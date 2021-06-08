加藤綾子が結婚
『加藤綾子が結婚』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年6月19日
2021年6月16日
2021年6月15日
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加藤綾子の結婚相手が経営するスーパー「デカ盛り」のお得さを実感
ビッグサイズの商品が多く、惣菜もボリュームたっぷりで安いそう
日刊SPA!
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加藤綾子の夫 元カノ・出水麻衣アナと破局した理由は合コン？
FRIDAYデジタルが、6年前に出水麻衣アナと熱愛報道があった人物だと報道
週刊女性PRIME
2021年6月14日
2021年6月13日
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加藤綾子の結婚に女子アナ志望のアイドルが疑問 「一般人って何なのかな」
39歳社長で年商2000億円とされる結婚相手の「一般男性」という表現を疑問視
デイリースポーツ
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松本人志「生まれ変わったらカトパンに…」電撃婚にポロリ
「生まれ変わったらカトパンになりたい」「幸せそうですよね」とコメント
スポニチアネックス
2021年6月12日
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明石家さんまは加藤綾子の結婚相手に懐疑的 「俺が知らんスーパー」
スーパーマーケットを手掛け、年商2000億円を誇るとされる加藤の夫に言及
東スポWEB
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カトパン同期の女子アナ 結婚祝福DMを送るも「スルーされました」
就職活動時代の同期だという加藤綾子の結婚についてコメント
デイリースポーツ
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加藤綾子の父親は元大手商社マン 発展途上国の生活レベル向上に尽力か
「英検1級の英語力を活かし英語関連の書籍も出版しています」とフジ関係者
週刊女性PRIME
2021年6月11日
2021年6月10日
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加藤綾子の結婚で注目の「ロピア」に困惑の声「現金払いだけ」
ある主婦はロピアについて、「支払いが現金だけ」なのが困るとコメント
Smart FLASH
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加藤綾子の結婚報道に周囲驚き 同期の椿原慶子アナからの紹介か
アナウンサー仲間や、番組スタッフも交際を知らなかったとテレビ局関係者
NEWSポストセブン
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加藤綾子の夫は出水麻衣アナの元カレか フライデーに激写の過去
2015年、社長と出水アナの「路チュー」などをフライデーが報じたという
日刊ゲンダイDIGITAL
2021年6月9日
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加藤綾子が結婚 明石家さんま「俺や思てたら分からんもんよなぁ」
結婚相手は「てっきり俺や思てたら、分からんもんよなぁ」とコメント
文春オンライン
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加藤綾子の両親が語った夫の素顔 満面の笑みで「とってもいい方」
同誌が加藤の実家を訪ねると、両親は満面の笑みを浮かべていたという
Smart FLASH
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浮名を流してきた加藤綾子 一般男性との結婚の裏に「トラウマ」か
これまで熱愛が報道されるたびに批判が集中し、こたえた様子だったと知人
東スポWEB