薄焼き？ 厚焼き？ 中身はぎっしり！ たい焼き・今川焼き6選

探せば、こんなところにも! 気軽に買える「たい焼き」「今川焼き」は昔から馴染みのある、なんだかほっこりするお菓子。散歩途中においしいお店を見つけよう!

天然?養殖? 今川焼き?大判焼き?

温かい食べ物が恋しくなる季節……。食べ歩きをするなら、焼き立てのあったか〜い「たい焼き」か「今川焼き」はどうだろう!

「たい焼き」は、1909(明治42)年創業の浪花家総本店の初代が創作したのがはじまりと言われていて、一匹ずつ焼かれているのが「天然もの」、一度に何匹も焼くのが「養殖もの」と呼ばれていたりする。

「今川焼き」は、最初に売り出したお店が東京・神田今川橋付近にあったことが名前の由来と言われている。「今川焼き」は、関東地方を中心に全国的に知られている呼び名で、「大判焼き」は中国、四国地方や東海地方を中心に呼ばれるようになった。他にも、主に近畿地方や九州地方では「回転焼き」と呼ばれていたり、地域によって呼び名が異なる歴史あるお菓子だ。

1. 浪花家総本店

「浪花家総本店」は「およげ!たいやきくん」のモデルにもなった有名なお店で、たい焼きの元祖とも言われている。鯛は「めでたい」で縁起物、そして当時、鯛は庶民の口になかなか入らない高級品ということもあり、鯛形にしたのがはじまりとのこと。

「食べログ スイーツ TOKYO 百名店」にも選ばれている同店のたい焼きはあんこ一択。皮は薄めでパリッと焼かれ、甘さ控えめのあんこがしっかり入っている。

持ち帰りのほか、2階の喫茶スペースでも食べることができる。「鯛焼」180円の他、たい焼き最中やかき氷、焼きそばなどもあるので、小腹が空いた時にも立ち寄りたい。

◆浪花家総本店

住所 : 東京都港区麻布十番1-8-14

TEL : 03-3583-4975

受賞・選出歴 :





2. たいやき ひいらぎ

「ひいらぎ」も「食べログ スイーツ TOKYO 百名店」に選ばれているお店。30分かけて焼き上げるこだわりのたい焼きは硬く、表面がパリッとしていて香ばしい。 「たいやき」180円 出典:su_taさん

皮は薄焼で、今にもはみ出そうなくらい尻尾までたっぷりと詰まったあんこが特徴。中身は粒あんだけだが、ソフトクリームなどを使ったアレンジメニューも取り揃えている。 ソフトクリームにダイブ! 出典:アダログさん

夏の期間中(10月まで)は、熱いと冷たいを同時に味わえる「たい焼きソフト」500円が登場。たい焼きが頭からソフトクリームにダイブしたかわいい一品。その他「あずきシェイク」450円など、季節限定の味も楽しめる。

◆たいやき ひいらぎ

住所 : 東京都渋谷区恵比寿1-4-1 恵比寿アーバンハウス 1F

TEL : 03-3473-7050

受賞・選出歴 :





3. 今川焼 かしわや

東急世田谷線・三軒茶屋駅の改札側にある「今川焼き かしわや」。小窓から注文するテイクアウトのみのスタイルで、隣にはそば屋も併設している。 白い今川焼き 出典:*あんこ*さん

普段からボリュームたっぷりの今川焼きを販売している同店だが、水曜・第2・第4日曜限定で白い今川焼きを販売している。ただしこの日は通常の今川焼きを販売していないので注意! 白い今川焼きは、生地にタピオカ粉が練り込まれていてモチモチの食感。 日替わりメニューも充実。この日は「カレー」 出典:*あんこ*さん

定番の「小倉あん」120円をはじめ、「りんごクリーム」200円などの少し変わった日替わりメニューもある。ぜひ、定番と白を食べ比べてみて。

◆今川焼 かしわや

住所 : 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットビル101

TEL : 03-3421-5410



4. 鯛焼き 櫻家

北海道帯広産しゅまり品種を使用した、自家製のつぶあんがたっぷり。名物「厚焼き あんこ」226円の他、「薄皮 あんこ」205円、カスタードやチョコナッツ、抹茶なども取り揃える。 ふっくら厚焼き 出典:モンチッチさん

薄皮たい焼きが多い中、生地好きな人にはうれしいふっくら厚焼きタイプ。たい焼きの中にあんこが入っていると言うより、厚焼きの生地であんこをサンドしているたい焼きなので、あんこはもちろん、生地まで楽しんでほしい。 出典:heroomさん

中目黒駅に近く、目黒川からすぐということもあり、桜の季節は食べ歩きの客で混雑しているとのこと。新橋駅の側にあった「櫻家 銀座本店」だが、残念ながらビルの閉鎖で2019年5月に閉店してしまったので、今は中目黒店のみとなっている。

◆鯛焼き 櫻家中目黒店

住所 : 東京都目黒区上目黒1-19-10

TEL : 03-3760-3968



5. 鳴門鯛焼本舗

「鳴門鯛焼本舗」は一丁ずつ焼き上げる薄焼タイプの天然たい焼きで、しっぽまでカリカリ。関東だけではなく、関西や九州にも店舗があるので知っている人も多いのでは? 芋あんがたっぷり 出典:sakana_さん

定番は、北海道十勝産の厳選された小豆をじっくりと炊き上げた「十勝産あずき」220円なのだが、同店でぜひ試して欲しい味が「鳴門金時いも」240円。さつま芋の中でも最高級の鳴門金時芋をふんだんに使用した贅沢な逸品で、芋あんの優しい甘さが口の中に広がる。 一匹ずつ焼かれる「天然もの」 出典:酔狂老人卍さん

職人たちに手際良く焼かれていくたい焼きを見ながら、のんびり待つ時間も楽しい。たい焼きの他に、黒須きな粉をたっぷりかけて食べるわらび餅も人気。

◆鳴門鯛焼本舗 浅草橋店

住所 : 東京都台東区浅草橋1-9-1

TEL : 03-3865-7766



6. 十勝あんこのサザエ

東京・渋谷、東急フードショー内にある「十勝あんこのサザエ」。あんがぎっしり詰まった今川焼きは、十勝産小豆の豊かな風味を引き出すため、じっくりていねいに炊き上げている。 「豆乳粒あん」141円 出典:togyaさん

もちろんこだわりの「粒あん」130円もおすすめなのだが、一押しは国産豆乳クリームと粒あんを合せた「豆乳粒あん」141円! しっかりした粒あんと、トロッとした豆乳クリームが最高の組み合わせ。その他、名物の十勝おはぎも取り揃える。小豆ももち米も北海道産と、素材にこだわって作られている。

◆十勝あんこのサザエ

住所 : 東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷 東急フードショー しぶちか

TEL : 03-3477-4168



