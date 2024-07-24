余裕を持ってより良い計画を立てていきましょう

各地域・プランについて開催されている情報を更新しています。

【長野県】物味湯産手形

【長野県南牧村】信州みなみまきむら泊まってクーポン



【長野県】物味湯産手形（4/8更新）

長野県内12カ所の対象温泉施設に入浴可能で、約100の対象施設で割引・特典が受けられるデジタルクーポン「信州物味湯産手形クーポン」を1,980円で販売。1名につき1施設1回のみ入浴可能、割引・特典が受けられる。

・対象者：日本国内居住者

・販売場所：公式サイト参照

・販売期間：2023年4月1日〜

・利用期限：購入日から１年間

※デジタル版の購入には公式サイトへの会員登録が必要

・引用元：長野県観光機構



【長野県南牧村】信州みなみまきむら泊まってクーポン（7/24追加）

南牧村内の対象施設に税込6,000円以上で宿泊すると、2,000円割引。

・対象者：日本国内居住者

・期間：2024年4月26日〜2025年2月28日

※クーポンの事前購入は不要

※対象施設によって利用可能日が異なるため要事前確認

・引用元：南牧村



終了した“長野県のふっこう割”（9/14更新）

【終了】【長野県千曲市】月の都 ちくま割 第5弾

千曲市内の対象施設に1人1泊あたり5,000円以上のプランで宿泊すると、最大3,000円割引。

※終了

・対象者：日本国内居住者

・期間：2023年7月1日〜8月31日

・引用元：信州千曲観光局



【終了】【長野県松本市】まつもと冬割キャンペーン

松本市内の対象施設に1人1泊あたり6,000円以上のプランで宿泊すると、3,000円割引。また、松本市内の登録店で使える2,000円分の電子クーポン「まつもとコイン」を配布。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者：日本国内居住者

・期間：2022年12月1日〜2023年3月18日

・販売期間：2022年11月28日〜

・電子クーポン利用期限：2023年3月26日

※電子クーポンの受取りには専用アプリのダウンロードが必要

・引用元：まつもと冬割キャンペーン



【終了】【長野県大町市】信濃おおまち☆宿泊キャンペーン おおまち冬割！

大町市内の対象施設に5,000円以上で宿泊すると、1人あたり最大2,000円割引。

※終了

・対象者：日本国内居住者

・期間：2023年1月10日〜3月12日

・必要書類：本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元：信濃おおまち☆宿泊キャンペーン事務局



【終了】【長野県飯山市】信州・飯山市交通費等サポートキャンペーン

長野県外から自家用車を利用して、飯山市内の対象施設に宿泊すると、飯山市内の対象ガソリンスタンド等で使える商品券を車1台あたり2,000円分配布。

※終了

・対象者：日本国内居住者

・期間：2022年12月21日〜2023年2月28日

・必要書類：運転免許証

※自家用車は四輪のものを指し、長野県外で借用したレンタカーも対象、事業用自動車は対象外。

※チェックイン時、住所・運転免許証・ナンバープレート等の確認あり

・引用元：信州いいやま観光局



【終了】【長野県佐久市】佐久・旅ハレタ

公式アプリ「佐久・旅ハレタ」をダウンロードして佐久市内の対象施設に宿泊予約し、チェックイン時にQRコードを読み取ると、宿泊料金に使える2,000円分と、佐久市内の登録店で使える3,000円分の合計5,000円分の電子ポイントを配布。

※終了

・対象者：日本国内居住者

・期間：2022年10月1日〜2023年2月28日 ※ポイント付与は2023年2月19日まで

・電子ポイント利用期限：ポイント交付日を含む9日間

・引用元：佐久市観光協会 観光お助けアプリ「佐久 旅ハレタ」事業



【終了】【長野県下諏訪町】下諏訪宿泊割キャンペーン

下諏訪町内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり5,000円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者：日本国内居住者

・期間：2022年6月1日〜2023年2月27日

・必要書類：本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元：下諏訪町地域開発公社



【終了】【長野県原村】めぐろう！原村 施設無料ご招待券

原村内の対象施設に宿泊すると、原村内の八ケ岳自然文化園、八ケ岳美術館、もみの湯で利用できる「めぐろう！原村 施設無料ご招待券」を配布。

※終了

・対象者：日本国内居住者

・配布期限：2023年1月30日

・招待券利用期限：2023年1月31日 ※八ケ岳自然文化園は2022年1月30日

・引用元：原村



【終了】【長野県白馬村】白馬にお得に泊まろう！全国旅行支援上乗せキャンペーン

全国旅行支援「信州割SPECIAL」を利用して、白馬村内の対象施設に宿泊すると、宿泊代金が10％割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者：日本国内居住者

・期間：2022年11月（宿泊施設側の準備が整い次第）〜12月20日

・必要書類：本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

※白馬村観光局宿泊予約サイト（公式サイト参照）からの予約が必要

※対象プラン予約時、クーポンコード「22hakuba10」の入力が必要

・引用元：白馬村観光局インフォメーション



【終了】【長野県野沢温泉村】NOZAWARIクーポン 第2弾

野沢温泉村内の対象施設や登録店で利用できるクーポン券10,000円分を7,000円で販売。

※終了

・対象者：日本国内居住者

・販売期間：2022年8月19日〜12月15日

・クーポン利用期限：2022年12月16日

・必要書類：本人確認書類（野沢温泉観光案内所で購入する場合）

※野沢温泉観光案内所または公式サイトにて販売

・引用元：野沢温泉観光協会



【終了】【長野県小諸市】こもろで泊まろうキャンペーン2022

小諸市内の対象施設に1人1泊あたり5,500円以上のプランで宿泊すると、小諸市内の登録店で対象商品と交換できる交換券を配布。

※終了

・対象者：日本国内居住者

・期間：2022年10月1日〜11月30日

・交換券利用期限：チェックイン日含む3日間

・引用元：こもろ観光局



【終了】【長野県塩尻市】体験・土産クーポン+Plus

塩尻市内の対象施設に宿泊すると、塩尻市内の登録店で使えるクーポン券「体験・土産クーポン+Plus」を1人あたり1,000円分（500円券×2枚）配布。

※1,000円以上の購入または利用で、500円券１枚を利用可能。

※終了

・対象者：日本国内居住者

・期間：2022年9月16日〜11月30日

【終了】【長野県茅野市】ちの割 第5弾

茅野市内の対象施設に対象プランを利用して宿泊すると、1人1泊あたり2,000円割引。また、茅野市内の登録店で使える1,000円分の観光クーポンを配布。

※終了

★全国旅行支援と併用可能

・対象者：日本国内居住者

・宿泊期間：2022年7月15日〜10月30日

・クーポン利用期限：2022年10月31日

・必要書類：本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書

・引用元： 一般社団法人ちの観光まちづくり推進機構



【終了】【長野県諏訪市】おいでなして！すわ泊お宿割 第6弾

諏訪市内の対象施設に対象プランを利用して宿泊すると、1人1泊あたり3,000円割引。

※終了

★全国旅行支援と併用可能（宿泊施設によって不可の場合あり）

・対象者：長野県、山梨県、静岡県、神奈川県居住者

・期間：2022年7月1日〜10月31日

・必要書類：本人確認書類

【終了】【長野県木島平村】木島平村第三次宿泊費助成事業

木島平村内の対象施設に宿泊すると3,000円割引。また、木島平村内の登録店で使える1,000円分の地域クーポン券を配布。

※終了

・対象者：制限なし（2022年9月1日から）

・期間：2022年2月4日〜9月30日

【終了】【長野県信濃町】しなのまち宿泊割引キャンペーン

信濃町内の対象施設に1人1泊あたり3,000円以上のプランで宿泊すると、最大2,000円割引。

※終了

★県民割と併用可能

・対象者：制限なし

・期間：2022年6月10日〜8月31日

【終了】【長野県信濃町】しなのまち観光クーポン券プレゼントキャンペーン

信濃町内の対象施設で5,000円以上のプランで宿泊すると、1人1泊あたり5,000円分の観光クーポン券を配布。※1人1回限り

・対象者：制限なし

・期間：〜2020年10月12日

・引用元：信濃町



【終了】【長野県大鹿村】大鹿村宿泊クーポン券

大鹿村内の対象施設に対象プランを利用して宿泊すると、宿泊費の50％割引（最大5,000円）。

※終了

・対象者：対象宿泊プランを利用者

・期間：2020年7月1日〜12月31日

【終了】【長野県諏訪市】諏訪市プレミアム観光復興券プレゼント

諏訪市内の対象施設に宿泊すると、レストラン・飲食店やおみやげ店、ガソリンスタンドなどで使える「プレミアム観光振興券」をプレゼントされる。

※終了

・対象者：諏訪市内の指定する施設宿泊者

・期間：2020年8月1日〜11月30日

・引用元：諏訪湖温泉旅館協同組合



【終了】【長野県白馬村】白馬宿泊割

白馬村内の対象施設に宿泊すると、１人1回あたり3,000円割引。

※終了

・対象者：白馬村内の指定する施設宿泊者

・期間：2020年9月19日〜2021年3月20日

・引用元：白馬村観光局



【終了】【長野県軽井沢町】軽井沢宿泊プレミアムクーポン券

軽井沢町内の対象施設に宿泊すると、1人1回限り3,000円分の宿泊料金を割引する「軽井沢宿泊プレミアムクーポン券」を配布。さらに、対象の飲食店・アクティビティ等で利用できる「宿泊者特典ルイザ利用券」を1人あたり1,000円分配布。

※終了

・対象者：制限なし

・期間：2020年10月1日〜2021年1月31日

・引用元：軽井沢観光協会



≫≫≫ぞくぞく随時更新中！ぜひチェックして。



＼ お得な割引クーポンはこちら！ ／

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓

▶▶JTB 割引クーポン特集！

国内宿泊・国内ツアーの予約に使える！

全国旅行支援との併用については、対象外の宿泊施設や適用条件がある場合がありますので、必ず各割引に関する公式サイトをご確認のうえ、ご利用ください。各割引は居住地や利用金額などにそれぞれ条件がありますので、必ず各割引に関する公式サイトをご確認のうえ、ご利用ください。2024年7月24日時点の資料を元に執筆しています。内容に関しては、新型コロナウイルスの感染拡大状況等により今後変更となる場合がありますので、最新の情報は各割引に関する公式サイトをご確認ください。新型コロナ観光復興支援策の利用には、各自治体・事務局への申請、あるいは施設や旅行会社への会員登録などが必要となることがあります。