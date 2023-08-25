¸µÇµÌÚºä46ËÙÌ¤±ûÆà¡¢ÈþÍÆ¼¼¤ËUber Eats¸Æ¤Ö¡Ö¾ï¼±¤Ê¤µ¤¹¤®¡×¥É¥ó°ú¤¤ÎÀ¼
¡¡¸µÇµÌÚºä46¡¦ËÙÌ¤±ûÆà¤¬¡¢24ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤Ë½Ð±é¡£ÈþÍÆ¼¼¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¤³¤À¤ï¤ê·ÝÇ½¿Í¤ÎÀ¸ÂÖSP¡×¡£ËÙ¤ÏÈþÍÆ¼¼¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤â¤é¤¦´Ö¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤òÍê¤ó¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬²Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸Ä¼¼¤Î»þ¤À¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸Ä¼¼¤Î»þ¤ËÈþÍÆ»Õ¤µ¤ó¤Ë³ÎÇ§¤ò¤·¤Æ¡ØUber EatsÍê¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«?¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡Ø¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÈþÍÆ±¡¤´¤È¤ËÍê¤á¤ëÊª¤Ï°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÌðÅÄ°¡´õ»Ò¤Ï¡Ö¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¥«¥é¡¼ºÞ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ÷¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Æ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈþÍÆ¼¼¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤¯¤éÀ¶·é¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥«¥Ã¥È¤·¤¿ÌÓ¤¬¤É¤³¤«¤«¤é¤«(ÊÛÅö¤Ë)Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç»ä¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»ýÏÀ¡£¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ËÙ¤Ï¡Ö¤¢¤¡¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í?¡×¤È³ÎÇ§¡£
¡¡>>¸µÇµÌÚºä¡¦ËÙÌ¤±ûÆà¡¢Áé¤»¤¹¤®ÂÎ½Å¸øÉ½¤ÇÊªµÄ¡Ö±Æ¶ÁÎÏ¹Í¤¨¤Æ¡×¡Ö¿ô»ú¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â<<
¡¡¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Ï¡Ö¥â¥Î¤Ë¤è¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤â¤·¥«¥ì¡¼¤È¤«¤À¤È¡¢¸Ä¼¼¤À¤È¼¡¤Î¿Í¤¬¡Ä¡×¤È¿´ÇÛ¡£ËÙ¤Ï¡ÖÆ÷¤¤¤Ï¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¤¬MAX¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥ì¡¼¤ÏÍê¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡¡
¡¡ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ï¤µ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¢¤ëÉÛÃÄ¤ò¤¹¤°¼è¤ê½Ð¤¹¤«¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¡£¤³¤ì¤Ë¡¢ËÙ¤Ï¡Ö»ä¡¢ÉÛÃÄ¤ò¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¥Ù¥Ã¥É¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤¬¡Ä¡×¤È¥¥ì¥¤¤Ë¥Ù¥Ã¥É¥á¥¤¥¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÊø¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¡£¤À¤¬¡¢¾¾ËÜ¤«¤é¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¿Í¤¬ÈþÍÆ±¡¤ÇUber¡Ä¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£