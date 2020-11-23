¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÁª¤Ó¤¿¤¤¡ÖÇ»¸ü¥Á¥ç¥³¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¤ª¤¹¤¹¤á£µÁª¡ª
¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¥Á¥ç¥³¥¹¥¤¡¼¥Ä¡×¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¶È¥¹¡¼¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¸ÄÀÅª¤Ç¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ç»¸ü¤Ê¤ä¤Ä¤é¤Ç¤¹¡£¤â¤·¤¯¤Ï ¡È¶È¥¹¡¼¤Ç¤¤¤Á¤É¤Ï»î¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Á¥ç¥³¥¹¥¤¡¼¥Ä¡É ¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤ªÇã¤¤Êª¤Î¤´»²¹Í¤Ë¤É¤¦¤¾¡Á m(_ _)m
¡ ¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ð¥í¥¢¡Ã297±ß1kg¡Ã100g¤¢¤¿¤ê166kcal¡ÃËÅÄÆý¶È
¶È¥¹¡¼Ì¾Êª¡¦µíÆý¥Ñ¥Ã¥¯¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥Á¥ç¥³ÈÖÄ¹¡Ø¥Á¥ç¥³¥Ð¥Ð¥í¥¢¡Ù¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë ¡È¤¤¤Á¤É¤Ï»î¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤ä¤Ä¡É ¤Ç¤¹¡£1kg¤Î¥Á¥ç¥³¥×¥ê¥ó¤È¹Í¤¨¤Æ¤è¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥ë¥×¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤á¤é¤«¡õ¤Í¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¡¢Ç»¸ü¤Ê¥ß¥ë¥¯¥³¥³¥¢¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÏÃ¯¤â¤¬¹¥¤à¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ÇÍÏ¤«¤·¡¢¤ª¹¥¤¤Ê¥«¥Ã¥×¤ÇÎä¤ä¤·¸Ç¤á¤ë¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤¹¤è¡£
¢ ¥ê¥Ã¥Á¥·¥ç¥³¥é¥±¡¼¥¡Ã375±ß500g¡Ã100g¤¢¤¿¤ê274kcal¡Ã¥ª¡¼¥¹¥¿¡¼¥Õ¡¼¥º
¤³¤ì¤Þ¤¿¶È¥¹¡¼´ÇÈÄ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£Ç»¸ü¤Í¤Ã¤È¤ê¡õ¤Û¤í¤Ë¤¬¤ÊÂç¿Í¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎÎäÅà¥±¡¼¥¡Ø¥ê¥Ã¥Á¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤Ç¤¹¡£¶Å½Ì¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤ß¤Ã¤·¤ê¤µ¡õ¤Í¤Ã¤È¤ê¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¤â¤Ï¤ä¿©´¶¤¬¥ê¥Ã¥Á¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤«¤à¤·¤í½Å¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡¡´Å¤µ°Ê¾å¤Ë¤Û¤í¤Ë¤¬¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¥³¥¯¤Î¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£¾¯¤Ê¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢Ç»¤¤¤á¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤É¤¦¤¾¡£
£ ¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¡Ã321±ß180g¡Ã1¸Ä¡Ê90g¡Ë¤¢¤¿¤ê346kcal¡Ã¥Ù¥ë¥®¡¼
´Å¤µ¤ÈÇ»¤µ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ø¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¡Ù¤¬¶È¥¹¡¼¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×µé¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ì¥ó¥Á¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤Î¥Á¥ç¥³²Û»Ò¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡Ê²ÃÇ®¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÌÔÎõ¤Ë¾Ç¤²¤Þ¤¹¡Ë¡£¹¤¬¤ë¥Á¥ç¥³¤ÎÇ»¸ü¤Ê¹á¤ê¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÆÃÇ»¤Ê¥¢¥Ä¥¢¥Ä¤È¤í¡Á¤ê¤Î¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¡Ä¡Ä´Å¤µ¤¬Ç»¤æ¤¤¡Ä¡Ä¡£¤·¤«¤â¥Á¡¼¥×¤Ê·ã´Å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë´Å¤µ¡£Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¤§¡£
¤ ¥È¥ê¥×¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Þ¥Õ¥£¥ó¡Ã278±ß110g¡Ã1¸Ä¡ÊÌó55g¡Ë¤¢¤¿¤ê216kcal¡Ã¥Ù¥ë¥®¡¼
Àè¤Î¡Ö¥Õ¥©¥ó¥À¥ó¥·¥ç¥³¥é¡×¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È ¡ÈÎÉ¼±Åª¤ÊÇ»¸ü¤µ¡É ¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Î¥Á¥ç¥³¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£¼«Á³²òÅà¤Ç¤É¤¦¤¾¡£¥Þ¥Õ¥£¥ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¾ø¤·¥Ñ¥ó¤Ý¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥à¥Á¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¤½¤Î¿©´¶¤â¤Þ¤¿¹¥°õ¾Ý¡Ë¡£¥³¥³¥¢É÷Ì£À¸ÃÏ¤Ë¥´¥Ä¥Ã¤È¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤ò¤Î¤»¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¤È¤í¤±¤ë¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¡£ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥×¤ÊÌ£¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Íñ¤¬Â¿¤¤¤Î¤«Á´ÂÎÅª¤Ë¥³¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥ ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥È¥ê¥å¥Õ¡Ã267±ß200g¡Ã1¸Ä¡Ê100g¡Ë¤¢¤¿¤ê244kcal¡Ã¥¤¥¿¥ê¥¢
¥«¥Ã¥×·¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ø¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥È¥ê¥å¥Õ¡Ù¤Ç¤¹¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¨¤Ð¥Á¥ç¥³¥à¡¼¥¹¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¥¨¥¢¥ê¥£¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¤·¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¥à¡¼¥¹´¶¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤ªÌ£¤Ï¡¢¥Ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤òÎ¿²ï¤¹¤ë°µÅÝÅª¤Ê´Å¤µ¡Ä¡ÄÇ¾¤ËÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬¤¤¤¤¡£É÷Ì£¤ËÊÑ¤Ê¥¯¥»¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¿©´¶¤À¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¹¥¤à¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£