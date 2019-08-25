24時間テレビ2019
メインパーソナリティは、嵐。日本武道館が使用できないため、両国国技館が会場となる。
2019年10月8日
2019年9月3日
2019年9月2日
2019年8月29日
2019年8月28日
2019年8月27日
2019年8月26日
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水卜麻美アナが24時間テレビで司会＆ランナー「フリー転身阻止」が狙い？
水卜アナを番組の目玉に据えた理由は、フリーにさせないためではと関係者
東スポWEB
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「なぜ羽鳥慎一なのか」宮根誠司が24時間テレビ司会を巡り徳光和夫に文句
徳光和夫に「（総合司会を）譲る、って言われてもう8年経った」とクレーム
デイリースポーツ
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水卜麻美アナが駅伝一夜明けスッキリ生出演「言いたいことあるので」
前日の「24時間テレビ」で駅伝を走った水卜アナらは「いるいる！」と登場
日刊スポーツ
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24時間テレビはノーギャラにすべきか マラソンもマンネリ化
金額に関しては様々な報道があるが、「他番組並みの金額」だと日テレ関係者
デイリー新潮
2019年8月25日
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多部未華子がガンバレルーヤ・よしこのものまねを公認「インパクトすごい」
自身のものまねをするよしこに「生の方がインパクトがすごくていい」と発言
スポーツ報知
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いとうあさこが24時間テレビ終了後にゴール「たすき握ると前に進めた」
足の感覚がなくなっても、たすきを握ると力が出て前に進めたと回顧
スポーツ報知
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42.195キロを走りきった水卜麻美アナ 26日のスッキリに出演へ
走りきったあとは、「最高に楽しかったです」と笑顔でコメントした
日刊スポーツ
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「24時間駅伝」いとうあさこは放送時間に間に合わず
「24時間駅伝」アンカーのいとうあさこは、放送時間内にゴールできず
オリコンニュース
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42.195キロを走りきり司会に戻る 水卜麻美アナのタフさに徳光和夫が感嘆
午後2時18分に完走し、夕方に「楽しかった」との感想とともに司会に戻った
デイリースポーツ
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「24時間テレビ」第3走者の水卜麻美アナが駅伝を終える「楽しかった」
25日午後2時18分に走り終え、5時27分に東京・両国国技館に戻った水卜アナ
オリコンニュース
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「24時間テレビ」が異例の両国国技館での中継 日本武道館の工事は無関係？
改修工事が理由ではと報道もあったが、世界柔道選手権があったためだという
J-CASTニュース
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なにわ男子の24時間TVへの出演中止 ファン殺到し来場者の安全を優先
前日、大阪・あべのハルカスでのステージコンテンツの整理券が配布された
スポニチアネックス
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水卜麻美アナがマラソンランナーに「明日スッキリ出られる？」の声
「走った後も司会やんの？明日スッキリだよ」と体調を心配する視聴者も
J-CASTニュース