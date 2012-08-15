最新のDIGITALニュース
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人気沸騰！今話題の音楽配信アプリ「LINE MUSIC」がパソコンでも楽しめるように‼
LINE MUSICは7月23日(木)、運営する定額制音楽配信サービス「LINE MUS…
ストレートプレス
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おしゃれに光るケーブルがあなたの大切なスマホをムダな充電や電気代から守る!!
スマホの充電ケーブルは、今や生活の必需品。しかし充電時間を把握出…
ストレートプレス
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人気ゲーム「ぼくのレストラン?」にふなっしーが登場！今しか手に入らない限定アイテムが可愛いすぎる!!
SNSで300万人超のユーザーに愛されてきた、レストラン経営シミュレー…
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求む！「略奪する女」＆「略奪される男」のオモシロ画像。超人気ゲーム「クラッシュ・オブ・クラン」のTwitterキャンペーンに注目
柴咲コウと柳楽優弥が共演している、現在放映中の新感覚リアルタイム…
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2015年の“運メェ〜”やいかに!? 初詣の後は、大人気農ゲー「ヘイ・デイおみくじ」で運だめし
寺や神社で引く、いわゆるちゃんとしたおみくじも身が引き締まって良…
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今すぐトヨタの「TOYOTOWN」へ！たけしサンタが贈る「史上最大級のクリスマスプレゼント交換会」にあなたも参加しよう！
クリスマスを盛り上げる、なんとも愉快なキャンペーンが、トヨタのWEB…
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親が子どもに与えたいゲームNo.1！幼児のIQを高め、創造性を刺激する「ピンクイルカのポトゥ」ってどんなの？
どうせゲームをさせるのなら、子どもの成長に役立つようなものをチョ…
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世界中で大人気!!新感覚農業ゲーム「ヘイ・デイ」忽那汐里出演のCMを本日よりオンエア！
フィンランドから、ワクワクするような愉しいモバイル端末向けゲーム…
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第1弾は「のだめ」＆「VOCE」！「ジョルテ」に講談社のオリジナルカレンダー新登場
今やスマートフォンでスケジュール管理は当たり前！2200万ダウンロー…
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まだまだブームがおさまらない?!「アナと雪の女王」のiPhoneケースが新登場！
日本歴代興行収入第3位（2014年5月時点）を記録している、映画「アナ…
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読み放題絵本アプリ「森のえほん館」で銀座コージーコーナー監修の絵本「くまのケーキやさんと えがおのレシピ」を配信
読み放題絵本アプリ「森のえほん館」から、銀座コージーコーナー監修…
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にゃんこ大戦争×小林幸子！大人気アプリ初のシュールな新CM登場！
800万ダウンロードを達成した無料の大人気アプリゲーム「にゃんこ大戦…
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ランキング1位を獲得したアプリ「ママスマ」でママのお悩みを解決！
子育てに関していろいろ悩みがあるけれど、相談できる人がなかなかい…
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クリスマスツリーよりチュッパツリー!?アプリでチュッパチャップスをつくっちゃお！
みんな大好きな棒付きキャンディー「チュッパチャプス」が、なんと、…
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日本三景「松島」をバーチャル散歩！日常の中で復興支援もできるウォーキングアプリ
美容と健康のために、ウォーキングを日々の日課としている人も多いと…
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「g.u」からアナタへのバレンタインプレゼント！無料でランジェリーがもらえる!?
「ファッションを、もっと自由に」をコンセプトに、リーズナブルで使…
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今年話題沸騰の爆笑サービス「ボケて（bokete）」がAndroidアプリをリリース！
みなさんは、今年TwitterやFacebookなどを通じて大ブレイクした「ボケ…
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土星の衛星で「パックマン」を発見
探査機は土星の衛星のひとつ"テティス"に、有名なゲーム"パックマン"の姿を撮影
WIRED.jp
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東京事変のオフィシャルブック、待望のスマホアプリ化
エキサイトは、2012年2月に解散した人気グループ、東京事変のオフィシ…
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iPhoneアプリ「江頭2:50の42.195km 〜流石の俺も四苦八苦〜」 リリース！
ジグノシステムジャパンは、iPhoneアプリ「江頭2:50の 42.195km 〜流…
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