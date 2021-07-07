松坂大輔が現役引退
『松坂大輔が現役引退』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年12月4日
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松坂大輔氏の引退セレモニー後にイチロー氏がサプライズ「ヤバかった」
セレモニー後にはイチロー氏がサプライズ登場し、目を赤くした松坂氏
スポニチアネックス
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引退セレモニー後にイチロー氏がサプライズ登場 松坂大輔氏が感涙
セレモニー後、ビデオメッセージに出演したイチロー氏がサプライズ登場
スポニチアネックス
2021年11月2日
2021年10月24日
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松本人志 松坂大輔さん引退に「やっぱりすごい人なんやなと」
自身がフルネームを言えて顔と名前が全部一致している人が減っていると言及
スポーツ報知
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上重聡アナ 松坂大輔さんとのキャッチボールで涙「本当に痛そうで」
高校時代にライバルだった松坂と、引退試合の前にキャッチボールをしたそう
デイリースポーツ
2021年10月20日
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有働由美子が松坂大輔さん引退に「きょう平成が私の中で終わった」
「きょう平成が私の中で終わった気がしました。お疲れさまでした」と言及
日テレNEWS NNN
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前田健太が松坂大輔氏にメッセージ 「実はまだ一度も生で見たことがない」
自身の「ヒーロー」だとし、「PL対横浜の試合を見てから憧れ続けた」と告白
フルカウント
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ダルビッシュ有 現役引退の松坂大輔さんに「格の違いを感じました」
プロ1年目には、投手としての「格の違い」を感じたと回想
デイリースポーツ
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上地雄輔が松坂大輔さんとキャッチボール「一番最後のキャッチャーに」
会場に駆けつけ、試合後に室内練習場でキャッチボールをしたと告白
スポニチアネックス
2021年10月19日
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松坂大輔が延長17回250球のPL戦に言及「ボクのあきらめの悪さの原点」
延長17回、250球を一人で投げ切って勝利したPL学園戦を回顧
東スポWEB
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横浜高校の後輩・近藤健介、松坂大輔と「真剣勝負」四球も「一生の宝物」
横浜高校の後輩である近藤との最初で最後の「真剣勝負」は四球に
スポニチアネックス
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西武・松坂大輔 引退会見後に報道陣へ叙々苑カルビ弁当180人前プレゼント
会見後、集まった報道陣へ叙々苑の「カルビ弁当」など180人前を用意
スポーツ報知
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松坂大輔が引退決断の理由明かす「首の痛みやしびれ治らず」
首の痛みやしびれで寝られないことが続き、手術を決断したと説明
オリコンニュース
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西武・松坂大輔、家族と一緒にしたいこと「家の庭で野菜を育てている」
「家族と一緒にやってみたいことは？」と質問された松坂
スポニチアネックス
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「できれば左打者をお願いしたい」ボール抜けるリスクある松坂のお願い
日ハムへは、「できれば左打者をお願いしたい」との要望があったという
スポニチアネックス