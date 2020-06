歌舞伎俳優の 市川海老蔵 (42)が3日、自身のインスタグラムを更新。フートにサングラス、マスクといった怪しいいで立ちの自身の姿を公開し、ファンからツッコミが集まっている。海老蔵は英文で「I’m taking a walk looking like this, but people greet me.I wonder if they know it’s me...」と投稿。日本語でも「私はこんな感じですが、ご挨拶してもらいます。わかるのかしら、、」と添え、散歩時と思われる、黒フードにサングラス、白いマスクといった、怪しい姿の自撮り写真をアップした。この投稿に「オーラでわかります」「海老様オーラが出てますよ〜」「怪しすぎです 職質されるでしょ」「目立ちますね」「これはばれますね」「フード被った海老蔵さん好きです」「海老蔵さんファンは余計」「なぜだか分かっちゃいますね」「逆にその格好だから、わかるのですわ」「この季節、余計に目立ちそう」「オーラが半端ないのでは」などとツッコミが殺到している。