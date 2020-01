by Young Sok Yun 윤영석約40万年前に現れたヒト属の一種であるネアンデルタール人は、現生人類と数十万年にわたって地球上で共存していましたが、約4万年前に絶滅したとされています。ネアンデルタール人が絶滅した原因として、「現生人類との衝突によって滅ぼされた」という説も有力視されていますが、新たな研究は「ネアンデルタール人は現生人類と関係なく、勝手に消滅した」という可能性が高いと示しています。Inbreeding, Allee effects and stochasticity might be sufficient to account for Neanderthal extinctionhttps://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0225117New Study Claims We Probably Didn't Wipe Out The Neanderthals After Allhttps://www.sciencealert.com/how-a-perfect-storm-of-sex-and-population-size-may-have-sealed-the-neanderthals-fateヨーロッパ周辺に住んでいたネアンデルタール人は脳容量が現生人類よりも大きく、現生人類よりも古い6万年以上前に洞窟壁画を描いていたり、死んだ仲間を埋葬していたりと、高度な文明を持っていたことが知られています。また、現生人類とネアンデルタール人が交配を行っていたことも判明しており、両者の関わりは非常に密接なものだったことがうかがえます。人類とネアンデルタール人が想定よりも古くからセックスしていたことが判明 - GIGAZINEby Angela Marieところが、ネアンデルタール人は最終的に姿を消し、ヒト属として現代まで地球上に残ったのは現生人類であるホモ・サピエンスのみとなっています。ネアンデルタール人が絶滅してしまった理由については多くの仮説が存在しますが、多くの仮説は現生人類とネアンデルタール人の間で起きた衝突により、ネアンデルタール人が絶滅に追いやられたと推測しています。しかし、オランダのアイントホーフェン工科大学やライデン大学のチームが行った新たな研究では、ネアンデルタール人の絶滅は現生人類のせいではない可能性が高いと示されたとのこと。研究チームのKrist Vaesen准教授は、「ネアンデルタール人は私たちのために滅んだのでしょうか?いいえ、今回の研究はそうではないことを示唆しています。ネアンデルタール人の絶滅は、人口統計上の単なる不運な出来事だったのかもしれません」とコメント。Vaesen氏らの研究チームは、50人・100人・1000人・5000人というさまざまなサイズのネアンデルタール人の社会を想定し、人間との直接的な競争要因を無視して人口シミュレーションを実施しました。研究チームはこのシミュレーションにおいて、近親交配の影響、個体群密度の低下によって環境に対する個体の適応度が減少するアリー効果、出生率・死亡率・性別比率などのランダム性を考慮したとのこと。人口シミュレーションの結果、人間との直接的な衝突や資源の奪い合いといった競争を排除したとしても、最大で1万年もあればネアンデルタール人が高い確率で絶滅してしまうことが判明しました。ネアンデルタール人の集団は人類と出会う以前からかなり小規模だったため、単に「人口が少なかった」というだけで、特別な外部要因なしでも勝手に絶滅してしまう可能性が十分にあったそうです。by 12019「私たちの研究結果は、ネアンデルタール人の絶滅は人口統計学的な要因のみの結果であるという仮説を裏付けるものです。つまり、小規模な人口において機能する内部ダイナミクスの結果に過ぎません」と研究チームは指摘。ネアンデルタール人の人口は5000人〜7万人程度だったとみられており、その数が数千人程度まで低下すれば、ちょっとした不運で簡単に絶滅してしまうとのこと。さらに研究チームは、現生人類が直接的な衝突や資源の奪い合いといった形ではなく、「ネアンデルタール人と交配する」ことによって、絶滅を加速させる一因になった可能性もあると推測しています。現生人類とネアンデルタール人が交配してしまうことで、ただでさえ少ない純血のネアンデルタール人の人口が減少し、集団が維持できなくなったかもしれないそうです。「このように、ユーラシア大陸における現生人類の存在は、ネアンデルタール人の絶滅プロセスを加速させた可能性が高いです」と、研究チームは述べました。