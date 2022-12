12月4日(日)に配信された「INDIE Live Expo」にて、ホラーアドベンチャー『Ib』においてNintendo Switch版が3月9日(木)に発売することが発表された。あわせて、12月5日(月)よりパッケージ版の予約受付を開始する。

『Ib』は2012年2月に公開された、kouri氏によるフリーのホラーアドベンチャーゲーム。両親とともに「ゲルテナ展」のために美術館に訪れたイヴを主人公に、ギャリーやメアリーといったキャラクターと出会いながら謎解きをし、美術館からの脱出を目指す。

展示されている美術作品によるギミックや、ライフポイントがバラで表されるなど、不気味ながらも美しい世界観を引き立たせる細かなこだわりも魅力。ゲームが得意でないユーザーにも優しい難易度設計がされている。

公開された映像には、物語の始まりを象徴するシーンである「ようこそイヴ」の文字や、ギャリーとの出会い、謎解きのシーンなどが登場。薄暗い廊下の中こちらを振り返るイヴが描かれたジャケットや、美術品たちが並べられたキュートな豪華版のボックスも確認できる。

さらに、豪華版には作品に登場する「レースのハンカチ」が付属。ハンカチと同色のロゴ刺繍が上品な、作品の世界観を忠実に再現したアイテムとなっている。

Nintendo Switch版『Ib』は3月9日(木)に発売、12月5日(月)より予約を受け付ける。また、本作はグラフィックを一新、BGMなどを追加したPC向けのリメイク版(Steam)が配信中となっている。

プレスリリースの全文は以下のとおり。

『Ib』公式サイトはこちら

Nintendo Switch版『Ib』2023年3月9日(木)発売決定

ゲームパブリッシングブランドの『PLAYISM』(https://playism.com/)(運営:株式会社アクティブゲーミングメディア)は、 kouri氏による美術館を舞台としたアドベンチャーゲーム『Ib(イヴ)』のNintendo Switch版を2023年3月9日に発売することを発表いたします。全国小売店にてパッケージ版の予約受付も順次開始いたします。

本作は、日本のインディーゲームデベロッパーkouri氏が開発し、2012年2月に発表された、

不気味な美術館が舞台の2Dホラー探索型アドベンチャー『Ib』のリメイク作品です。

2023年3月9日に発売されるNintendo Switch版のパッケージ版におきましては、作品のラフスケッチやゲルテナ作品一覧などを収録したA5サイズのアートブックが永久同梱特典としてついてきます。

さらに、ゲーム内で主人公Ibが手にしていた「レースのハンカチ」がついた限定生産の豪華版BOX版も用意いたしました。全国小売店舗様にて順次予約受付開始となりますので、お早めにご予約下さい。

ストーリー

両親と美術館に訪れた少女のイヴ。

色々な作品を観ていたイヴだが、ふと気がつくとひとりぼっちになっていた。

誰かいないか探し回っていると、美術館に異変が………

システム

プレイヤーはひとりぼっちになったイヴを操作し、辺りを調べてアイテムを見つけたり

仕掛けを解いたりして進むホラー探索アドベンチャーゲームです。

奇妙な美術館の中でのプレイヤーの行動や選択によって結末が変わるマルチエンディングの作品となっています。

『Ib』リメイク版について

「ゲームが苦手な人でも楽しめる」という原作のコンセプトを崩すことなく、そのうえでフリー版を遊んだ人も初めて遊ぶ人も楽しめるようリメイク版では変更や調整が行われています。また、ほぼすべてのグラフィックが一新され、新しい美術品や大きくデザインが変わった美術品もあり、演出面においても追加・変更が行われています。

リメイク版追加機能 1 -会話システム

美術館からの脱出を目指す同行キャラクターとの会話を楽しめるようになりました。攻略に行き詰った時には、ヒントを与えてくれることもあるでしょう。

リメイク版追加機能 2 -ズームモード

ボタン一つで小さなアイテムが見やすくなったり、美術品をより大きく観賞できるようになったりする、ズームモードが搭載されました。ズーム状態のまま最後までプレイすることも可能です。(一部ズーム不可、あるいは強制的にズームになるシーンも存在します)

■タイトル: Ib(イヴ)

■公式HP: https://kouri.kuchinawa.com/game_01.html

■公式Twitter: https://twitter.com/monomu_kouri

■PLAYISM紹介ページ: https://playism.com/game/ib/

■youtube: https://youtu.be/qz6wUyAFars

■開発元: kouri

■発売元: PLAYISM

■発売機種: Nintendo Switch

■発売日: 2023年3月9日(木)

■小売希望価格:アートブック永久同梱通常版パッケージ 3,980円(税込)アートブック+レースのハンカチ同梱限定生産パッケージ 4,980円(税込)

■ジャンル:ホラー探索型アドベンチャーゲーム

■CERO: B

■対応言語: 日本語・英語・中国語(繁体字・簡体字)・韓国語・フランス語・スペイン語・ドイツ語・イタリア語 ■権利表記: © 2012-2022 kouri All rights reserved. Licensed to and published by Active Gaming Media Inc.



※これは INDIE Live Expo Winter 2022 で紹介する内容の一部です。