2018年4月から放送されたTVアニメ『 ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン』の劇中アーティスト「神崎エルザ」の歌唱を担当し、2019年1月クールには世界中でその名を轟かせるアニメ作品、TVアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション』EDテーマ「forget-me-not」・挿入歌「虹の彼方に」を担当、世界のピアノマン“ダニエル・パウター”とのライブコラボパフォーマンスを実現させるなど、ソロデビューから僅か1年という活動歴ながら大注目を浴びるアーティスト・ReoNa。ReoNaは本日2月9日に幕張メッセ イベントホールにて開催された「リスアニ!LIVE 2020」に出演。超満員のオーディエンスへ「初めてお伝えします」と、ReoNaからのサプライズ情報が発表された。4月から放送開始となるTVアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld』2ndクールのOPテーマ「ANIMA(読み:アニマ)」を、ReoNaが担当する事が決定した。『ソードアート・オンライン』のTVアニメシリーズにReoNaが関わるのは、昨年放送された『ソードアート・オンライン アリシゼーション』2ndクールEDテーマ「forget-me-not」以来1年ぶり、今回はReoNa初の“OPテーマアーティスト”としての大抜擢となる。同時に、5月21日発売の家庭用ゲーム「ソードアート・オンライン アリシゼーション リコリス」のOPテーマ「Scar/let(読み:スカーレット)」を担当する事も大決定!ReoNa初となる“ゲーム主題歌”が、ReoNaと縁の深い「ソードアート・オンライン」シリーズにて実現!ゲームの最新トレーラー映像も本日公開になったので、是非チェックしてほしい。さらに、本日2月9日24時からは、「リスアニ!LIVE 2020」でも披露した「ソードアート・オンライン」原作小説刊行10周年テーマソング「Till the End」のフル配信もスタート!この「Till the End」は、イベント「ソードアート・オンライン -エクスクロニクル-」内で販売されたオフィシャルグッズのイベントパンフレット同梱CDとしてのみ入手可能であった楽曲。イベント終了に伴い、「この『Till the End』をもっと沢山の『ソードアート・オンライン』ファンの皆様に聴いて欲しい」という協議の結果、フル配信が決定!「Till the End」が収録されたCD同梱のパンフレットも、「ソードアート・オンライン -エクスクロニクル-」のオフィシャルグッズ通販にてゲット出来るので、そちらもチェック!「ソードアート・オンライン -エクスクロニクル-」通販情報はこちら※受付期間2/4(火)18:00〜3/1(日)24:00「ReoNa × SAO」のタイアップは、ReoNaソロデビューから活動1年半にも関わらず実に5曲を数える、正に黄金タッグ!原作の誕生から10周年を経て今なお広がり続けている「ソードアート・オンライン」シリーズの中で、最新のゲーム並びにTVアニメのオープニングテーマを同一アーティストが担当するのは史上初!“ReoNa × SAO”のダブルOPテーマに乞うご期待!今月2月末から、全国のZeppを含むコンサートツアー『ReoNa ONE-MAN Concert Tour 2020”A Thousand Miles”』の開催が決定!現在チケット一般発売中!既にSold Outとなっている会場もあるので、早めにチェックして、是非直接その目でその耳で「ReoNaワールド」を体感してほしい。●配信情報ReoNa「Till the End」2月9日(日)24時より配信開始ダウンロードリンクはこちら●作品情報TVアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld』2ndクール2020年4月放送スタート家庭用ゲーム「ソードアート・オンライン アリシゼーション リコリス」5月21日(木) ※STEAM(R)は5月22日(金)発売ジャンル:RPG対応プラットフォーム:PlayStation(R)4 / Xbox One(ダウンロード専用) / STEAM(R)<ReoNa コメント>人生の転機になった、大切な作品「ソードアート・オンライン」シリーズに、またお歌で寄り添わせていただけること、心から嬉しく思っています。躓いて、傷付いて、それでもそれぞれの道をゆく彼らの心と魂と共に、オープニングテーマ「ANIMA」が貴方の心にも届きますように。そして、初めてゲームの主題歌を担当させていただきます。「ソードアート・オンライン アリシゼーション リコリス」オープニングテーマ「Scar/let」、赤く赤く燃える命に、手向けの花を。ReoNa●ライブ情報「ReoNa ONE-MAN Concert Tour 2020”A Thousand Miles”」2月29日(土)仙台GIGS(宮城県)OPEN 17:15 / START 18:00 問)キョードー東北 022-217-77883月5日(木)ランドマークホール(神奈川県)※女性限定ライブOPEN 18:30 / START 19:00 問)ホットスタッフ・プロモーション 03-5720-99993月8日(日)Zepp Sapporo(北海道)OPEN 17:15 / START 18:00 問)マウントアライブ 011-623-55553月14日(土)Zepp Fukuoka(福岡県)OPEN 17:15 / START 18:00 問)キョードー西日本 0570-09-24243月20日(金・祝)Zepp Nagoya(愛知県)OPEN 17:15 / START 18:00 問)サンデーフォークプロモーション 052-320-91003月21日(土)Zepp Namba(大阪府)OPEN 17:00 / START 18:00 問)夢番地 06-6341-35253月27日(金)Zepp Tokyo(東京都)OPEN 17:00 / START 18:00 問)ホットスタッフ・プロモーション 03-5720-99994月25日(土)KT Zepp Yokohama(神奈川県)※追加公演OPEN 17:00 / START 18:00 問)ホットスタッフ・プロモーション 03-5720-9999チケット一般発売中!・イープラス・ローソンチケット・チケットぴあ(C)2017 川原 礫/KADOKAWA アスキー・メディアワークス/SAO-A Project(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.ReoNa オフィシャルサイトTVアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld』作品公式サイト家庭用ゲーム「ソードアート・オンライン アリシゼーション リコリス」公式サイト