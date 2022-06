アニメイトは“『Minecraft』 POP UP STORE inアニメイト”を2022年6月24日から開催いたします。

『Minecraft』とは、ランダムに生成される世界を探検して資源を集め、素朴な小屋から豪華な城まで、望むものを何でもクラフトするゲーム。世界的な人気を誇り、プレイヤー数は2億人を超えています。

全国アニメイト・アニメイト通販で6月24日〜8月31日まで開催する“『Minecraft』POP UP STORE inアニメイト”では、期間中、『Minecraft』関連のキャラクターグッズをご購入2,200円(税込)毎に“ダウンロードコード付きカード1枚+アニメイト限定キーホルダー1個(全4種からランダム)”をプレゼントいたします。特典“ダウンロードコード付きカード”は、ゲーム内で使えるアイテム“Allay Hoodie(アレイ パーカー)”がゲットできます。

また、POP UP STORE開催に合わせて、アクリルスタンドJr. vol.2、正座いす、タッチペンなどの新作グッズをアニメイトで先行販売いたしますので、こちらもぜひチェックしてみてください!

開催期間:2022年6月24日〜8月31日

開催場所:全国アニメイト・アニメイト通販

特典内容:Allay Hoodie(アレイ パーカー)のダウンロードコード付きカード1枚+アニメイト限定キーホルダー1個(全4種からランダム)

アニメイト先行販売 商品情報

アクリルスタンドJr. vol.2(4種)

発売日:2022年6月24日

価格:各1,485円(税込)

正座いす(5種)

発売日:2022年6月24日

価格:各2,200円(税込)

タッチペン(4種)

発売日:2022年6月24日

価格:各880円(税込)

※本記事で紹介する以外にも多数のグッズが発売されます。

※内容は諸般の事情により変更・延期・中止になる可能性がございます。

(C) 2022 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Mojang Studios logo and the Creeper logo are trademarks of the Microsoft group of companies.