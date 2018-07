by Lola & Lucy's Mom夏真っ盛りになって海やプールなどの屋外レジャーへ繰り出すようになると、紫外線を防ぐために肌の露出した部分に日焼け止めを塗る人が多くなります。しかし、「多くの人は正しく日焼け止めを塗っていない」と科学者が主張し、警鐘を鳴らしています。Acta Dermato-Venereologica - Sub-optimal Application of a High SPF Sunscreen Prevents Epidermal DNA Damage in Vivohttp://www.medicaljournals.se/acta/content/abstract/10.2340/00015555-2992Most of Us Are Making a Crucial Mistake When Applying Sunscreen, Scientists Warnhttps://www.sciencealert.com/most-of-us-are-applying-sunscreen-wrong-skin-cancer-risk日焼け止めは皮膚に当たる紫外線をブロックすることにより、日焼けや皮膚の老化を防ぐ働きを持ちます。19世紀半ばに初めて日焼け止めが開発された時には、日焼け止めの紫外線防止性能を示すSPFの値はわずか「SPF2」程度しかなかったとのこと。その後の研究によって日焼け止めの性能は大きく向上しており、近年ではSPF30〜50、もしくはそれ以上の日焼け止めも市販されています。耐水性を持つタイプやスプレータイプ、ジェルタイプなどさまざまなタイプの日焼け止めが開発されており、人々は肌を露出する部分全てに満遍なく日焼け止めを塗布しています。しかし、「多くの人々は日焼け止めの塗り方が正しくなく、十分な紫外線防止効果を得られていない」とする研究結果が発表されました。過去の研究によると、一般的な人々は平均して1平方cmあたり0.75mgの日焼け止めを塗布するとのこと。ところが、キングス・カレッジ・ロンドンの研究者らは、1平方cmあたり0.75mgという日焼け止めの使用量では、20SPFの日焼け止めでも実質的に4FPS程度の効果しか得られないと説明しています。パッケージに書かれたとおりの効果を得るためには、日焼け止めを1平方cmあたり2mgほど塗る必要があるとのことで、ほとんどの人々は必要な日焼け止め使用量の半分以下しか塗っていないことになります。by Mario Antonio Pena Zapatería日焼け止めの効果はSPFの値と、日焼け止めを塗る量に左右されます。研究チームは16人の被験者を女性3人と男性5人の計8人のグループ2つに分け、それぞれ違った条件で紫外線を浴びてもらったとのこと。第1群のグループには体の各部にさまざまな厚さで日焼け止めを塗り、各部に同じ紫外線量を浴びせました。第2群のグループには、5日間にわたってさまざまな厚さで日焼け止めを塗り、毎日異なる紫外線量を浴びせたそうです。その結果、第2群のグループでは適切な量より薄い厚さの日焼け止めを塗った領域において、紫外線のダメージがかなり大きくなっていることがわかりました。一方で、適切な厚さの日焼け止めを塗った場合には、たとえ紫外線量が大きく増加しても紫外線によるダメージはかなり軽減されることが判明したとのこと。研究チームによれば、少ない量の日焼け止めを塗って低レベルの紫外線を浴びるよりも、適切な量の日焼け止めを塗って高レベルの紫外線を浴びた方が、結果として紫外線によるダメージは少なく抑えられるそうです。by Fort George G. Meade Public Affairs Office皮膚がんなどのリスクから肌を守るという観点からいえば、SPF50の日焼け止めであってもSPF100の日焼け止めであっても大差がないとされています。しかし、それはあくまでも適切な量の日焼け止めを塗った時の場合です。適切な量の日焼け止めを塗ると「1回でたくさん使いすぎてもったいない」と感じてしまい、どうしても使用量を減らしてしまうのであれば、なるべくSPF値の高い日焼け止めを使うのがベストだとまとめられています。