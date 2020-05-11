ËÙ¹¾µ®Ê¸¡Ö»þ´Ö¤È¤ª¶â¤Î²ÁÃÍ¤ÏÆ±Åù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»þ´Ö¤ÏºÇ¤âµ®½Å¤Ê»ñ¸»¡×
¡Ö¤â¤¦¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¥¹¥Þ¥Û¤¬¤¢¤ì¤Ð¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤âÆ¯¤±¤ë¤·²Ô¤²¤ë¡×
ËÙ¹¾µ®Ê¸¤µ¤ó¤Ï5·î11ÆüÈ¯Çä¤Î¿·Ãø¡Ø¥¹¥Þ¥Û¿ÍÀ¸ÀïÎ¬ ¤ª¶â¡¦¶µÍÜ¡¦¥Õ¥©¥í¥ï¡¼35¤Î¹ÔÆ°¥¹¥¥ë¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç¤³¤¦½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÙ¹¾¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦¤Û¤È¤ó¤É¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤âÏ¢Íí¤ÏLINE¤Ê¤É¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¥á¥ë¥Þ¥¬¤Î¸¶¹Æ¤â¥Õ¥ê¥Ã¥¯ÆþÎÏ¤ò¶î»È¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂçËÉ»ßºö¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤¤Þ¡¢²ñ¼Ò¤Ë½Ð¼Ò¤·¤Æ¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¡¢¿¦¤ò¼º¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òËÜÍè¤Î»È¤¤Êý¤Ç»È¤¨¤Ð¡¢»þÂå¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯À¸¤»Ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç¿ÍÀ¸¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡½¡½¤½¤ÎÈë·í¤ò¿·Ãø¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈóÕÌÀ´ü¤Ë¾¯Ç¯»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿ËÍ¤Ï¡¢¸½ºß¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¤Ò¤É¤¯¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÎÄã¤¤¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë½Ð¤¿NEC¤Î32¥Ó¥Ã¥ÈPC¡¢PC-9801RA2¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤µ¤¨ÀÇ½ÌÌ¤Ç¤«¤Ê¤êÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£RAM¤¬1.6MB¡¢VRAM¤Ï256KB¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ²Á³Ê¤ÏÌó50Ëü±ß¤È¤¤¤¦¹â³Û¾¦ÉÊ¤À¤Ã¤¿¡£¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤Èµ¡Ç½¤¬¸þ¾å¤·¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Ê¤ÉÀìÌçÅª¤Êºî¶È¤ò¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÍÑÅÓ¤¬¹¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì²Á³Ê¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬»È¤¨¤ë°ìÈÌÅª¤Ê¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Ï¤¸¤á¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÏÃ»¤¤Ç¯·î¤Ç³ÊÃÊ¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Î¾ì¹ç¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¿ôÇÜ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Çµ¡Ç½¤âÍÑÅÓ¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
iPhone 3G¤«¤é10Ç¯¤Û¤É¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤â¤Ï¤äSiri¤Î²»À¼µ¡Ç½¤¬»È¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢App Store¤Ë¿ôÉ´¤Û¤É¤·¤«¥¢¥×¥ê¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¤Î¤³¤È¤Ê¤É»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡£µÞÂ®¤Ë²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤Î´Ä¶¤Ç¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë°ìÅÙ¤â¿¨¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼ã¤¤À¤Âå¤¬¡¢¤¤¤Þ¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò½ÀÆð¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÍ¤é¤Î¾¯Ç¯»þÂå¡¢10Âå¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬¤³¤¾¤Ã¤Æ¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î»È¤¤Êý¤äÍ·¤ÓÊý¡¢ÍÍÑ¤Ê³è¤«¤·Êý¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ËÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿´¶³Ð¤À¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿Æ»¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¹âÂ®¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤Î³èÌö¤ò¡¢ËÍ¤ÏÌ©¤«¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½Âå¤Î¼Ò²ñ¤ËÀ¸¤¤ë¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¿¿²Á¤ò¤¤¤Þ¤À¤Ë°ú¤½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¹ÔÆ°¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡¢¤Û¤Ü20À¤µª¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤¬IT³×Ì¿¤Î¼çÌò¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ò²ñ¤Î¹½Â¤¤ò¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ä¤¯¤êÊÑ¤¨¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÄ¬Î®¤Î¤¿¤ÀÃæ¤Ë¡¢¤¤¤ÞºÆ¤ÓËÍ¤¿¤Á¤Ï¤¤¤ë¡£
º£ÅÙ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤À¡£¤¼¤Ò¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢¤³¤Î±²Ãæ¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÁÈ¿¥¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ì´¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¤·¡¢¤ä¤êÊý¼¡Âè¤Ç¤ª¶â¤À¤Ã¤Æ²Ô¤²¤ë¡£
²ÄÇ½À¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¤³¤Î»þÂå¤Ë¡¢¤½¤ì¤òËµ´Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ»Ø¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¼ê¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ò¶î»È¤·¤Æ»þ´Ö¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤í¡ª
¡Ö¸½Âå¿Í¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÎ¼±¿Í¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¡£
Ç¾¤Î³èÀÎÏ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¡¢À¸»ºÀ¤¬Íî¤Á¤¿¤È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸¦µæ·ë²Ì¤â¡¢¤·¤Ð¤·¤ÐÊó¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤É¤ì¤¯¤é¤¤¿®ØáÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤¬°¼Ô¤Ë¤µ¤ì¤ë¤¤¤ï¤ì¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ÇÀ¸»ºÀ¤¬Íî¤Á¤¿¤ê¡¢Ç¾¤¬Æ¯¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ï¥¹¥Þ¥Û¼«ÂÎ¤¬°¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»È¤¤Êý¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Ç¹Ô¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤Ê¤É¤ÎÀ¸»ºÅª¤Ê¹Ô°Ù¤ò¡¢²Ý¶âÀ©¥²¡¼¥à¤ä¥¢¥À¥ë¥È¥µ¥¤¥È¤Î±ÜÍ÷¤Ê¤É¤Î²Ë¤Ä¤Ö¤·¤È°ì½ï¤¯¤¿¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
ËÍ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÃø½ñ¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤Ã¤Æ»þ´Ö¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤í¡ª ¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»þ´Ö¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤´Ö»þ´Ö¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë°Õ¼±¤¬Âç»ö¤À¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ï¤½¤Î¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¥á¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¥¹¥ÈºîÀ®¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¥Õ¥ê¥Ã¥¯ÆþÎÏ¤Ç¹Ô¤¦¡£¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤ÏÄÌÏÃ¤ò¤»¤º¡¢Ï¢Ííºî¶È¤Ï¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¥½¥Õ¥È¤Ë°ìËÜ²½¤¹¤ë¡£ÆÉ¤ß¤¿¤¤ËÜ¤ÏÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ÇÂ¨¹ØÆþ¤·¤Æ¡¢à¥¥â¡í¤À¤±¤òÆÉ¤à¡£²ñµÄ¤Ë¤Ï±ó³Ö¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¡¢ÉÔÉ¬Í×¤Ê²ñµÄ¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë¤ÏÂ¤ò±¿¤Ð¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤ò¸¤¯»È¤¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»þ´Ö¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¸úÎ¨²½¤Ç¤¤ë¡£
°ì¸«¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤¿¤À¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¥ë¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Â¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£
»þ´Ö¤È¤ª¶â¤Î²ÁÃÍ¤¬¡¢Æ±Åù¤Ê¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£
»þ´Ö¤Î¸úÎ¨²½¤Ï¡¢¼÷Ì¿¤òÍ°ÕµÁ¤Ë»È¤¦¤³¤È¤ÈÆ±Åù¤Î¹Ô°Ù¤Ê¤Î¤À¡£
£±Æü£±»þ´Ö¡¢¤¹¤´Ö»þ´Ö¤òÍ¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤¿¤é¡¢10Ç¯¤Ç£µ¤«·î¤Û¤É¤Î»þ´Ö¤¬ÁÏ½Ð¤Ç¤¤ë¡£¸À¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤Ï£µ¤«·îÊ¬¤ÎÌ¿¤ò¿ÍÀ¸¤Ë³°ÉÕ¤±³ÈÄ¥¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯ºÇ¹â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
»þ´Ö¤ÏÌ¿¤À¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÊ¿Åù¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¡¢²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¾ï¤ËÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢ºÇ¤âµ®½Å¤Ê»ñ¸»¤À¡£¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä¤À¤í¤¦¤È¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤À¤í¤¦¤È¡¢¤É¤ó¤ÊÂç¶â»ý¤Á¤â¡¢¡Ö¼º¤Ã¤¿£±ÉÃ¡×¤ò¤ª¶â¤ÇÇã¤¤Ìá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»þ´Ö¤ÏÊ¿Åù¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤±¤ì¤É¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤Ã¤Æ¤¹¤´Ö»þ´Ö¤òÃßÀÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤ÇÏ²Èñ¤µ¤ì¤¿¡Ö¼º¤Ã¤¿£±ÉÃ¡×¤ËÁêÅö¤¹¤ë»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£Í×¤Ï¡¢¤ä¤êÊý¼¡Âè¤À¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¿¡¢¤Ä¤Þ¤êÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤«¤¹¤â»¦¤¹¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î»È¤¤Êý¼¡Âè¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡Ú½ñÀÒ¾Ò²ð¡Û
¥¹¥Þ¥Û¿ÍÀ¸ÀïÎ¬ ¤ª¶â¡¦¶µÍÜ¡¦¥Õ¥©¥í¥ï¡¼35¤Î¹ÔÆ°¥¹¥¥ë
Ãø¼Ô¡§ËÙ¹¾µ®Ê¸
È¯¹Ô¡§³Ø¸¦¥×¥é¥¹
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤É¤¦»È¤¨¤Ð¿ÍÀ¸¤ÏºÇÂç²½¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¡¡ITµ¯¶È²È¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈóÕÌÀ´ü¤«¤éÂè°ìÀþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤¿ËÙ¹¾µ®Ê¸¤µ¤ó¤¬º£¤Þ¤Ç¸ì¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È¥¹¥Þ¥Û¤Î¿¿¼Â¡É¤ò¡¢½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¸ì¤ê¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¶â¡¢¶µÍÜ¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¥³¥Ä¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿°ìºý¡£
Amazon¤Ç¾Ü¤·¤¯¸«¤ë
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ç¾Ü¤·¤¯¸«¤ë