Twitterは現地時間7月11日、全ユーザーに向けて「この会話から退出(Unmentioning)」機能を展開することを発表しました。この機能は望まない会話から退出し、今後その会話からの通知を受け取らないようにできるものです。

自分がメンションされている会話の「メンション」タブ、もしくはツイートの右上にある「もっと見る」アイコンから「この会話から退出」を選択することで、会話から離脱することができます。会話から退出するとユーザー名のリンクが解除され、今後その会話で他のユーザーは自分宛ての@ツイートができなくなり、通知も届かなくなります。



自分が会話から退出しても、他のユーザーは通知を受け取りませんが、自分のユーザー名の表示のされ方が変わります。「この会話から退出」の操作は取り消すことができず、会話に再び参加することはできません。



この機能は同日より、iOS、Mac、Web版を含む全てのTwitter、全ユーザーに展開されます。



Sometimes you want to see yourself out.

Take control of your mentions and leave a conversation with Unmentioning, now rolling out to everyone on all devices. pic.twitter.com/Be8BlotElX

— Twitter Safety (@TwitterSafety) July 11, 2022