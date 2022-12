スパイク・チュンソフトは、2023年春発売予定のNintendo Switch向けダークファンタジー推理アクション『超探偵事件簿 レインコード』について、主人公「ユーマ」にとり憑く「死に神ちゃん」が本作を紹介するイントロダクショントレーラーを本日12月15日に公開した。

また、イントロダクショントレーラー内で見られる「ユーマ」と「死に神ちゃん」の新イラストが公開。『ダンガンロンパ』シリーズや本作のキャラクターデザインを手掛ける小松崎類氏による描き下ろしイラストとなっている。

『超探偵事件簿 レインコード』はシナリオを手がけるトゥーキョーゲームスの小高和剛氏を筆頭に、サウンド担当の高田雅史氏やデザイン担当の小松崎類氏ら『ダンガンロンパ』シリーズの開発陣が再集結して手がけるゲーム。

超巨大企業の支配下にあり未解決事件が多発する奇妙な街を舞台に、記憶を失った探偵見習い「ユーマ」と彼に取りついた「死に神ちゃん」が世界各地から集った特殊な力を持つ超探偵たちとともに事件の解決を目指す。

調査を進めていくことで謎が具現化した異空間「謎迷宮」が出現。迷宮内のさまざまなギミックやトラップを超えた先には「謎怪人」と呼ばれる存在が待ち受けており、謎怪人とのバトルでは主張のなかにある矛盾を「解刀(かいとう)」で叩き斬ることによって謎の解決へと向かっていく。

『ダンガンロンパ』ファン必見の本作。気になる方はぜひチェックしていただきたい。

『超探偵事件簿 レインコード』公式サイトはこちら

■『超探偵事件簿レインコード』イントロダクショントレーラー

https://youtu.be/l8dQWezhBFs

<新イラスト>

【ユーマココヘッド/CV:福原かつみ】

【死に神ちゃん/CV:鈴代紗弓】

■ Twitter キャンペーン開催! フォロー&RT で主演声優2 名のサイン色紙を手に入れよう!

Nintendo Switch ソフト『超探偵事件簿 レインコード』について、フォロー&RT キャンペーンを本日より Twitter にて開催。『超探偵事件簿 レインコード』公式Twitter アカウント(@raincode_SC)をフォローし て、キャンペーンツイートをリツイートいただいた方の中から抽選で 2 名様に「主演声優 2 名のサイン色 紙」をプレゼントいたします。本作の主人公で探偵見習いの「ユーマ ココヘッド」の声優を務める“福原 かつみ”さんと、ある契約によってユーマにとり憑いている「死に神ちゃん」の声優を務める“鈴代紗弓” さん、2 名の直筆サインが入った色紙1 枚を入手できます。

賞品: 主演声優2 名のサイン色紙・・・2 名様

期間: 2022 年12 月15 日(木) 〜 2022 年12 月25 日(日)

超探偵事件簿 レインコード公式Twitter: https://twitter.com/raincode_SC

キャンペーンツイート: https://twitter.com/raincode_SC/status/1603196192913240064

応募規約: https://www.spike-chunsoft.co.jp/event/16927/

■ゲームスペック

タイトル:超探偵事件簿レインコード

機種: Nintendo Switch希望小売価格:未定

ジャンル:ダークファンタジー推理アクション

CERO:未定

シナリオ:小高和剛(トゥーキョーゲームス)

サウンド:高田雅史(トゥーキョーゲームス)

デザイン:小松崎類(トゥーキョーゲームス)

開発・販売:スパイク・チュンソフト

<公式サイト>https://www.spike-chunsoft.co.jp/raincode/

<公式Twitter>https://twitter.com/raincode_SC

© Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

※「Nintendo Switch」は、任天堂の商標です。