DAZN for docomoが4月18日以降申し込み分は月額3,000円に値上げ!

NTTドコモ は21日、スポーツ配信サービス「DAZN for docomo」( https://www.nttdocomo.co.jp/special_contents/dazn/ )を2022年4月18日(月)以降に新たに契約する場合に利用料金を月額3,000円(金額はすべて税込)に改定すると発表しています。

また利用料金の改定に伴って初回申込から月額料金が31日間無料となる初回無料特典についても終了するとのこと。なお、すでに契約している人や4月17日(日)までに申し込む場合には4月18日以降も現在の利用料金が適用され、月額1,925円または1,078円(2020年9月までに申し込んだ場合)となります。

ただし、4月17日までに契約した場合でも解約して再び4月18日以降に再契約した場合には月額3,000円となるのでご注意ください。また「dTV」や「ひかりTV for docomo」を契約している場合に対する月額220円のセット割引については今後も引き続き提供されます。

DAZNが提供しているスポーツ配信サービス「DAZN」は明治安田生命Jリーグやプロ野球(NBP)をはじめとする国内スポーツに加え、プレミアリーグやラ・リーガサンタンデール、セリエA TIMなどの欧州サッカー、さらにF1やテニス、バスケットボール、格闘技など、130以上のスポーツコンテンツを年間1万試合以上提供しています。

そんなDAZNをNTTドコモにて契約するのがDAZN for docomoで、DAZNと同等のコンテンツが利用できます。DAZNではすでに紹介しているように2月22日より現在の月間プラン1,925年または年間プラン19,250円から月間プラン3,000円または年間プラン27,000円に値上げされます。

今回、これに伴い、DAZN for docomoでも値上げされることになり、さらに初回申込から31日間無料となる初回無料特典も終了することになりました。ただし、DAZNでは既存利用者も2月22日以降に値上げされますが、DAZN for docomoでは4月17日までに契約している場合には既存の利用料が4月18日以降も適用されるとのこと。

記事執筆:memn0ck

