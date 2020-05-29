ºÇÂ®£µÊ¬¡ª¥´¥à¤âÉÔÍ×¡ª¡Ö£Ô¥·¥ã¥ÄÀÚ¤ë¤À¤±´ÊÃ±¥Þ¥¹¥¯¡×¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£²È»ö¥³¥Ä¸¦µæ°÷¤Î£Ù¤Ç¤¹¡£¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤â²ò½ü¤µ¤ì¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Æü¾ï¤¬Ìá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÉÔ¿¥ÉÛ¥Þ¥¹¥¯¤âÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÄÌ¶Ð¤äÅÐ¹»¤¹¤ë²ÈÂ²¤Î¤Ö¤ó¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ªÇã¤¤Êª¤À¤Ã¤¿¤éÉÛ¥Þ¥¹¥¯¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤¯¤·¤ã¤ß¡¦³±¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉ¬Í×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¬¡¢ÉÛ¥Þ¥¹¥¯¤òºî¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½ÌÌÅÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¼Â¤Ï¸¦µæ°÷£Ù¤ÏºÛË¥¤¬¶ì¼ê¡ª¡¡¡Ö30Ê¬¤Ç¥é¥¯¥é¥¯¡¢¥Þ¥¹¥¯ºî¤ê¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ò¸«¤«¤±¤Æ¤â¡¢¡Ö30Ê¬¡Ä¸·¤·¤¤¡×¤È¡¢¤½¤Ã¤È½ªÎ»¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Ï´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë£Ô¥·¥ã¥Ä¥Þ¥¹¥¯¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
£Ô¥·¥ã¥Ä¥Þ¥¹¥¯¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦
¼ç¤Ë³¤³°¤ÎÊý¤¬Äó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖË¥¤ï¤Ê¤¤¥Þ¥¹¥¯ºî¤ê¡×¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÉÔÍ×¤Ê£Ô¥·¥ã¥Ä¤ÎÂµ¤ò»È¤Ã¤Æºî¤ë¥Þ¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£ÁáÂ®ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ Ãå¸Å¤·¤¿Ä¹Âµ£Ô¥·¥ã¥Ä¤òÍÑ°Õ
Ä¹ÂµT¥·¥ã¥Ä¤ÎÂµÉôÊ¬¤À¤±¤ò»È¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ ¤ª»®¤ò»È¤Ã¤Æ¥Þ¥¹¥¯¤Î·Á¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë
Âµ¤Ë¤ª»®¤òÉú¤»¤ÆÃÖ¤¡¢¤ª»®¤Î·Á¤Ë±è¤Ã¤Æ£²Ëç½Å¤Ê¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤òÆ±»þ¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÌÅÝ¤Ê¤Î¤Ç¡¢·¿»æ¤Ï¥Ê¥·¡ª¤«¤Ê¤ê¥Æ¥¥È¡¼¤Ê¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÃã¤ï¤ó¾ø¤·¤Î¼õ¤±»®¤òÍøÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾·Â13¥»¥ó¥Á¡Á15¥»¥ó¥Á¤¯¤é¤¤¤¬¤¤¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
£ È¿ÂÐÂ¦¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥«¥Ã¥È¤¹¤ë
´é¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊ¤¤¦¤¯¤é¤¤¤ÎÄ¹¤µ¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢È¿ÂÐÂ¦¤Ë¤â¤ª»®¤òÅö¤Æ¤Æ¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£¾å¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢±¦Â¦¤ò¤ª»®¤Î·Á¤Ë±è¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤ ¼ª¤Ë¤«¤±¤ëÉôÊ¬¤òºî¤ë
¥´¥àÉ³¤Ï»È¤ï¤º¡¢¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥Þ¥¹¥¯ËÜÂÎ¤ÎÃ¼¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤òÆþ¤ì¤Æ¼ª¤Ë¤«¤±¤ëÉôÊ¬¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯ËÜÂÎ¤òÈ¾Ê¬¤Ë¤ª¤Ã¤Æ¡¢Ã¼¤«¤é1.5¡Á2cm¤Î¤È¤³¤í¤ÎÎØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤¦¤òV»ú·¿¤ËÀÚ¤ê¼è¤ê¤Þ¤¹¡£È¿ÂÐÂ¦¤ÎÃ¼¤âÆ±ÍÍ¤ËÀÚ¤ê¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ ¤³¤ì¤Ç´ðËÜ¤Ï½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡ª
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢´°À®¡ª¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¤¹¤è¡£
¦ 2Ëç¤Î´Ö¤Ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò¤Ï¤µ¤à
2Ëç½Å¤Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼Âå¤ï¤ê¤ËÉÔ¿¥ÉÛÀ½¤Ê¤É¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò¶´¤ß¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¹¥¯¤Ë¹ç¤¦Âç¤¤µ¤ËÀÞ¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£T¥·¥ã¥Ä¤ÎÂµ¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÉÛ¤ò2Ëç½Å¤Í¤Ë¤¹¤ë¼ê´Ö¤â¤Ê¤¯¥é¥¯¥Á¥ó¡ª
ËÜÅö¤Ë£µÊ¬¤¯¤é¤¤¤Ç½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ÉÔ´ïÍÑ¤Ê»ä¤Ç¤âºî¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤Ä¤±¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸
¼ª¤ÎÉôÊ¬¤Ï°ìÅÙ¥¯¥í¥¹¤µ¤»¤Æ¤«¤é¤«¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¾¯¤··Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¬»È¤Ã¤¿£Ô¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¿½ÌÀ¤¬°¤¯¤Æ·ë¹½¼ª¤¬¥¥ê¥¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¿½ÌÀ¤Î¤¢¤ë£Ô¥·¥ã¥Ä¤Çºî¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Ãå¤±¿´ÃÏ¤¬¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤Ï²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï´¶À÷ËÉ»ß¤ò°Õ¼±¤·¤¿À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£µ¤·Ú¤Ëºî¤ì¤ë¥Þ¥¹¥¯¼«ºî¤Î¥ï¥¶¤Ï¡¢³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
£Ô¥·¥ã¥Ä¥Þ¥¹¥¯¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÊÁ¤Î¥·¥ã¥Ä¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ºî¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤íµ¤¤ò¸¯¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤Æü¡¹¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤¯¹©É×¤·¤Æ¾è¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¨ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿Í¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤¹¡£´¶À÷Í½ËÉ¤Î¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ê¸¡¿µÈÅÄÄ¾»Ò