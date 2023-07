イチロー、松井秀喜両氏は早々と選外

2026年のワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で指揮を執る次期日本代表監督の人選が難航の様相を呈している。6月下旬に東京スポーツが「工藤公康氏が侍ジャパン新監督へ」と報じたものの、侍ジャパン強化委員会サイドは完全否定。東スポに抗議文を送り、オールスター戦は取材禁止と強硬な措置を講じた。今年3月のWBCで日本を14年ぶりの優勝に導いた栗山英樹前監督(62)の後任で、2連覇の重責を担う次期監督。強化委員会は8月末をメドに決定する方針で、選考は最終局面に突入しつつある中、これまで取り上げられてこなかった候補者が浮上してきた。

5月末の栗山氏の退任に前後し、次期代表監督の候補には工藤氏のほか、イチロー氏(49)と松井秀喜氏(49)のビッグネームが取り沙汰されたが、いずれもリストからは外れているという。

侍ジャパンをWBC優勝へと導いた栗山監督

「日本代表は過去3度の制覇で現役大リーガーの招集に成功したことが勝因になった。強化委員会は次回も大谷(翔平=エンゼルス)を筆頭にメジャーリーガーの招集が成否を分けるとの見方で一致している。メジャーで活躍したイチローや松井なら彼らへの訴求力に期待ができたが、表向きの理由としては、ともにアメリカに拠点を置き、国内選手の選考に支障がある上、それぞれマリナーズ、ヤンキースで指導役になっているということで感触が悪く、早々と選から漏れた。オリックスの中嶋(聡)監督、ヤクルトの高津(臣吾)監督らNPBの現役監督はチームの指揮との両立が困難という結論になっている」(球界関係者)

そこで次段階ではフリーの立場の候補者に照準を絞った。工藤氏とともに、元巨人監督の高橋由伸氏(48)や元ヤクルト監督の古田敦也氏(57)らがリストアップされたという。この3氏はメジャーでプレーしたことはないものの、NPB球団で監督経験がある。

WBC監督は巨人OBで大卒が条件?

前出の球界関係者がこう指摘する。

「WBCの日本ラウンドは読売新聞主催で、これまで巨人OBから代表監督を多く選出してきた。第1回の王(貞治)さん以外は大卒というのも共通点で、選手やコーチを含めたチーム編成の際に、大学球界出身者を入れた幅広い候補者の中からの人選が可能になっていた。巨人OBか大卒か、そのいずれか、または両方を満たすのが工藤、古田、高橋の3氏なのだが……」

工藤氏は21年まで指揮を執ったソフトバンクでの再登板が視野に入ってきたとされる。

「ソフトバンクは日本ハムからの近藤(健介)のFA補強を筆頭に、チーム強化に巨費を投じたのに(前半戦を9連敗で終えるなど)覇権奪回がおぼつかない。内部では藤本(博史)監督への不満が噴出し、V逸なら2年契約が切れる今オフ限りでの退任は濃厚。来季監督には7年間で5度日本一になった工藤待望論が出ており、小久保(裕紀)2軍監督らとともに候補に挙がってくる」(元NPB球団監督)

工藤氏は巨人でも「ポスト原」の一人に挙がる。

「生え抜きではないが、巨人監督はエースか4番との球団の不文律には沿っている。ソフトバンク監督時代に日本シリーズで巨人に立ちはだかっており、現役時代から定評がある勝負強さは評価が高い。本人もどの球団から監督就任要請があってもいいように、身を空けておきたいようだ」(同前)

軒並みNPB監督と両てんびん

巨人の次期監督候補という点では、工藤氏より高橋氏の線が濃い。

「前回の監督就任時は球団が無理をいって現役を辞めさせているだけに、負い目がある。もう一度チャンスを与えようとするだろう。阿部(慎之助ヘッドコーチ)が先かどうかは流動的だが、再登板は大前提だけに、本人が代表監督への就任に後ろ向きになるのも無理はない。それに代表監督で結果を出せなければ、巨人監督で不振だっただけに、監督の資質を問われかねない。そうなると、将来的な巨人監督復帰は絶望的になる。二重の意味で代表監督は引き受けられないのではないか」(同)

同じく候補に挙がった日本ハムの稲葉篤紀ゼネラルマネジャー(50)、井端弘和氏(48)もそれぞれの古巣である日本ハム、中日で監督の芽がある。工藤、高橋両氏と同様の理由で代表監督には消極的のようだ。

一方、古田氏はやや事情を異にする。今年のWBC決勝では大谷がエンゼルスの同僚マイク・トラウトから空振り三振を奪って日米決戦を制した。筋書きでもあったかのような劇的なフィナーレだった。前出の元NPB球団監督が古田氏の心中を推察する。

「これ以上の勝ち方はないと思っているのではないか。たとえ大谷らメジャーリーガーの招集に成功しても優勝しなければ、『負けた監督』という評価しか残らない。次回のWBCで日本は善戦では許されないほど、栗山前監督がハードルを上げた。巨額な報酬が保証されるわけでもなく、名誉職の意味合いが強い代表の首脳陣は過去にも腰を引く面々が多かった。特に今回は火中の栗を拾う構図に近く、古田なら冷静に損得勘定しているはず」

日本国籍取得時からの夢だったラミレス氏

誰もが就任に尻込みするポジションになった代表監督に、ここに来て有力候補に挙がってきたのが前DeNA監督のアレックス・ラミレス氏(48)である。ベネズエラ出身で、外国人で初めて通算2000安打を達成した。18年1月に日本国籍取得を目指すと明らかにした上で「将来的に日本代表の監督としてユニホームを着るのは日本人として最高の夢だ。オファーがあれば、やらせていただきたい」と話すなど、かねて意欲を示してきた。

ラミレス氏は19年、晴れて日本に帰化した。DeNA監督は21年限りで退任し、代表監督就任に支障はない。

「『日本と日本人を愛している』が口癖だった。正式な要請があれば二つ返事で受諾する。コミュ力が高く、もり立てることが上手で、代表監督向きだと思う。野手出身で投手のマネジメントが課題だが、大谷やダルビッシュ、佐々木(朗希=ロッテ)らとのパイプ役としてロッテの吉井(理人)監督が再度、投手コーチになってくれれば問題ない。日の丸を背負うチームのトップを敬遠する野球人が多く、日本人になって間もないラミちゃんが熱望する現状は寂しい限りだが、選手、監督しての実績は十分で、巨人OBでもある」(DeNA球団関係者)

外国人として活躍した元選手のWBC監督就任となれば、史上初のことだ。11月16日開幕のアジアプロ野球チャンピオンシップ(東京ドーム)で初陣を迎えることになる。

