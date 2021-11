YouTubeは、11月26日(金)〜 28日(日)の3日間、「妖怪ウォッチ」「名探偵コナン」「機動戦士ガンダムユニコーン RE:0096」、更に今秋放送中の新アニメ「境界戦機」など、子供から大人まで楽しめる140以上のアニメ動画作品を無料配信します。

主な配信作品は下記の通りです。

<本編公開予定作品例> ※全話公開作品、一部エピソード公開作品とも含む

「ルパン三世」「名探偵コナン」「銀魂」「機動戦士ガンダムユニコーン RE:0096」「妖怪ウォッチ」「ジョジョの奇妙な冒険」「ケロロ軍曹」「北斗の拳」「アイドルマスター」「犬夜叉」「ラブライブ!」「BanG Dream! 3rd Season」「TIGER & BUNNY」「ポケットモンスター」「笑ゥせぇるすまん」「ゲゲゲの鬼太郎」「おそ松さん」「ベルサイユのばら」「忍者ハットリくん」「しゅごキャラ!」「EDENS ZERO」「おジャ魔女どれみ」「美味しんぼ」「ダンボール戦機W」ほか

<劇場版公開予定作品例>

「交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション」「薄桜鬼 劇場版第一章 京都乱舞」「妖怪ウォッチ」「アングリーバード」ほか

<YouTube限定公開作品例>

「ガンダムブレイカー バトローグ」「テイコウペンギン」「『ポケットモンスター ソード・シールド』オリジナルアニメ『薄明の翼』」「でんぢゃらすじーさん」ほか

無料配信する全作品は下記の通りです(50音順、リンク先は各公式チャンネル)

『TIGER & BUNNY』 / 『ポケットモンスター ソード・シールド』オリジナルアニメ「薄明の翼」 / 12歳。〜ちっちゃなムネのトキメキ〜 / ANEMONE/交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション / Artiswitch / BanG Dream! 3rd Season / D_CIDE TRAUMEREI THE ANIMATION / D4DJ First Mix / DJマロンとMCズイミー / EDENS ZERO / iiiあいすくりん / xxxHOLiC / アイカツ! / アイカツオンパレード! / アイカツスターズ! / アイカツプラネット! / アイカツフレンズ! / アイドルマスター / アイドルマスター SideM / アイドルマスター シンデレラガールズ / あしたのジョー2 / あたしンち / アニメ「ポケットモンスター ダイヤモンド・パール」 / アニメ「ポケットモンスター」 / あらゐけいいち短編 / アルゴナビス from BanG Dream! / アングリーバード / アングリーバード2 / うさぎのジャンピー / ウルトラB / エリートジャック!! / おジャ魔女どれみ / おそ松さん / オレだけはマトモくん / オレ様キングダム / カードファイト!! ヴァンガード overDress / かいじゅうステップ SDGs大作戦 / かくしごと / ガンダムブレイカー バトローグ / きらりん☆レボリューション / クプ〜!!まめゴマ! / くもりときどきミートボール / ゲゲゲの鬼太郎 / ケロロ軍曹 / コジコジ / さすらいくん / しまじろうのわお!アニメ / じゃりン子チエ / しゅごキャラ! / ショコラの魔法 / ジョジョの奇妙な冒険 / シンデレラ・3びきのこぶた・ふしぎの国のアリス・他【世界の名作童話名作選?】 / スタミュ 第3期 / スペースコブラ / ゾゾゾゾンビーくん / それいけ!アンパンマン / ゾンビの惑星 / ゾンビランドサガ / ドラゴンクエスト ダイの大冒険 / ダッシュ四駆郎 / ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか? / ダンボール戦機W / チャイ・チャイ / テイコウペンギン / でーじミーツガール / デジモンゴーストゲーム / デュエルマスターズ / でんぢゃらすじーさん / トニカクカワイイ / ノーゲーム・ノーライフ / ハイパーポジティブよごれモン / バトルスピリッツ 赫盟のガレット / バトルスピリッツミラージュ / バトルスピリッツ烈火魂<バーニングソウル> / ヒーリングっどプリキュア / ビリーとバンティー / ビリ犬 / ブラックチャンネル / フランダースの犬 / プリンス・オブ・ストライド オルタナティブ / フルーツバスケット / プロゴルファー猿 / ベルサイユのばら / ポケモン Kids TV / マジカパーティ / まめうしくん / マリマリマリー / メガトン級ムサシ / もったいないばあさん / モブサイコ100 / モンスター・ホテル / モンスターホテル2 / モンスターホテル3 / ラブライブ! / ラブライブ!サンシャイン!! / ラブライブ!スーパースター!! / ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 / リッチ警官キャッシュ!〜ゼロの事件簿〜 / ルパン三世 / レッツ&ゴー / ロックマンエグゼ / わがまま フェアリー ミルモでポン! / ワン!チュウ!スリー! / わんころべえ / 暗黒家族 ワラビさん / 宇宙よりも遠い場所 / 雨宮さん / 映画「しまじろうとくじらのうた」 / 映画妖怪ウォッチ / 円満解決!閻魔ちゃん / 花咲かじいさん・鶴の恩返し・おむすびころりん・他【日本の昔ばなし名作選?】 / 怪物くん / 機動戦士ガンダム00 / 機動戦士ガンダムユニコーン RE:0096 / 京騒戯画 / 境界戦機 / 極上!! めちゃモテ委員長 / 金色のガッシュベル!! / 銀魂 / 劇場版イナズマイレブン / 犬夜叉 / 交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション 1 / 混血のカレコレ / 少女☆歌劇 レヴュースタァライト / 笑ゥせぇるすまん / 新世紀GPXサイバーフォーミュラ / 神様はじめました / 人間回収車 / 人造昆虫カブトボーグ VXV / 全力回避フラグちゃん! / 装甲騎兵ボトムズ / 太鼓の達人アニメば〜じょん! / 天地創造デザイン部 / 桃太郎・かぐや姫・さるかに合戦・他【日本の昔ばなし名作選?】 / 忍者ハットリくん / 白雪姫・ピーター・パン・アラジンと魔法のランプ・他【世界の名作童話名作選?】 / 薄桜鬼 劇場版第一章 京都乱舞 / 秘密結社ヤルミナティー / 美味しんぼ / 北斗の拳 / 味噌【うんちくアニメ】 / 名探偵コナン / 明治東亰恋伽 / 妖怪ウォッチ♪

