THE RAMPAGE from EXILE TRIBE の神谷健太（28）と人気インフルエンサーのローナ（25）の「お泊まり愛」の様子を「週刊文春」がキャッチ。神谷が所属する事務所LDHはローナとの関係について「親しい友人の1人と聞いています」と回答した。【画像】右手をがっちりと掴み引き寄せ…仲睦まじく歩く神谷とローナの写真を全て見る◇◇◇THE RAMPAGE（以下ランペ）は、ボーカル3人、パフォーマー13人の計16人からなるLDHきっての大所