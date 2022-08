¡Ø¥Ü¡¼¥¤¡¦¥ß¡¼¥Ä¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥§¥ë¡¢¿É¤«¤Ã¤¿»£±Æ½éÆü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë

1993年から2000年にかけて放送された米ABCのシットコム『ボーイ・ミーツ・ワールド』にトパンガ役で出演したダニエル・フィッシェルが、当時12歳だった撮影初日を振り返り、クリエイターのマイケル・ジェイコブスにクビにすると脅されたと話したとVarietyが伝えている。

ダニエルに加えてショーン・ハンター役のライダー・ストロング(『PEPPER 〜恋するアンカーウーマン』)、エリック・マシューズ役のウィル・フリードル(『DCスーパーヒーロー・ガールズ』)といった『ボーイ・ミーツ・ワールド』元キャストがホストを務めるポッドキャスト番組『Pod Meets World(原題)』。最新回では全45話の監督を務めたデヴィッド・トレイナーをゲストに迎えて過去を振り返った。

"I don’t want to be associated with anything that guy is associated with. This is just not how you do things. I’m glad it became a hit, but this is disgusting," #BoyMeetsWorld longtime director David Trainer says of creator Michael Jacobs. https://t.co/VlpCaAcFOd

