¡Ø¥Ü¡¼¥¤¡¦¥ß¡¼¥Ä¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Õ¥£¥Ã¥·¥§¥ë¡¢¿É¤«¤Ã¤¿»£±Æ½éÆü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë

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"I don¡Çt want to be associated with anything that guy is associated with. This is just not how you do things. I¡Çm glad it became a hit, but this is disgusting," #BoyMeetsWorld longtime director David Trainer says of creator Michael Jacobs. https://t.co/VlpCaAcFOd
- Variety (@Variety) July 28, 2022
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