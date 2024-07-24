長野県「ふっこう割」旅行割引クーポン最新情報！お得に国内旅行を楽しもう♪（7/24更新）
知らなきゃ損!? 気になるお得な“長野県のふっこう割”をご紹介！（7/24更新）
各地域・プランについて開催されている情報を更新しています。
【長野県】物味湯産手形
【長野県南牧村】信州みなみまきむら泊まってクーポン
【長野県】物味湯産手形（4/8更新）
長野県内12カ所の対象温泉施設に入浴可能で、約100の対象施設で割引・特典が受けられるデジタルクーポン「信州物味湯産手形クーポン」を1,980円で販売。1名につき1施設1回のみ入浴可能、割引・特典が受けられる。
・対象者：日本国内居住者
・販売場所：公式サイト参照
・販売期間：2023年4月1日〜
・利用期限：購入日から１年間
※デジタル版の購入には公式サイトへの会員登録が必要
・引用元：長野県観光機構
【長野県南牧村】信州みなみまきむら泊まってクーポン（7/24追加）
南牧村内の対象施設に税込6,000円以上で宿泊すると、2,000円割引。
・対象者：日本国内居住者
・期間：2024年4月26日〜2025年2月28日
※クーポンの事前購入は不要
※対象施設によって利用可能日が異なるため要事前確認
・引用元：南牧村
終了した“長野県のふっこう割”（9/14更新）
【終了】【長野県千曲市】月の都 ちくま割 第5弾
千曲市内の対象施設に1人1泊あたり5,000円以上のプランで宿泊すると、最大3,000円割引。
※終了
・対象者：日本国内居住者
・期間：2023年7月1日〜8月31日
・引用元：信州千曲観光局
【終了】【長野県松本市】まつもと冬割キャンペーン
松本市内の対象施設に1人1泊あたり6,000円以上のプランで宿泊すると、3,000円割引。また、松本市内の登録店で使える2,000円分の電子クーポン「まつもとコイン」を配布。
※終了
★全国旅行支援と併用可能
・対象者：日本国内居住者
・期間：2022年12月1日〜2023年3月18日
・販売期間：2022年11月28日〜
・電子クーポン利用期限：2023年3月26日
※電子クーポンの受取りには専用アプリのダウンロードが必要
・引用元：まつもと冬割キャンペーン
【終了】【長野県大町市】信濃おおまち☆宿泊キャンペーン おおまち冬割！
大町市内の対象施設に5,000円以上で宿泊すると、1人あたり最大2,000円割引。
※終了
・対象者：日本国内居住者
・期間：2023年1月10日〜3月12日
・必要書類：本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書
・引用元：信濃おおまち☆宿泊キャンペーン事務局
【終了】【長野県飯山市】信州・飯山市交通費等サポートキャンペーン
長野県外から自家用車を利用して、飯山市内の対象施設に宿泊すると、飯山市内の対象ガソリンスタンド等で使える商品券を車1台あたり2,000円分配布。
※終了
・対象者：日本国内居住者
・期間：2022年12月21日〜2023年2月28日
・必要書類：運転免許証
※自家用車は四輪のものを指し、長野県外で借用したレンタカーも対象、事業用自動車は対象外。
※チェックイン時、住所・運転免許証・ナンバープレート等の確認あり
・引用元：信州いいやま観光局
【終了】【長野県佐久市】佐久・旅ハレタ
公式アプリ「佐久・旅ハレタ」をダウンロードして佐久市内の対象施設に宿泊予約し、チェックイン時にQRコードを読み取ると、宿泊料金に使える2,000円分と、佐久市内の登録店で使える3,000円分の合計5,000円分の電子ポイントを配布。
※終了
・対象者：日本国内居住者
・期間：2022年10月1日〜2023年2月28日 ※ポイント付与は2023年2月19日まで
・電子ポイント利用期限：ポイント交付日を含む9日間
・引用元：佐久市観光協会 観光お助けアプリ「佐久 旅ハレタ」事業
【終了】【長野県下諏訪町】下諏訪宿泊割キャンペーン
下諏訪町内の対象施設に宿泊すると、1人1泊あたり5,000円割引。
※終了
★全国旅行支援と併用可能
・対象者：日本国内居住者
・期間：2022年6月1日〜2023年2月27日
・必要書類：本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書
・引用元：下諏訪町地域開発公社
【終了】【長野県原村】めぐろう！原村 施設無料ご招待券
原村内の対象施設に宿泊すると、原村内の八ケ岳自然文化園、八ケ岳美術館、もみの湯で利用できる「めぐろう！原村 施設無料ご招待券」を配布。
※終了
・対象者：日本国内居住者
・配布期限：2023年1月30日
・招待券利用期限：2023年1月31日 ※八ケ岳自然文化園は2022年1月30日
・引用元：原村
【終了】【長野県白馬村】白馬にお得に泊まろう！全国旅行支援上乗せキャンペーン
全国旅行支援「信州割SPECIAL」を利用して、白馬村内の対象施設に宿泊すると、宿泊代金が10％割引。
※終了
★全国旅行支援と併用可能
・対象者：日本国内居住者
・期間：2022年11月（宿泊施設側の準備が整い次第）〜12月20日
・必要書類：本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書
※白馬村観光局宿泊予約サイト（公式サイト参照）からの予約が必要
※対象プラン予約時、クーポンコード「22hakuba10」の入力が必要
・引用元：白馬村観光局インフォメーション
【終了】【長野県野沢温泉村】NOZAWARIクーポン 第2弾
野沢温泉村内の対象施設や登録店で利用できるクーポン券10,000円分を7,000円で販売。
※終了
・対象者：日本国内居住者
・販売期間：2022年8月19日〜12月15日
・クーポン利用期限：2022年12月16日
・必要書類：本人確認書類（野沢温泉観光案内所で購入する場合）
※野沢温泉観光案内所または公式サイトにて販売
・引用元：野沢温泉観光協会
【終了】【長野県小諸市】こもろで泊まろうキャンペーン2022
小諸市内の対象施設に1人1泊あたり5,500円以上のプランで宿泊すると、小諸市内の登録店で対象商品と交換できる交換券を配布。
※終了
・対象者：日本国内居住者
・期間：2022年10月1日〜11月30日
・交換券利用期限：チェックイン日含む3日間
・引用元：こもろ観光局
【終了】【長野県塩尻市】体験・土産クーポン+Plus
塩尻市内の対象施設に宿泊すると、塩尻市内の登録店で使えるクーポン券「体験・土産クーポン+Plus」を1人あたり1,000円分（500円券×2枚）配布。
※1,000円以上の購入または利用で、500円券１枚を利用可能。
※終了
・対象者：日本国内居住者
・期間：2022年9月16日〜11月30日
【終了】【長野県茅野市】ちの割 第5弾
茅野市内の対象施設に対象プランを利用して宿泊すると、1人1泊あたり2,000円割引。また、茅野市内の登録店で使える1,000円分の観光クーポンを配布。
※終了
★全国旅行支援と併用可能
・対象者：日本国内居住者
・宿泊期間：2022年7月15日〜10月30日
・クーポン利用期限：2022年10月31日
・必要書類：本人確認書類・ワクチン接種済証等またはPCR検査等の陰性証明書
・引用元： 一般社団法人ちの観光まちづくり推進機構
【終了】【長野県諏訪市】おいでなして！すわ泊お宿割 第6弾
諏訪市内の対象施設に対象プランを利用して宿泊すると、1人1泊あたり3,000円割引。
※終了
★全国旅行支援と併用可能（宿泊施設によって不可の場合あり）
・対象者：長野県、山梨県、静岡県、神奈川県居住者
・期間：2022年7月1日〜10月31日
・必要書類：本人確認書類
【終了】【長野県木島平村】木島平村第三次宿泊費助成事業
木島平村内の対象施設に宿泊すると3,000円割引。また、木島平村内の登録店で使える1,000円分の地域クーポン券を配布。
※終了
・対象者：制限なし（2022年9月1日から）
・期間：2022年2月4日〜9月30日
【終了】【長野県信濃町】しなのまち宿泊割引キャンペーン
信濃町内の対象施設に1人1泊あたり3,000円以上のプランで宿泊すると、最大2,000円割引。
※終了
★県民割と併用可能
・対象者：制限なし
・期間：2022年6月10日〜8月31日
【終了】【長野県信濃町】しなのまち観光クーポン券プレゼントキャンペーン
信濃町内の対象施設で5,000円以上のプランで宿泊すると、1人1泊あたり5,000円分の観光クーポン券を配布。※1人1回限り
・対象者：制限なし
・期間：〜2020年10月12日
・引用元：信濃町
【終了】【長野県大鹿村】大鹿村宿泊クーポン券
大鹿村内の対象施設に対象プランを利用して宿泊すると、宿泊費の50％割引（最大5,000円）。
※終了
・対象者：対象宿泊プランを利用者
・期間：2020年7月1日〜12月31日
【終了】【長野県諏訪市】諏訪市プレミアム観光復興券プレゼント
諏訪市内の対象施設に宿泊すると、レストラン・飲食店やおみやげ店、ガソリンスタンドなどで使える「プレミアム観光振興券」をプレゼントされる。
※終了
・対象者：諏訪市内の指定する施設宿泊者
・期間：2020年8月1日〜11月30日
・引用元：諏訪湖温泉旅館協同組合
【終了】【長野県白馬村】白馬宿泊割
白馬村内の対象施設に宿泊すると、１人1回あたり3,000円割引。
※終了
・対象者：白馬村内の指定する施設宿泊者
・期間：2020年9月19日〜2021年3月20日
・引用元：白馬村観光局
【終了】【長野県軽井沢町】軽井沢宿泊プレミアムクーポン券
軽井沢町内の対象施設に宿泊すると、1人1回限り3,000円分の宿泊料金を割引する「軽井沢宿泊プレミアムクーポン券」を配布。さらに、対象の飲食店・アクティビティ等で利用できる「宿泊者特典ルイザ利用券」を1人あたり1,000円分配布。
※終了
・対象者：制限なし
・期間：2020年10月1日〜2021年1月31日
・引用元：軽井沢観光協会
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