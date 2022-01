ディスプレイ業界に精通するDSCCの最高経営責任者であるロス・ヤング氏が、次のiPhone SEに関する情報をTwitterに投稿しました。

ヤング氏によると、iPhone SE(第2世代)の後継機種の名称は「iPhone SE+5G」となるそうです。この名称からいって、5G対応のSEモデルであることを示していると見て良さそうです。



またiPhone SE+5Gは、4.7インチ液晶ディスプレイ(LCD)を搭載するとも同氏は伝えています。



Next SE model is rumored to be called SE+ 5G and will have a 4.7" LCD. Previously said the next SE model, SE3, would either have a 5.7" or a 6.1" display. It is now looking like it will be 5.7". May be launched in 2023 rather than 2024.

— Ross Young (@DSCCRoss) January 17, 2022