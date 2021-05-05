¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬¥²¡¼¥à²½¡Ø¥á¥¤¥É¡¦¥¤¥ó¡¦¥¢¥Ó¥¹ °Ç¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Ï¢À±¡ÙÀµ¼°È¯É½¡£PS4¤ÈNintendo Switch¡¢PC¤Ç2022Ç¯¤ËÈ¯Çä¤Ø
¡¡¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¦¥Á¥å¥ó¥½¥Õ¥È¤Ï¡¢¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë3D¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡Ø¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹ °Ç¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Ï¢À±¡Ù¤ò¡¢PS4¤ÈNintendo Switch¡¢PC¡ÊSteam¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹Í½Äê¡£
¡¡¡Ø¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡Ù¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦¤Ä¤¯¤·¤¢¤¤Ò¤È»á¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¤ÎWeb¥³¥ß¥Ã¥¯¥·¥ê¡¼¥º¡£Ãµ·¢²È¸«½¬¤¤¤Î¥ê¥³¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¾¯Ç¯¥ì¥°¤Î¤Õ¤¿¤ê¤¬¡¢¿ÍÎàºÇ¸å¤ÎÈë¶¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½Ä·ê¡Ö¥¢¥Ó¥¹¡×¤Ø¤ÈÀø¤Ã¤Æ¤¤¤¯ËÁ¸±ëý¤òÉÁ¤¯¡£¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿³¨ÊÁ¤Ê¤¬¤é¤â²×Îõ¤ÊÉÁ¼Ì¤äÀßÄê¤¬ÆÃÄ§¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢½Å¸ü¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼À¤³¦¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì2017Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥á²½¤â¤Ï¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹ °Ç¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Ï¢À±¡Ù¤Ç¤Ï¥¢¥Ë¥á¤òÄÉÂÎ¸³¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦¤Ä¤¯¤·¤¢¤¤Ò¤È»á¤¬´Æ½¤¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£CERO¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖZ¡Ê18ºÐ°Ê¾å¡Ë¡×¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶ºî¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î²á¹ó¤ÊËÁ¸±¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹Á´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ø¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹ °Ç¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Ï¢À±¡Ù ¥Æ¥£¥¶¡¼¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é
°Û¿§¤Î¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ö¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡×
¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î¥²¡¼¥à²½·èÄê¡ª
¸¶ºî¼Ô¡¦¤Ä¤¯¤·¤¢¤¤Ò¤È»á¤¬´Æ½¤¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Õ¥ë¥Ü¥¤¥¹
¥¢¥Ó¥¹¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤¹¤ë 3D ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó RPG
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Ñ¥¤¥¯¡¦¥Á¥å¥ó¥½¥Õ¥È¤Ï¡¢¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ö¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡×¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë 3D ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó RPG¡Ø¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹ °Ç¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Ï¢À±¡Ù¤ò¡¢PlayStation®4/Nintendo Switch/PC¡ÊSteam¡Ë¸þ¤±¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡×¤Ï¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦¤Ä¤¯¤·¤¢¤¤Ò¤È»á¤¬ WEB ¥³¥ß¥Ã¥¯ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡ÖWEB ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¬¥ó¥Þ¡×¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë¤Ç 2012 Ç¯¤«¤éÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Ì¡²è¤Ç¤¹¡£¤Û¤Î¤Ü¤Î¤È¤·¤¿³¨ÊÁ¤Ç¡¢¥À¡¼¥¯¤Ç²á·ã¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ëÆÈÁÏÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ï¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯Ã±¹ÔËÜ¤Ï¸½ºß9´¬¤ò¿ô¤¨Ï¢ºÜ·ÑÂ³Ãæ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2017Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÊü±Ç¤¬¡¢2019Ç¯¤ËÁí½¸ÊÔ¤Î·à¾ì¾å±Ç¤¬¡¢¤½¤·¤Æ 2020 Ç¯ 1 ·î¤Ë¤Ï´°Á´¿·ºî¥¢¥Ë¥á¤¬·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÂ³ÊÔÀ©ºî·èÄê¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯ËÜÊÔ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¿·¤·¤¤ÏÃÂê¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ËÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ø¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹ °Ç¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Ï¢À±¡Ù¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¼«¿È¤¬¥¢¥Ó¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ë¹ß¤êÎ©¤Á¡¢À®Ä¹¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¥¢¥Ó¥¹¤Î¿¼ÁØ¤òÌÜ»Ø¤¹ 3D ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó RPG ¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¤òÄÉÂÎ¸³¤¹¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦¤Ä¤¯¤·¤¢¤¤Ò¤È»á¤¬´Æ½¤¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶ºî¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥À¡¼¥¯¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¸¶ºî¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤â¿ôÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥·¡¼¥ó¤Ï¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥Õ¥ë¥Ü¥¤¥¹¤ÇÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥²¡¼¥à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ä
¥ê¥³¤¿¤Á¤¬¥¢¥Ó¥¹¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤«¤é´öÆü¤«¤¬²á¤®¤¿¤¢¤¯¤ëÆü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥¢¥Ó¥¹¤ÎÊª¸ì¡£
¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÍ£°ìºÇ¸å¤Î¿¼Ê¥¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥¢¥Ó¥¹¡Ù¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤Æ¡¢´öÂ¿¤ÎÊª¸ì¤¬À¸¤Þ¤ì¡Ä¡Ä¤½¤·¤Æ¡¢¾Ã¤¨¤Æ¤æ¤¯¡£
¤½¤ì¤é¤ÎÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ß¤Ê¡¢¡Ø¥¢¥Ó¥¹¡Ù¤ÎËâÎÏ¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¡¢¡ØÆàÍî¤ÎÄì¡Ù¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤éËÂ¤¬¤ì¤ëÊª¸ì¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¡Ø¥¢¥Ó¥¹¡Ù¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÌ¾¤âÃÎ¤ì¤ÌÃ¯¤«¤ÎÃµ·¢ëý¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ø¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹ °Ç¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Ï¢À±¡Ù ¥Æ¥£¥¶¡¼¥µ¥¤¥È
https://www.spike-chunsoft.co.jp/miabyss/
¢£ ¥²¡¼¥à¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ ¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹ °Ç¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Ï¢À±
µ¡¼ï¡§ PlayStation®4 / Nintendo Switch / PC¡ÊSteam¡Ë
È¯ÇäÆü¡§ 2022 Ç¯Í½Äê
´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§ Ì¤Äê
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§ ÅÙ¤·Æñ¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó RPG
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§ 1 ¿Í
CERO¡§ Z¡Ê18 ºÐ°Ê¾å¤Î¤ßÂÐ¾Ý¡Ë©¤Ä¤¯¤·¤¢¤¤Ò¤È¡¦ÃÝ½ñË¼¡¿¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡Ö¿¼¤º²¤ÎóÕÌÀ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
Licensed to and Published by Spike Chunsoft Co., Ltd.
¢¨¡ÖPlayStation¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ë¡¼¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¡ÖNintendo Switch¡×¤Ï¡¢Ç¤Å·Æ²¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¤½¤ÎÂ¾¡¢µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¸¡¿ishigenn
Twitter¡§@ishigenn