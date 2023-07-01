¥í¥·¥¢¤¬¹¶·â½àÈ÷¡© ¥¶¥Ý¥ê¡¼¥¸¥ã¸¶È¯ ¿¦°÷ÂàÈò¤«
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñËÉ¾Ê¤ÏÆîÉô¤Î¥¶¥Ý¥ê¡¼¥¸¥ã¸¶È¯¤òÀêµò¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥·¥¢·³¤¬ÂàÈò¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥í¥·¥¢·³¤¬¸¶È¯¤ÎÇúÇË¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ß¤Æ·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñËÉ¾Ê¾ðÊó¶É¤Ï30Æü¡¢¥¶¥Ý¥ê¡¼¥¸¥ã¸¶È¯¤«¤é¥í¥·¥¢·³¤¬½ù¡¹¤ËÅ±Âà¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÉô¤Î¿¦°÷¤Ë¤â7·î5Æü¤Þ¤Ç¤ËÂàÈò¤¹¤ë¤è¤¦´«¹ð¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï25Æü¤Ë¡Ö¥í¥·¥¢¤Ï¸¶È¯¤Ø¤Î¥Æ¥í¹¶·â¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò½àÈ÷¤·¾µÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÀ¤³¦¤ÎÃíÌÜ¤ÏÉÔ½½Ê¬¤À¡×¤È´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂ¦¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÂàÈò¤ÎÆ°¤¤Ï¥í¥·¥¢·³¤Ë¤è¤ë¸¶È¯¤ÎÇúÇË·×²è¤Î°ì´Ä¤À¤È¤ß¤Æ·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡°ìÊý¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤Ï¸¶È¯¤«¤é¤ÎÂàÈò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£