調査報道の非営利団体、プロジェクト・ベリタスが11月4日に報じたところによると、USPS(米国郵政公社)の郵便局員だと主張するミシガン州の男性が、11月3日の投票締め切りを過ぎて届いた票に、投票日当日の日付を付けるように上司から指示されたと語った。

激戦州であるミシガン州の選挙法では、投票日の午後8時までに選挙スタッフが投票用紙を受け取ることが義務づけられている。

ミシガン州検事総長ダナ・ネッセル(Dana Nessel)氏の報道官、ライアン・ジャービ(Ryan Jarvi)氏は大紀元に対し、11月3日の投票終了後に受け取った票は数えないと話した。

「ミシガン州の法律では、消印の日付にかかわらず、票は11月3日の投票終了までに選挙事務局に配達されなければならない。重要なのは、消印の日付ではなく、いつ事務局に配達されるかだ」とジャービ氏は述べた。「今日、誰かが11月2日の日付をつけて事務局に届けたとしても、それは数えられることはない」

USPSが大紀元に送った電子メールの声明では、問題の告発動画の存在を認識しており、このことはUSPSと監察総監室に報告されたと述べた。

この匿名の郵便局員は、プロジェクト・ベリタスのジェームズ・オキーフ(James O’Keefe)氏に、ミシガン州トラバース(Traverse)市のバーロー(Barlow)支局で働いていると語った。

