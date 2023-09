日本は不妊治療の件数がとても多い「不妊治療大国」だと前回の記事〈じつは、日本は不妊治療の件数が多すぎる「不妊治療大国」だった…!衝撃の事実のウラにある「本当の理由」〉でお伝えしましたが、さらに衝撃的な事実が明らかになっています。日本は「妊娠に至らない不妊治療」の件数が世界トップクラスだというのです。一体なぜなのでしょうか?

先日発売となったロングセラーの改訂版『不妊治療を考えたら読む本〈最新版〉 科学でわかる「妊娠への近道」』(講談社ブルーバックス)より、その一部を紹介しましょう。

不妊治療で大事なのは「効率」である

前回の記事(じつは、日本は不妊治療の件数が多すぎる「不妊治療大国」だった…!衝撃の事実のウラにある「本当の理由」)では厳しい事実を次々に紹介してきましたが、こうしたことがわかれば、不妊治療は「限られた時間しか使えない」ということに納得していただけるのではないかと思います。

では、どうしたらよいのでしょうか。時間が限られているのであれば、大切なのは「効率」を考えた治療を行うことではないでしょうか。「効率」という言葉は味気ないかもしれませんが、この「限られた時間」「限られたお金」を有効に使えるかどうかが、不妊治療では、否応なしに求められるのです。

現実には、効率を追求できない事情がたくさんあるでしょう。仕事や家族の事情などで、時間とお金を存分に治療へ投入できない方も多いと思います。保険適用範囲の拡大で安くなったとはいえ、保険診療の総額が高額になる方もいるし、そもそも自分は保険の対象外だという方もいます。不妊治療にはこのような厳しさがあるのは現実です。

日本人は「不妊治療の開始が遅い」?

そして、今の日本の患者さんは、必ずしもみんなが効率重視という考え方をしていないようです。日本の文化には「できるだけ自然にしているのがよい」という無為自然を尊ぶ考え方がありますが、そのためか、まず治療の開始年齢が遅いという傾向があります。

なかなか妊娠しなくても「そのうち、妊娠するでしょう」と思い、年齢がかなり高くなるまで医療施設での不妊治療を考えないのです。このことは、日本で今よく売れている不妊の本のほとんどが、食事の改善や「冷え」予防など自然療法の本であることを見れば一目瞭然です。

また、医療施設での不妊治療を始めた場合も、「薬の使用はできるだけ控えたい」と望む人が多いのも特徴です。こうした自然志向の結果、自然療法や薬を控えた治療に時間をかけすぎて、いざ本格的な不妊治療に切り替えることにしたときには、妊娠できる卵子がすでに少なすぎる人が目立ちます。そして、治療を始めてもなかなか妊娠に至らないのはつらいことですから、次第に心も身体も疲れ切ってしまいます。

世界から見た「日本の不妊治療」

意外に思われるかもしれませんが、日本のART(生殖補助医療)の治療成績は、国際的に見ると際立って低いというデータが2016年に発表され、当時、専門家の間で話題になりました。理由は、「効率の悪さ」と「年齢が高くなってから治療する人が多い」ためだと思われます。

世界各国のARTの実施状況をモニタリングしている組織「国際生殖補助医療監視委員会(International Committee Monitoring Assisted Reproductive Technologies:ICMART)」の報告によると、日本は、1回の採卵あたりの出産率が60ヵ国・地域中で最下位でした。累計出産率の順位はもう少し良いのですが、それでもドミニカ共和国、イタリアに次いで下から3番目でした(図【各国の体外受精による出産率ー日本は世界最低レベルだった!】)。

【各国の体外受精による出産率ー日本は世界最低レベルだった!】 顕微授精、体外受精を合わせた数値。意外にも、日本は不妊治療で妊娠・出産す る確率が極めて低いことがわかる ICMARTが2016年に発表したレポートをもとに作成。2010年の60ヵ国・地域のデータから抜粋して 作成/S. Dyer et al., International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technologies world report: Assisted Reproductive Technology 2008, 2009 and 2010, Human Reproduction, Vol.31, No.7,1588-1609, 2016

筆者の浅田は、不妊治療に関する国際学会へよく行きますが、日本の技術レベルが低いとは思いません。浅田が若かった頃は欧米の技術を「すごい」と思って見ていましたが、近年は、日本のトップレベルの施設で行われている治療は、むしろ欧米より技術的に高いのではないかと思います。

それなら、なぜ日本の成績はこんなに低いのでしょうか? それは、やはり治療開始年齢の高さと先ほど述べた自然志向によって、高い技術が効率良く使われていないからです。

妊娠できない不妊治療が大量に行われている

出産率が低い一方で、この時のデータでは日本のARTの実施件数は、60ヵ国・地域中で第1位でした(図【各国の体外受精の実施件数―日本は世界一多かった(2010年)】)。

【各国の体外受精の実施件数――日本は世界一多かった(2010年)】顕微授精、体外受精、胚移植を合わせた件数。日本は、治療成績は低い(図【各国の体外受精による出産率ー日本は世界最低レベルだった!】 )が、治療件数は世界一多い ICMARTが2016年に発表したレポートより(図【各国の体外受精による出産率ー日本は世界最低レベルだった!】 と同様)。2010年の60ヵ国・地域のデータから抜粋して作成

つまり日本は、国際的に見ると、「妊娠できない不妊治療が非常にたくさん行われている」ということになります。日本の2010年のART実施件数は24万2161件で、第2位の米国の約1.6倍にあたりました。ところが、治療によってどれくらいの子どもが生まれているかというと、米国の半分にも満たなかったのです。

現在の日本の不妊治療の状況は?

ICMARTは、その後もレポートを出し続けており、2021年には治療件数や治療で生まれた子の数を発表しましたが、ここでも日本は件数の割に生まれた子が少ない傾向が見られました(図【体外治療件数が多い国と治療で生まれた子の数(2014年)】)。

【体外治療件数が多い国と治療で生まれた子の数(2014年)】2021年に発表されたICMARTのレポートでも、日本は、治療数件数の割に、それ によって生まれた子どもの数が少なく、そのバランスが他の国と違った ICMARTが2021年に発表したレポート(2014年のデータ)をもとに作成。 International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technologies world report:assisted reproductive technology, 2014, Human Reproduction, Vol.00, No.0, 1-12, 2021

2022年の国際学会では、世界79ヵ国中ARTの実施件数が多い国のトップ10が示されて、日本は世界第2位でした。1位は、以前はデータを公開していなかった中国でした。

日本が約45万件だったのに対して、中国は約108万件と日本の2.4倍でした。ただし、中国は人口が約14億人と、日本のおよそ12倍です。それを考えると日本のART実施件数の多さは、世界の中で際立っています。中国のデータを加えて考えてもなお、いまだに日本は、妊娠できない不妊治療件数の多さが世界トップクラスだと言えるでしょう。

不妊治療は命の“秘密のドア”を開ける試み

不妊治療を受ける人は、まずこのような日本の現状を知ってほしいと思います。

食事や冷え予防などの自然療法を行うことは、健康状態全般のためには大切なことに違いありません。生活が乱れて、そのために体力が落ちているのであれば、なおさらです。

しかし、それだけでは妊娠に至らない人が、現実にはたくさんいます。

この度出版した『不妊治療を考えたら読む本〈最新版〉』では、まず、人が妊娠するときに体内で何が起きているかについての最新知見を紹介するように努めました。それが治療を考える基盤になるからです。

妊娠は、いまだ神秘に満ちたできごとです。そして不妊治療とは基本的に、妊娠の神秘にチャレンジし、新しいドアを一枚ずつ開けては、それに基づいた試みを積み重ねてきた医療です。そしてその試みが、命の“秘密のドア”をまた一枚開けてきたのです。

よい不妊治療を受けるために不可欠なこと

たとえば、精子と卵子が融合して「受精」し、その受精卵がたったひとつの細胞からふたつ、4つと分割していく様子は、これまで人が見ることはできませんでしたが、体外受精の技術が登場して初めて可能になりました。

すると、それまでは「卵子は精子と出会えば受精する」と考えられていましたが、必ずしもそうではないことがわかりました。実際には受精が起きないこともあり、また、受精しても途中で発育が止まってしまう受精卵も多いことがはっきりしてきたのです。そして、そこからまた新しい治療法が考えられてきました。

よい不妊治療を受けるためには、まずは今わかっている事実を正しく知り、それに基づいた科学的な不妊治療を求めていくことが不可欠です。生殖の仕組みを「それなら小学生時代に保健体育の時間に習ったよ」と思わないでください。とくに男性は忘れている人が多いのではないかと思います。男女間に知識の差があると、カップルが治療についてちゃんと話し合うことができません。

「妊娠ビジネスの落とし穴」にはまらないためには

また、不妊治療の最前線にいる専門家から見れば、昔の学校で習った知識は間違っていることも少なくありません。まだ生殖医学が進んでいなかった時代の知識では、現在の不妊治療を理解することはできません。

「スマホで検索すれば、知識など無料でいくらでも得られる」と思うのは、現代の落とし穴のひとつです。

無料で楽しく見られるインターネットの情報は、画面の背後にさまざまな妊娠ビジネスが動いていることがあります。そうした情報は、見た人が妊娠できることより、ビジネスとしての利益を優先している可能性もあります。不安をあおったり偏った説明をしたりすることで、特定の商品や組織にお金を払いたくなるよう巧みに誘導するのです。

思い込みで落とし穴にはまることのないよう、まずは、日進月歩で解明が進んでいる妊娠の仕組みを知り、卵子の世界の真実を見ていきましょう。

