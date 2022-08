今月10日、窃盗犯の自宅で家宅捜索をしていた英警察が、部屋の隅にあったテディベアの中に隠れていた犯人を発見したことをSNSで報告した。「巨大なテディベアが息をしていた」と警察は当時の様子を明かしており、予想外の隠れ場所にネット上からは「なんて間抜けなんだ」といった声が続出した。『Metro』などが伝えている。

窃盗事件が起きたのは今年5月、英グレーター・マンチェスターのロッチデールに住むジョシュア・ドブソン(Joshua Dobson、18)が車を盗みガソリン代を支払わずに逃走した容疑で指名手配され、グレーター・マンチェスター警察はジョシュアの行方を掴むため家に向かい捜査を行っていた。

警察官らが部屋中をチェックしたがジョシュアの姿はなく、せめてジョシュアの行方について手掛かりを掴めないかとさらに調べを進めると、部屋の隅に置かれた巨大なテディベアが息をしていることに気がついた。奇妙に思いテディベアを調べてみたところ、なんと中からジョシュア本人が出てきたのだ。

同警察がFacebookで公開した写真には、お尻の部分が破かれているテディベアの姿が写っている。ジョシュアは逮捕から逃れようとし咄嗟に身を隠す場所としてテディベアを選び、そのお尻から中に潜り込んだようだった。テディベアの大きさは明かされていないが、写真を見る限りでは人が中に入るには十分な大きさとは考えにくく、窮屈で次第に耐え切れなくなったジョシュアは息が荒くなってばれてしまったのかもしれない。あっさりと見つかったジョシュアはその場で警察官らに逮捕され、今月5日に青少年犯罪者収容施設に9か月間収監される判決が下された。

予想外の場所から犯人が出てきた事件の顛末に、ネット上では「アイディアは良かったと思う」「これは面白すぎるよ」「身長低すぎない?」「中は相当暑かっただろうね」「恥ずかしすぎる見つかり方だ」「なんて間抜けで面白いニュースなんだ」など大爆笑の絵文字とともに多数のコメントがあがっている。

ちなみに過去には台湾で、冷蔵庫の中に隠れていた不法滞在の男が寒さで震える音でばれて逮捕されたというニュースが話題を呼んでいた。

画像は『GMP Rochdale 2022年8月10日付Facebook「#JAILED | A wanted car thief who tried using a teddy bear to hide from our neighbourhood cops out looking for him last month has been put behind bars for nine months.」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)