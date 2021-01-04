¡ÖÄÌ¶Ð¤¹¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡×´¶À÷¼ÔµÞÁý¤ÇÉÔ°Â¤ÎÀ¼Áê¼¡¤°
¡¡»Å»ö»Ï¤á¤Î4Æü¡¢Åìµþ¤ÎÉÊÀî±Ø¤Ç¤Ï´¶À÷¼Ô¤¬µÞÁý¤¹¤ë¾õ¶·¤ËÄÌ¶ÐµÒ¤«¤é¤ÏÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼Ò°÷¡Ê40Âå¡Ë¡§¡Ö¡Ê´¶À÷¼Ô¤¬¡ËÁý¤¨¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤¤Ê¤ê1300¿Í¤È½Ð¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¨¤Ã¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ê20Âå¡Ë¡§¡Ö¾¯¤·ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡¢ÄÌ¶Ð¤¹¤ë¤Î¤¬¡£¤³¤ì¤À¤±¿Í¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤«¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤ÆÄÌ¶Ð¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤¬¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤ò1ÅÔ3¸©¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÍÏÇ¤¦À¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¼Ò°÷¡Ê40Âå¡Ë¡§¡Ö¤³¤Î¾õ¶·¤Ê¤é¡Ê¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤Ï¡Ë»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯»Ï¤Ë»Å»ö¤ò»Ï¤á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍÍ»Ò¸«¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤¿¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê³Ð¸ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡IT¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡Ê50Âå¡Ë¡§¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤ä¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×