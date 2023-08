Amazon Prime Videoにて、2023年8月に配信となるアニメ作品ラインアップが発表された。

8月はアニメ映画として、「映画 バクテン!!」や「劇場版ポケットモンスター」30作品以上が続々配信される。

この機会にアニメ映画を楽しもう!

プライム会員登録はこちら

【Amazon Prime Video 8月配信開始作品ラインアップ紹介】

アニメ映画

<2023年8月2日(水)から>

■「映画 バクテン!!」

<2023年8月4日(金)から>

■「劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲」



■劇場版ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕」



■「劇場版ポケットモンスター セレビィ 時を超えた遭遇」



■「劇場版ポケットモンスター 水の都の護神 ラティアスとラティオス」



■「劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 七夜の願い星ジラーチ」



・「劇場版ポケットモンスター 結晶塔の帝王 エンテイ」

・「劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者デオキシス」

・「劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者ルカリオ」

・「劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ポケモンレンジャーと蒼海の王子 マナフィ」

・「劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ディアルガ VS パルキア VS ダークライ」

・「劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール ギラティナと氷空(そら)の花束 シェイミ」

・「劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール アルセウス 超克(ちょうこく)の時空へ」

・「劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド・パール 幻影の覇者 ゾロアーク」

・「劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと黒き英雄 ゼクロム」

・「劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと白き英雄 レシラム」

・「劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ キュレム VS 聖剣士 ケルディオ」

・「劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ 神速のゲノセクト ミュウツー覚醒」

・「ポケモン・ザ・ムービーXY 破壊の繭とディアンシー」

・「ポケモン・ザ・ムービーXY 光輪の超魔神 フーパ」

・「ポケモン・ザ・ムービーXY&Z ボルケニオンと機巧のマギアナ」

・「劇場版ポケットモンスター キミにきめた!」

・「劇場版ポケットモンスター みんなの物語」

・「ミュウツーの逆襲 EVOLUTION」

・「劇場版ポケットモンスター ココ」

・「ピカチュウのなつやすみ」

・「ピカチュウたんけんたい」

・「ピカチュウのドキドキかくれんぼ」

・「ピカピカ星空キャンプ」

・「おどるポケモンひみつ基地」

・「メロエッタのキラキラリサイタル」

・「ピカチュウとイーブイ☆フレンズ」

・「ピカチュウ、これなんのカギ?」

・「ピカチュウとポケモンおんがくたい」

(C)映画バクテン製作委員会

(C)Pokémon

(C)Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku

(C)ピカチュウプロジェクト1998

(C)ピカチュウプロジェクト1999

(C)ピカチュウプロジェクト2001

(C)2002 ピカチュウプロジェクト

(C)2003 ピカチュウプロジェクト

>> 【Amazon Prime Video】劇場版ポケットモンスター作品が勢ぞろい! 8月のアニメラインアップ公開! の元記事はこちら