木下優樹菜が芸能界引退
『木下優樹菜が芸能界引退』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年11月4日
2021年1月14日
2020年9月9日
2020年7月23日
2020年7月19日
2020年7月18日
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今田耕司が木下優樹菜さん引退で持論「根性がちゃうんちゃうかな」
サポートがなくなることに心配の声も出たが、それを否定した今田耕司
スポニチアネックス
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フジモンが木下優樹菜さん引退に言及 子どもの前での直撃「心痛すぎて」
木下さんに対する週刊誌の直撃を見た子どもが「怖かった」と言ったと告白
スポニチアネックス
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木下優樹菜さんの引退はスキャンダル隠し？ほとぼり冷めたらYouTuberか
芸能マスコミの追及をかわすための「スキャンダル隠し引退」に思えると筆者
日刊ゲンダイDIGITAL
2020年7月17日
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メディアが木下優樹菜さん持ち上げすぎ 指原莉乃の発言に「弱い者イジメ」
「一般人」は芸能人に何を言われても言い返すことはできないとライター
週刊女性PRIME
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「結婚できないならやめる」と報道の木下優樹菜さん 要求は2度目か
元事務所に再婚を反対され、「じゃあ芸能界やめます」と言い放ったという
東スポWEB
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「事務所総出」はパワハラと同じ？木下優樹菜さんが反感を買った理由
木下さんの「事務所総出」という文言への嫌悪感に起因していると説明
文春オンライン
2020年7月16日
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木下優樹菜さんは所属事務所に啖呵？ 「一般人なんで結婚させてもらう」
事務所が「復帰直後でさすがにそれは無理」と諭すと、引退を申し出たそう
NEWSポストセブン
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藤本敏史が木下優樹菜さん引退後初イベント 共演者に「ごめん」
元妻・木下優樹菜さんが芸能界を引退してから初となる公の場
デイリースポーツ
2020年7月13日
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木下優樹菜さんの男性関係 ラッパーや実業家ら4人の名が挙がっているか
「男性グループメンバー」「ラッパー」「実業家」など4人ほど挙がっている
日刊ゲンダイDIGITAL
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木下優樹菜さんは芸能界引退 ヘキサゴンファミリーの「天国と地獄」
「タピオカ恫喝」騒動などがあった木下優樹菜さんは、芸能界を引退
週刊女性PRIME
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木下優樹菜さんに「ベタボレ」？第4の男性「IT社長」の存在か
「第4の男」はIT企業経営者で、木下さんにベタボレだという
東スポWEB