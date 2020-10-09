¡Ø24¡Ù¤Ê¤¼º£¥ê¥á¥¤¥¯¡©¡¡¡ÖÆüËÜ¥É¥é¥Þ¤Î»ÅÁÈ¤ßÄ¶¤¨¤¿¡È2¥¯¡¼¥ë¸ò¾Ä¡É¡×À©ºîP¸ì¤ë¸¢Íø³ÍÆÀ¤ÎÉñÂæÎ¢
¡¡2001Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì°ìÂç¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿ÊÆ¥É¥é¥Þ¡Ø24¡Ù¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤ò¸½ºß¤ÎÅìµþ¤Ë°Ü¤·¤¿ÆüËÜÈÇ¥ê¥á¥¤¥¯ºî¤¬¡¢10·î9Æü¤è¤ê2¥¯¡¼¥ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´üÂÔ¤Î°ìÊý¡¢¡Ö¤Ê¤¼º£¡©¡×¡¢¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÅªÂçºî¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤Î¸·¤·¤¤»ëÀþ¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÇØÉé¤¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤À¤¬¡¢¸·¤·¤¤¸ò¾Ä¤ÎËö¤Ë³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿ÆüËÜÈÇ¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¶Ú¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï»Ä¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÆüËÜ¤é¤·¤µ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¿·¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ¼¥¥à¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¡¢ÆüËÜÈÇ¤ò±é¤¸¤ëºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤Î¥ì¥¢¤ÊÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È
¢£¥ê¥á¥¤¥¯¸¢³ÍÆÀ¤ËÌó5Ç¯¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¿Ê¹Ô¤ÎÊª¸ì¤Ï¡Ö¤Ê¤¬¤é»ëÄ°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹çÃ×¡×
¡¡ÊÆ20À¤µª¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡Ø24¡Ù¤Ï¤È¤¯¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âßõÎõ¤Ê¸¢ÍøÁèÃ¥Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬¡¢Ä¹¤¤¸ò¾Ä¤ÎËö¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿ÀÅÄ¥¨¥ß¥¤°¡´õ»Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö4¡Á5Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¸¢Íø¸ò¾Ä¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¡¢¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ò¾ÄÃæ¤Ï²¿ÅÙ¤â¸·¤·¤¤¾ò·ï¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç2¥¯¡¼¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò±Û¤¨¤¿24ÏÃ¡á2¥¯¡¼¥ë¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°Äó¤Ë¸ò¾Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬·ÀÌó¤Ë¸þ¤±¤¿·è¤á¤Æ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»þ´Ö¼´¤Ë±è¤Ã¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¡¢ÆüËÜÈÇ¤È¤·¤Æ¤ÎÀßÄêÊÑ¹¹¤ÎÀâÌÀ¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÙ¤«¤¯Äó¼¨¤·¤ÆÇ®°Õ¤âÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¡¢º£¥ê¥á¥¤¥¯¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¿ÀÅÄ»á¤Ï¡¢¡Ö1»þ´Ö¡á1ÏÃ¡¢24»þ´Ö¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¥É¥é¥Þ¤ÎÆÃÀ¤Ï¡¢SNS¤ò¶î»È¤¹¤ëº£¤Î¥É¥é¥Þ»ëÄ°¼Ô¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁêÀ¤Î¤è¤µ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö³«¶É60¼þÇ¯µÇ°¤ÎÏ¢¥É¥é¤Î´ë²è¤ò¹Í¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ2000Ç¯Âå¤ËÀ¤³¦Åª¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ø24¡Ù¤Ë¹Ô¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÊª¸ì¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¹½À®¤ä¹Í¤¨Êý¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤¬SNS¤Ç¾ðÊó¤ò¾ï¤Ë¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÈÈ¯ÁÛ¤È¤·¤Æ¶á¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°¤Î³Ú¤·¤µ¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤È¤ÎÁêÀ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø24¡Ù¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤10¡Á20Âå¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Ç¤â¡¢´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤é³Ú¤·¤á¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ÆüËÜ¤Ç½Æ·âÀï¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¡© É×ÉØ¤Î´Ø·¸¤Þ¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤È¤³¤È¤ó¡ÈÆüËÜ¤é¤·¤¯¡É
¡¡º£²ó¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø24¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜÈÇ¤Ç¤Ï¡¢½é¤Î½÷ÀÁíÍýÃÂÀ¸¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÁíÁªµó¤ÎÅöÆü¡¢¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¸õÊä¼Ô¤Î°Å»¦·×²è¤¬È¯³Ð¡£¤½¤ì¤òÁË»ß¤·¡¢¤µ¤é¤ËÍ¶²ý¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜÈÇCTU¡Ê¥Æ¥íÂÐºö¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦»âÆ²¸½ÇÏ¡ÊÅâÂô¼÷ÌÀ¡Ë¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÈÇ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤ÏÅâÂô¤¬½Æ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Æ·âÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥á¥¤¥¯¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤ÊÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö·Ù»¡´±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤CTU¤¬ÆüËÜ¤Ç¤É¤³¤Þ¤Çµö¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÁÈ¿¥¤Î¤¢¤êÊý¤«¤é¤È¤³¤È¤óÀßÄê¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÊÔ¤Ç¤ÏÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Î¢ÀßÄê¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÆüËÜÈÇCTU¤Ï¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤â´Þ¤á¤ÆµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¤Í¡£·ý½Æ¤Î½ê»ý¤¬¾¯¤·¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¡¢¥É¥é¥Þ¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£CTU¤òÆÃÊÌ¤ÊÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Î½é´üÃÊ³¬¤ÎÀßÄê¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÆÈÇ¤Ç¤Ï¹õ¿ÍÂçÅýÎÎ¸õÊä¼Ô¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤ÈºÊ¡¦¥·¥§¥ê¡¼¤Î´Ø·¸À¤âÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£ÃË½÷¤¬µÕÅ¾¤·¤¿ÀßÄê¤ÎÆüËÜÈÇ¤Ç¤Ï¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¸õÊä¼Ô¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëºÊ¡¦Ä«ÁÒÎï¡ÊÃç´ÖÍ³µª·Ã¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²È»ö¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸È¤«¤éÀÕ¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤ÎÉÁ¤Êý¤ò¹©É×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²ÈÂ²ÀßÄê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤é¤·¤µ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Âç¤¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢åÌÌ©¤Ê»þ´Ö¼´¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢ÊÑ¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¿Í´ÖÌÏÍÍ¤Ç¤ÏÆüËÜÈÇ¤é¤·¤µ¤â±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿ÀßÄê¤â¡¢ËÜ¹ñ¤«¤éÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥·¡¼¥ó¤Î¹ç´Ö¤Î24»þ´Ö¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤äCTU¤ÎÃå¿®¥³¡¼¥ë²»¤Ï¡¢¡Ø24¡Ù¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê±é½Ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯Çº¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤½¤ì¤âÆüËÜÈÇ¤È¤·¤Æºî¤êÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£CTU¤ÎÃå¿®²»¤Ï¡¢²»³¬¤òºî¶Ê²È¤ÎÊý¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÆüËÜÈÇ¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÉ½¼¨¤È²»¤Ï¡¢º£¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î´¶³Ð¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÆüËÜÈÇ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ëºî¤êÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ÊÆFOX¡Ö¤È¤Æ¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ªËÏÉÕ¤¡¢ÅâÂô¼÷ÌÀ¤ËÂ÷¤·¤¿ÁÛ¤¤
¡Ø24¡Ù¤Î´Î¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥¡¼¥Õ¥¡¡¼¡¦¥µ¥¶¡¼¥é¥ó¥É¤¬±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬ºîÉÊ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¡Ø24¡Ù¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÈÇ¤ò±é¤¸¤ëÅâÂô¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±éµ»ÎÏ¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø24¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¡¢¥ê¡¼¥À¥·¥Ã¥×¤¬¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Î»ý¤Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¹ç¤¦ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÅâÂô¤µ¤ó¤¬¡Ø24¡Ù¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë±¿Ì¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆFOX¤«¤é¤â¡¢¤È¤Æ¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢³¤³°¤Î¿Í¤«¤é¸«¤Æ¤âÇ¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï²æ¡¹¤Î¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÆüËÜÈÇ¤Ï¤«¤Ê¤ê½é´ü¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡¢20À¤µªFOX¤È¶¦Í¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬´°À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦´Ñ¤Îºî¤ê¹þ¤ß¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Áá¤¯¤«¤é½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤òÅâÂô¤Ë¸«¤»¤Æ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅâÂô¤µ¤ó¤Ï¡¢²æ¡¹¤Î»×¤¤¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ò¤É¤¦ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ï²¿ÅÙ¤â¹ñ¤òµß¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éã¤Ç¤¢¤ê¡¢É×¤Ç¤¢¤ê¾å»Ê¡£¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤½¤¦¤Ê°ìÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ç¤â¤¢¤ëÌò¤É¤³¤í¤È¡¢ÅâÂô¤µ¤ó¤é¤·¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¹¤Ç¤ËTwitter¤Ç¤Ï¡¢½é²óÊüÁ÷¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¿ÀÅÄ»á¤Ï¡¢¡Ö»ëÄ°¼Ô¤¬¥ê¥á¥¤¥¯¤ò¸·¤·¤¤ÌÜ¤Ç´Ñ¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎµñÈÝÈ¿±þ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¿©¤ï¤º·ù¤¤¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï1ÏÃ¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£
¡¡¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤¿À¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¡¢ÆüËÜÈÇ¤Ç¤É¤¦²Ö³«¤¯¤«¡£´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌ¼¥¥à¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¡¢ÆüËÜÈÇ¤ò±é¤¸¤ëºùÅÄ¤Ò¤è¤ê¤Î¥ì¥¢¤ÊÈþµÓ¥·¥ç¥Ã¥È
¢£¥ê¥á¥¤¥¯¸¢³ÍÆÀ¤ËÌó5Ç¯¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¿Ê¹Ô¤ÎÊª¸ì¤Ï¡Ö¤Ê¤¬¤é»ëÄ°¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹çÃ×¡×
¡¡ÊÆ20À¤µª¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡Ø24¡Ù¤Ï¤È¤¯¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤»¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âßõÎõ¤Ê¸¢ÍøÁèÃ¥Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬¡¢Ä¹¤¤¸ò¾Ä¤ÎËö¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿ÀÅÄ¥¨¥ß¥¤°¡´õ»Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö4¡Á5Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¸¢Íø¸ò¾Ä¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¤³¤³¤Þ¤Ç¤¤¿¡¢¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ò¾ÄÃæ¤Ï²¿ÅÙ¤â¸·¤·¤¤¾ò·ï¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç2¥¯¡¼¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò±Û¤¨¤¿24ÏÃ¡á2¥¯¡¼¥ë¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°Äó¤Ë¸ò¾Ä¤·¤¿¤³¤È¤¬·ÀÌó¤Ë¸þ¤±¤¿·è¤á¤Æ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»þ´Ö¼´¤Ë±è¤Ã¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¡¢ÆüËÜÈÇ¤È¤·¤Æ¤ÎÀßÄêÊÑ¹¹¤ÎÀâÌÀ¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÙ¤«¤¯Äó¼¨¤·¤ÆÇ®°Õ¤âÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¡¢º£¥ê¥á¥¤¥¯¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¿ÀÅÄ»á¤Ï¡¢¡Ö1»þ´Ö¡á1ÏÃ¡¢24»þ´Ö¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¥É¥é¥Þ¤ÎÆÃÀ¤Ï¡¢SNS¤ò¶î»È¤¹¤ëº£¤Î¥É¥é¥Þ»ëÄ°¼Ô¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁêÀ¤Î¤è¤µ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö³«¶É60¼þÇ¯µÇ°¤ÎÏ¢¥É¥é¤Î´ë²è¤ò¹Í¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ2000Ç¯Âå¤ËÀ¤³¦Åª¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ø24¡Ù¤Ë¹Ô¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÊª¸ì¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯¹½À®¤ä¹Í¤¨Êý¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤¬SNS¤Ç¾ðÊó¤ò¾ï¤Ë¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÈÈ¯ÁÛ¤È¤·¤Æ¶á¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à»ëÄ°¤Î³Ú¤·¤µ¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤È¤ÎÁêÀ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø24¡Ù¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤10¡Á20Âå¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Ç¤â¡¢´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤é³Ú¤·¤á¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ÆüËÜ¤Ç½Æ·âÀï¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¡© É×ÉØ¤Î´Ø·¸¤Þ¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤È¤³¤È¤ó¡ÈÆüËÜ¤é¤·¤¯¡É
¡¡º£²ó¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø24¡Ù¥·¡¼¥º¥ó1¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜÈÇ¤Ç¤Ï¡¢½é¤Î½÷ÀÁíÍýÃÂÀ¸¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÁíÁªµó¤ÎÅöÆü¡¢¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¸õÊä¼Ô¤Î°Å»¦·×²è¤¬È¯³Ð¡£¤½¤ì¤òÁË»ß¤·¡¢¤µ¤é¤ËÍ¶²ý¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜÈÇCTU¡Ê¥Æ¥íÂÐºö¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦»âÆ²¸½ÇÏ¡ÊÅâÂô¼÷ÌÀ¡Ë¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÈÇ¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤ÏÅâÂô¤¬½Æ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Æ·âÀï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥á¥¤¥¯¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤ÊÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö·Ù»¡´±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤CTU¤¬ÆüËÜ¤Ç¤É¤³¤Þ¤Çµö¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÁÈ¿¥¤Î¤¢¤êÊý¤«¤é¤È¤³¤È¤óÀßÄê¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÊÔ¤Ç¤ÏÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Î¢ÀßÄê¤â´Þ¤á¤Æ¡¢ÆüËÜÈÇCTU¤Ï¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤â´Þ¤á¤ÆµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¤Í¡£·ý½Æ¤Î½ê»ý¤¬¾¯¤·¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤Ê¤¯¡¢¥É¥é¥Þ¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£CTU¤òÆÃÊÌ¤ÊÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Î½é´üÃÊ³¬¤ÎÀßÄê¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊÆÈÇ¤Ç¤Ï¹õ¿ÍÂçÅýÎÎ¸õÊä¼Ô¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¤ÈºÊ¡¦¥·¥§¥ê¡¼¤Î´Ø·¸À¤âÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£ÃË½÷¤¬µÕÅ¾¤·¤¿ÀßÄê¤ÎÆüËÜÈÇ¤Ç¤Ï¡¢ÁíÍýÂç¿Ã¸õÊä¼Ô¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëºÊ¡¦Ä«ÁÒÎï¡ÊÃç´ÖÍ³µª·Ã¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²È»ö¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸È¤«¤éÀÕ¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤ÎÉÁ¤Êý¤ò¹©É×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²ÈÂ²ÀßÄê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤é¤·¤µ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Âç¤¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢åÌÌ©¤Ê»þ´Ö¼´¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ê¤É¡¢ÊÑ¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¿Í´ÖÌÏÍÍ¤Ç¤ÏÆüËÜÈÇ¤é¤·¤µ¤â±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿ÀßÄê¤â¡¢ËÜ¹ñ¤«¤éÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥·¡¼¥ó¤Î¹ç´Ö¤Î24»þ´Ö¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤äCTU¤ÎÃå¿®¥³¡¼¥ë²»¤Ï¡¢¡Ø24¡Ù¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê±é½Ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯Çº¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤½¤ì¤âÆüËÜÈÇ¤È¤·¤Æºî¤êÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£CTU¤ÎÃå¿®²»¤Ï¡¢²»³¬¤òºî¶Ê²È¤ÎÊý¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÆüËÜÈÇ¤Ë¥ê¥á¥¤¥¯¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤ÎÉ½¼¨¤È²»¤Ï¡¢º£¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î´¶³Ð¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÆüËÜÈÇ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ëºî¤êÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ÊÆFOX¡Ö¤È¤Æ¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ªËÏÉÕ¤¡¢ÅâÂô¼÷ÌÀ¤ËÂ÷¤·¤¿ÁÛ¤¤
¡Ø24¡Ù¤Î´Î¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥¡¼¥Õ¥¡¡¼¡¦¥µ¥¶¡¼¥é¥ó¥É¤¬±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬ºîÉÊ¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Î¡Ø24¡Ù¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÈÇ¤ò±é¤¸¤ëÅâÂô¤Ï¡¢¿ô¡¹¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±éµ»ÎÏ¤ÏÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø24¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¡¢¥ê¡¼¥À¥·¥Ã¥×¤¬¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Î»ý¤Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¹ç¤¦ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÅâÂô¤µ¤ó¤¬¡Ø24¡Ù¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë±¿Ì¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆFOX¤«¤é¤â¡¢¤È¤Æ¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢³¤³°¤Î¿Í¤«¤é¸«¤Æ¤âÇ¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï²æ¡¹¤Î¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÆüËÜÈÇ¤Ï¤«¤Ê¤ê½é´ü¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¡¢20À¤µªFOX¤È¶¦Í¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬´°À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦´Ñ¤Îºî¤ê¹þ¤ß¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Áá¤¯¤«¤é½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤òÅâÂô¤Ë¸«¤»¤Æ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÅâÂô¤µ¤ó¤Ï¡¢²æ¡¹¤Î»×¤¤¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¤ò¤É¤¦ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥Ã¥¯¤Ï²¿ÅÙ¤â¹ñ¤òµß¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éã¤Ç¤¢¤ê¡¢É×¤Ç¤¢¤ê¾å»Ê¡£¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤½¤¦¤Ê°ìÌÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ç¤â¤¢¤ëÌò¤É¤³¤í¤È¡¢ÅâÂô¤µ¤ó¤é¤·¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¹¤Ç¤ËTwitter¤Ç¤Ï¡¢½é²óÊüÁ÷¤òÂÔ¤Á¤ï¤Ó¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¿ÀÅÄ»á¤Ï¡¢¡Ö»ëÄ°¼Ô¤¬¥ê¥á¥¤¥¯¤ò¸·¤·¤¤ÌÜ¤Ç´Ñ¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎµñÈÝÈ¿±þ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¿©¤ï¤º·ù¤¤¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï1ÏÃ¡¢´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£
¡¡¹ñ¶¤òÄ¶¤¨¤¿À¤³¦ÅªÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¡¢ÆüËÜÈÇ¤Ç¤É¤¦²Ö³«¤¯¤«¡£´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£