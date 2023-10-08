ÇÈÎÜ¡¢ÆóµÜÏÂÌé¤Ë¶±¤¨¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¡Ä´ÆÆÄ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¡Ö»ä¤â¤¦ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
½÷Í¥¤ÎÇÈÎÜ¡Ê32ºÐ¡Ë¤¬¡¢10·î7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£±Ç²è¤Ç½é¶¦±é¤·¤¿Íò¡¦ÆóµÜÏÂÌé¡Ê40ºÐ¡Ë¤Ë¡È¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î±Ç²è¡Ö¥¢¥Ê¥í¥°¡×¤ÎÀëÅÁ¤Î¤¿¤á¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿ÇÈÎÜ¤ÈÆóµÜ¡£»£±ÆÃæ¡¢ÇÈÎÜ¤ÏÆóµÜ¤Ë¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö´ÆÆÄ¤¬ÆóµÜ¤µ¤ó¤Ë¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ø¤¢¤Ã¤Á¤ËÈô¹Ô¾ì¤¬¸«¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ÎÈô¹Ôµ¡¤¬Èô¤ó¤À½Ö´Ö¤ËÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¡Ø¤¨¤Ã¡Ù¤È¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¡Ø¤Ï¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡© »ä¤â¤¦ÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£ÆóµÜ¤µ¤ó¤Î²£¤Ë¤¤¤ë¤È¡Ø¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¡£ÆóµÜ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ø¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È¤Ï¤Ê¤ë¤è¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÇÈÎÜ¤¬¡Ö¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢ÆóµÜ¤Ï¡Ö¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È·Ú¤¯Åú¤¨¤¿¤¬¡¢ÇÈÎÜ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤â¤¦¶±¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£