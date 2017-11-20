Ž¢¥¿¥ÀÆ±Á³¤ÎÇÑÔÒÊª·ïŽ£¤ËÇã¤¤¼ê¤¬½¸¤Þ¤ëÍýÍ³
Æþ»¥¤È¤Ê¤ê¡¢40Ëü±ß¤ÇÇäµÑ¤µ¤ì¤¿¿À¸Í¤Î¡¢¹âÂæ¤Ë¤¢¤ëÊª·ï¡£¸¼´Ø¤¬²õ¤ì¡¢½ÐÆþ¤ê¤·ÊüÂê¤Ê¤¦¤¨¤Ë¼¼Æâ¤â¤«¤Ê¤ê½ý¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢Íß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§²È¤¤¤Á¤ÐÄó¶¡¡Ë
¡Ö²Á³Ê¤Ï¥¼¥í±ß¡¢º´²ì¤Î°ì¸®²È¤òÅÚÃÏ¡¢²È¶ñ¡¦²ÈÅÅÉÕ¤¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö±Û¸å¤ÎÅÄ¤ó¤ÜÉÕ¤ÇÀ²È¤òÍýÍ³¤¢¤Ã¤Æ³Ê°Â¤Ç¤ª¾ù¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¡½¡½¡£¶áÇ¯¡¢¶õ¤²È¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÉÔÆ°»ºÎ®ÄÌ¤Ë¤Ï¾è¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÊª·ï¤ÎÇäÇã¤¬¤Ç¤¤ëÉÔÆ°»º¥µ¥¤¥È¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ËÁÆ¬¤Î±Û¸å¤ÎÊª·ï¤Ï¡¢½êÍ¼Ô¤¬ÎÙÄ®¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ç¶õ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÅÚÃÏÌÌÀÑ¤ÏÌó204Ö¤Ç·úÊª¤ÏÌó112Ö¡¢¤·¤«¤â1000Ö¤ÎÇÀÃÏÉÕ¤¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï¤Ê¤ó¤È80Ëü±ß¡£»³±ü¤ÎÊª·ï¤À¤¬¡¢³¤¿åÍá¾ì¤Þ¤Ç45Ê¬¤È¡¢ÊÌÁñ¤È¤·¤Æ¤ÏÍýÁÛÅª¤ÊÎ©ÃÏ¤Î¤è¤¦¤À¡£¡Ö²È¤¤¤Á¤Ð¡×¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Êª·ï¤¬¿ôÂ¿¤¯·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´¹ñ¤«¤éÊª·ï¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Í×Ë¾
¶õ¤²È¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤Ï¡¢¶áÇ¯Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2Ç¯Á°¤Ë¤ÏÌäÂê¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿½êÍ¼ÔÉÔÌÀÅÚÃÏ¤¬Âç¤¤¯¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÚÃÏ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¼ý±×À¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È»È¤¨¤ë¶õ¤²È¤Ï10¸®¤Ë1¸®ÄøÅÙ¤È¡¢°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¶õ¤²È¤Î³èÍÑÊýË¡¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢³èÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄ®¤Ë¥×¥é¥¹¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤âÇ§¼±¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¶õ¤²È¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ä¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢É®¼Ô¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¦¤Î¤¬¡¢²È¤¤¤Á¤Ð¤À¡£ÉÔÆ°»º¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÆ£ÌÚÅ¯Ìé»á¤¬²È¤¤¤Á¤Ð¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Î¤Ï2Ç¯Á°¤Î10·î¡£¤Û¤È¤ó¤É¹¹ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤Î´Ö¡¢¼¯»ùÅç¤«¤éËÌ³¤Æ»¤Þ¤Ç¤Î128Êª·ï¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¤¦¤Á15·ï¤¬·ÀÌó¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Îº´²ì¤ÎÊª·ï¤Ë¤Ï¡¢60·ï¤òÄ¶¤¹Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ê¡¢µ»ö¤ò¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ËÇã¤¤¼ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£2¡Á3Æü¤Ë1·ï¤Ï·ÇºÜ¤Î°ÍÍê¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢·ÇºÜÊ¸¤Î¹»Àµºî¶È¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï·ÇºÜÂÔ¤Á¤ÎÊª·ï¤¬¤Ä¤Í¤Ë30·ï¤Û¤É¤¢¤ë¤Û¤«¡¢·ÀÌó½ñºîÀ®ÂÔ¤Á¤¬¿ô·ï¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æþ»¥¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¤¦¤ë¤ë¡×¤¬¹Ô¤Ã¤¿2016Ç¯¤Î¡Ö¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯±¿±Ä¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Ç¤Ï¡¢²óÅú¤·¤¿219¼«¼£ÂÎ¤Î¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÊ¿¶ÑÀ®ÌóÎ¨¤Ï·î0.4·ï¤À¤«¤é¡¢²È¤¤¤Á¤Ð¤ÎÀ®ÌóÎ¨¤¬¤¤¤«¤Ë¹â¤¤¤«¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ÎÍ×°ø¤Î1¤Ä¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÉÔÆ°»º¼è°ú¤È¤Ï°ã¤¦·ÇºÜ¾ò·ï¤Î´Ë¤µ¤Ë¤¢¤ë¡£²Á³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¤Ç¤É¤ó¤Ê¤Ë¸Å¤¯¤Æ¤â¡¢»ÄÃÖÊª¤¬Â¿¤¯¤ÆÊÒÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤â·ÇºÜ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ËÜ¿Í¤Îµö²Ä¤¬¤¢¤ì¤Ð¿Æ¤ä¿ÆÀÌ¤¬½êÍ¤¹¤ëÊª·ï¤òÌµÎÁ¤Ç·ÇºÜ¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
½¾Íè¤ÎÉÔÆ°»ºÎ®ÄÌ¤Ç¤Ï»ÄÃÖÊª¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç°·¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÆ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿Êª·ï¤¬Î®ÄÌ¤Ë¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÁÇ¿Í¤ÎÊ¸¾Ï¡¢¼Ì¿¿¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¹»Àµ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÆÉ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤âÂç¤¤¤¡£
¡Ö¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¥¿¥À¤Ç¤â¡×¤È¤¤¤¦Îã¤â
¤³¤Î³è¶·¤Ö¤ê¤«¤é¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ï¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£1¤Ä¤Ï¡¢Çä¤ëÂ¦¤Î°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤À¡£²È¤¤¤Á¤Ð¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¶õ¤²È½êÍ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÆ°»º¤Ï½Å²Ù¤Ç¤¢¤ê¡¢»ñ»º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢¡Ö¤â¤é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¥¿¥À¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦Îã¤¬Â¿¤¯¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥¿¥À¤Ê¤¦¤¨¤Ë¡Ö»ÄÃÖÊªÅù½èÍýÂå¤È¤·¤Æ50Ëü±ß¤ò¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¡×½©ÅÄ¤ÎÊª·ï¤µ¤¨¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
150Ëü±ß¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¹â¸¶¤ÎÊÌÁñ¡£ÊÌÁñ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤«¤é2¼¡ÁêÂ³¤ÇÇä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ëÊª·ï¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÊª·ï¤Î¤è¤¦¤ÊÊÝÂ¸¾õÂÖ¤Î¤è¤¤Êª·ï¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê¤ªÆÀ¤À¡Ê¼Ì¿¿¡§²È¤¤¤Á¤ÐÄó¶¡¡Ë
²Á³Ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÊª·ï¤Ç¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÇË³ÊÃÍ¤ÇÇäÇã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊª·ï¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾¯¤·Á°¤Ë·ÀÌó¤¬À®Î©¤·¤¿¹â¸¶¤ÎÊÌÁñ¤Ï¡¢¥Ð¥Ö¥ë»þÂå¤ËÅÚÃÏÂå¤À¤±¤Ç¤ª¤½¤é¤¯¿ôÉ´Ëü±ß¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¦¤¨¡¢·úÊª¤â»ÄÃÖÊª¤µ¤¨Å±µî¤¹¤ì¤Ð½»¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤ó¤È150Ëü±ß¡£ÇäÇã¤Ë»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤è¤ê¡¢Áá¤¯¼êÊü¤·¤Æ³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÇä¤ê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡£
Çã¤¦Â¦¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£»ñ»º¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÉÔÆ°»º¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Á°½Ò¤Î¹â¸¶¤Ë¤¢¤ëÊÌÁñ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢¡Ö10Ç¯Í·¤ó¤Ç¡¢10Ç¯¸å¤Ë¤Þ¤¿150Ëü±ß¤ÇÇä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¥¯¡¼¥ë¡£ÊÌÁñ°Ý»ý¤Î¤¿¤á¤Ë¤«¤«¤ë´ÉÍýÈñ¤Ï¡¢¡ÖÍ·¤Ö¤¿¤á¤ÎÈñÍÑ¡×¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¿À¸Í¤ÎÌµÎÁÊª·ï¤ÎÆâÉô¡Ê¼Ì¿¿¡§²È¤¤¤Á¤ÐÄó¶¡¡Ë
ÇÑÔÒÆ±Á³¤Î¿À¸Í¤ÎÌµÎÁÊª·ï¤Ë¤â¡¢30¿Í°Ê¾å¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤¿¡£¸¼´Ø¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«Í³¤ËÆâ¸«¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¡¢Æþ»¥¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢7¿Í¤¬±þ»¥¡£¥¿¥À¤Ç¤¤¤¤¤È¤¤¤¦Êª·ï¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢40Ëü±ß¤ÇÇä¤ì¤¿¡£»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤¢¤Þ¤ê¤è¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÊª·ï¤ò¡¢¤ª¥«¥Í¤òÊ§¤Ã¤Æ¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Íý²ò¤·¤¬¤¿¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¹¥¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤·úÊª¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ÏÌÌÇò¤¤¡Ö¤ª¤â¤Á¤ã¡×¤òÇã¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï½»Âð¥í¡¼¥ó¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Çä¤ì¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¼ÚÃÏ¸¢ÉÕ¤¤äÃÛÇ¯¿ô¤Î¸Å¤¤Êª·ï¤â¡¢100Ëü±ßÁ°¸å¤ÎÊª·ï¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤ó¤É¤óÇä¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Á°½Ò¤Î50Ëü±ß¿ÊÄè¤È¤¤¤¦Êª·ï¤Ë¤â100·ï¶á¤¤Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Æþ»¥¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¿ô½½Ëü±ß¤È¤¤¤¦ÃÍ¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
Çä¤ëÂ¦¡¢Çã¤¦Â¦¤Î°Õ¼±¤ÎÊÑ²½¤Ç¶õ¤²ÈÎ®ÄÌ¤¬¿Ê¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âç¤¤Ê¾ãÊÉ¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÀèÁÄÅÁÍè¤ÎÅÚÃÏ¤ä²°Éß¤òÇä¤ë¤³¤È¤Ëºá°´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¼±¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£º£²ó¡¢Æ£ÌÚ»á¤È¤È¤â¤ËË¬¤ì¤¿¼óÅÔ·÷¶á¹Ù¤Î½»Âð¤Ç¤Ï¡¢½êÍ¼Ô¤Ï¡ÖÁêÂ³¤·¤Æ¤¹¤°¤ËÇä¤Ã¤¿¤È¤Ê¤ë¤È²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤«¡¢¶á½ê¤ÎÌÜ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ÅÔ¿´¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤¿°Õ¼±¤ÏÇö¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¤âÇÀÃÏ¤Î»Ä¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ïº¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¶õ¤²È¤¬Î®ÄÌ¤·¤Ë¤¯¤¤ÍýÍ³
¸«³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¼óÅÔ·÷¶á¹Ù¤Î¡¢²°ÉßÎÓ¤òÇØ¸å¤Ë¤·¤¿½»Âð¡£º£¤É¤¤Î²ÈÂ²¹½À®¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¹¤¹¤®¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢ÉßÃÏÆâ¤Î¿¢ºÏÅù¤Î¼êÆþ¤ì¤ËÂ¿³Û¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§²È¤¤¤Á¤ÐÄó¶¡¡Ë
¤³¤Î½»Âð¤Î¾ì¹ç¡¢È¾Ç¯Á°¤Þ¤Ç¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¿¤á¡¢·úÊª¤Ï¤µ¤Û¤É½ý¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¡£¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï»³ÎÓ¤ÈÄí¡£Áð´¢¤ê¤ò¡¢Ç¯¤Ë3²óÃÏ¸µ¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¿Íºà¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÍê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¬1²ó15Ëü±ß¤«¤«¤ë¤¦¤¨¡¢Äí»Õ¤Ë¤â³ÖÇ¯¤Ç35Ëü±ß»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶áÎÙ¤Ë¸ÏÍÕ¤ò¤Þ¤»¶¤é¤¹µðÌÚÈ²ºÎ¤Ë¤Ï100Ëü±ß°Ê¾å¤Î¸«ÀÑ¤â¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
ÁêÂ³¤·¤¿¸å¤Ë¤³¤¦¤·¤¿ÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»ÄÃÖÊª¤À¤é¤±¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï°ìÈÌ¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¤ÏÍê¤á¤Ê¤¤¤È¡¢Çº¤ß²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢²È¤¤¤Á¤Ð¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Êª·ï¤ò·ÇºÜ¤¹¤ë¤È¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
²ÁÃÍ¥¼¥í¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êª·ï¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¡¢½êÍ¼Ô¤ÏÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£¤Î¤È¤³¤íÇäµÑ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢³èÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ê¤éÂß¤¹¤È¤¤¤¦¼ê¤â¹Í¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢Çä¤ë¡¢Çã¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³èÍÑ¤Þ¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬ÉÕ¤±²Ã¤ï¤ì¤ÐÌÌÇò¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¶õ¤²È¤ÎÎ®ÄÌ¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«²þÁ±¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¡£1¤Ä¤Ï¡¢¹ÔÀ¯¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÉÔÆ°»º´ØÏ¢¾ðÊó¤Î°ì¸µ²½¤À¡£Çã¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤Ë²È¤¬·ú¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÎÙÃÏ¤È¤Î¶³¦¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¿åÆ»¤¬°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¹ØÆþ¸å¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇã·ÀÌó¤Ç¤Ï¡¢ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú»Î¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¹àÌÜ¤òÄ´ºº¤¹¤ë¡£Ë¡Ì³¶É¤ÇÆ¥ËÜ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢ÀÇÌ³½ð¤Ç¸ÇÄê»ñ»ºÉ¾²Á¾ÚÌÀ½ñ¡¢Æ»Ï©²Ý¤ÇÆ»Ï©ÂæÄ¢¡¢¿åÆ»¶É¤Ç¿åÆ»´É´ÉÍý¿Þ¤ò¼è¤ë¡¢Ë¡Îá¾å¤ÎÀ©¸Â¤òÃà°ì³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢À¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¥¯¥é¥¹¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾ðÊó¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹²½¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¼«¼£ÂÎ¤´¤È¤ËÉô½ðÌ¾¤¬¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢É¬Í×¤Ê½ñÎà¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¾ì½ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾ðÊó¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¤³¤ì¤¬°ì¸µ²½¤µ¤ì¡¢ÁÇ¿Í¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢Çã¤Ã¤Æ°Â¿´¤«¤É¤¦¤«¤¬¤¢¤ëÄøÅÙÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Î®ÄÌ¤ÏÂ¥¿Ê¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤Î¸«Ä¾¤·¤À¡£¸½ºß¡¢Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤Ï¡¢ÇäÇã¤Î¾ì¹ç¡¢ÇäÇã²Á³Ê¤Ë±þ¤¸¤ÆÂðÃÏ·úÊª¼è°ú¶ÈË¡¤Ç¾å¸Â¤¬·è¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇäÇã²Á³Ê¤¬50Ëü±ß¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤ÏÇäÇã²Á³Ê¤Î5¡ó¤¬¾å¸Â¤Ç¡¢ÀÇ¹þ¤ß¤Ç2Ëü7000±ß¡£¤³¤Î¶â³Û¤ÇÁ°½Ò¤·¤¿³Æ¼ïÄ´ºº¤òÁ´Éô¹Ô¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¤È¤Æ¤â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬³ä¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼è¤ê°·¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ñ¸ò¾Ê¤Ë¤â¼ê¿ôÎÁ¤ò¸«Ä¾¤¹Æ°¤
ÀÐÀî¸©¤Ë¤¢¤ë³¹ÊÂ¤ß¤¬Èþ¤·¤¤³¤ÊÕ¤ÎÊª·ï¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¡£¸½¾õ¤Ç¤Ï³èÍÑÊýË¡¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢Çã¤¤¼ç¤ÏÅÚÃÏ¡¢·úÊª¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È°ÕÍßËþ¡¹¤À¡Ê¼Ì¿¿¡§²È¤¤¤Á¤ÐÄó¶¡¡Ë
¤·¤«¤â¡¢Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤ÏÀ®¸ùÊó½·¤Î¤¿¤á¡¢ÇäÇã¤¬À®Î©¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¿ÅÙ¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤¬¡¢¤¤¤¯¤éÁêÃÌ¤Ë¾è¤í¤¦¤¬°ìÁ¬¤â¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£¶áÎÙ¤ÎÊª·ï¤À¤±¤ò°·¤¤¡¢¤É¤¦Çä¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âÉÔÆ°»º¤¬Çä¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Çä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤ò¹©É×¤·¤ÆÇä¤ë»þÂå¤Ë¤Ï¡¢Çä¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤Ê¤ó¤é¤«¤ÎÊó½·¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
ÀÐÀî¸©¤ÎÊª·ï¤ÎÆâÉô¡£¤¤ì¤¤¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§²È¤¤¤Á¤ÐÄó¶¡¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤â¶õ¤²ÈÎ®ÄÌ¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢400Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÊª·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤Î¾å¸Â¤ò¼ÂÈñ¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ18Ëü¡Ê¥×¥é¥¹¾ÃÈñÀÇ¡Ë¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áá¤±¤ì¤Ð12·îÃæ¤Ë¸øÉÛ¡¢2018Ç¯1·î¤«¤é»Ü¹Ô¤È¤¤¤¦·×²è¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤µ¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¶õ¤²È¤¬Æ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£
Æ£ÌÚ»á¤Î¾ì¹ç¡¢Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ¤ÏÂðÃÏ·úÊª¶ÈË¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿¼ê¿ôÎÁ¤ÎÈ¾³Û¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Êª·ï½êÍ¼Ô¤ËÉ¬Í×¤Ê½ñÎà¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ê¤É¡¢¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Ç½ÐÈñ¤òÍÞ¤¨¡¢ÂçÉý¤Ê¼ý±×¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀÖ»ú¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Æþ»¥Êý¼°¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¼ê¿ôÎÁ¤òÊÌÅÓÀß¤±¤ë¤Ê¤É¤Î¹©É×¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶õ¤²È´ØÏ¢¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬ÍðÎ©¤¹¤ëÃæ¡¢²È¤¤¤Á¤Ð¤ËÄÉ¿ï¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÏÃç²ð¼ê¿ôÎÁ¤ò´Õ¤ß¤ë¤È³ä¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤·ë²Ì¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥â¥Î¤Ï¤ä¤ê¤è¤¦¡¢¹Í¤¨¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¢¤Á¤³¤Á¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¡Ö¶õ¤²È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é°Â¤¯Çã¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¦¡£À¸³èÈñ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â³ä¹ç¤ÎÂç¤¤¤½»µïÈñ¤¬¶õ¤²ÈÍøÍÑ¤ÇÄã¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Êë¤é¤·¤â¿ÍÀ¸¤âÊÑ¤ï¤ë¡£¶õ¤²ÈÍøÍÑ¤Ê¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤â»Ï¤á¤ä¤¹¤¤¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¶õ¤²È¤ÎÁý²Ã¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤À¤¬¡¢¸Ä¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤¤¤º¤ì¼Ò²ñ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£