¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ¤¬°¦¼Ö¤ÎÅö¤ÆÆ¨¤²ÈÈÆÍ¤»ß¤á¤ë¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Î´ë¶ÈÌ¾¤¬¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ¡Ê£³£°¡Ë¤¬Áá¤¯¤â°¦¼Ö¤òÅö¤ÆÆ¨¤²¤·¤¿ÈÈ¿Í¤òÆÍ¤»ß¤á¤¿¤³¤È¤ò£²£°Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢°¦¼Ö¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥µ¥¤¥ÉÉôÊ¬¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ì¤é¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤Ï¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¸«¤¿¤é¡¡¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë´ë¶ÈÌ¾¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¡¡£¸²ó¸«Ä¾¤·¤Æ¤ä¤Ã¤È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ë¶È¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤±¤Æ¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤ï¤¿¤·¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ï¡¡¾×·â¤¬¤¢¤ë¤È£³£¶£°ÅÙ¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤ÆÊá¤é¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ä¤Ä¡ª¡×¤È¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Î½ÅÍ×À¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£