連続ドラマ『孤独のグルメ Season8』の続報が発表された。久住昌之原作、谷口ジロー画による同名漫画をドラマ化した『孤独のグルメ』は、松重豊演じる輸入雑貨商の井之頭五郎が営業先で見つけた食事処に立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す様を描くグルメドラマ。2012年に放送がスタートし、昨年放送されたシーズン7第1話ではシリーズ最高視聴率となる5.1%を記録した。また韓国の『Seoul Drama Award 2018』では「The Most Popular Foreign Drama of the Year」を受賞している。今回明らかになったキャストは五郎の商談相手である占い師ワン役に八嶋智人、占い館の店員役にフィガロ・ツェン、店の「お母さん」役に榊原郁恵、店の常連客役に佐々木主浩。第1話は横浜中華街を舞台に、香港、上海、台湾、北京といった料理のバリエーションの多さに迷う五郎が「釜飯」を見つけたことから、ある店に入店するというあらすじだ。「中華で釜飯」という意外な組み合わせに惹かれたことから、五郎の興味が加速していくという。『孤独のグルメ Season8』では初めてスイーツをメインにした回が放送されるほか、グルメカットに「新兵器」を導入するなど、新たな仕掛けが用意されているという。出張編では「『孤独のグルメ』ファン必見の地域」に初上陸。地上波放送終了後は、動画配信サービス『ひかりTV』『Paravi』で各回が毎週配信される。