを果たし、同年11月15日に韓国で行われた『2017 Asia Artist Awards』でも、ニューウェーブ賞を受賞。“Jr.EXILE”の中でも人気が高いです」(同前)

肉体美が掲載された1st写真集はファンから注文が殺到

RIKUは音楽活動だけでなく、bayfm78でレギュラーラジオ番組「WEEKEND THE RAMPAGE」のメインパーソナリティーを担当、2022年2月には、ミュージカル「『天使について』〜堕落天使編〜」にて初主演を務めるなど、幅広く活動している。

「2021年12月23日には1st写真集である『Life is Beautiful』(宝島社)も発刊。『オリコン週間BOOKランキング』の写真集ジャンルで2週連続3位にランクインしていました。LDHのメンバー特有である鍛え上げられた肉体美が掲載された写真集は、ファンから注文が殺到したようです」(同前)

交際のきっかけは“事務所絡み”

人気メンバーのRIKU。自宅マンションへと入っていったA子さんは一体何者なのだろうか。女性の知人が語る。

「RIKUさんの自宅へと入ったA子は、実は同じくLDH所属の人気グループで2020年に解散しているE-Girlsの元メンバーです。2020年にE-Girlsが解散した時には、不仲説や方向性の違いなどさまざまな憶測が飛び交いましたが、いまだに解散理由は明言されていません」

同じ事務所で活動していた2人だが、交際のきっかけも“事務所絡み”だったという。

「事務所が同じで、普段から顔を合わす機会が多かったことから自然と親密な関係になっていき、交際に発展したと聞いています。交際期間は1年ほどで、A子がRIKUの家へと通うかたちで交際が続いています。2人で飼っている犬についてだけ投稿する用のSNSもあるようです」(同前)

冒頭の場面に戻ろう。10月2日、18時半過ぎに自宅へと戻るRIKU。その姿は変わらず半袖にハーフパンツだ。キャップやサングラスは外しており、高級ブランド“Louis Vuitton(ルイ・ヴィトン)”の大きなボストンバッグを片手に持ちながらマンションへと入っていったーー。

2人の関係について所属事務所へ問い合わせたところ、「プライベートは本人に任せています」と回答があった。

同じ事務所出身のビッグカップルの誕生。今後に注目だ。

(「週刊文春」編集部/週刊文春Webオリジナル)