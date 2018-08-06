台風13号（2018）
『台風13号（2018）』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年8月10日
2018年8月9日
-
強い台風13号 自転車並みの速度で日本の東へ遠ざかる見込み
自転車並みの速度で北よりに進み、午後には東北の東の海上を北上
日テレNEWS NNN
-
台風13号は昼前にかけ関東を北上 通過後は厳しい暑さが戻る予想
関東では昼前にかけて発達した雨雲がかかる所があり、局地的に猛烈な雨も
tenki.jp
-
台風13号による交通機関への影響は？一部区間で運転見合わせも
空の便では午前4時30分現在、全日空は29便、日本航空は6便が欠航する
日テレNEWS NNN
2018年8月8日
-
台風13号の強風域に関東が入る 9日昼前にかけて接近か
8日夜遅くから9日昼前にかけて接近し、上陸するおそれもあるという
日テレNEWS NNN
-
台風13号が時速10キロとさらに速度を落とす 影響が大きくなる恐れ
雨や風による影響が、さらに大きくなりそうとのこと
tenki.jp
-
関東地方に近づく台風13号 キャスターが教える備えと注意すべきポイント
まずは早めに帰宅し、不要な外出や暗くなってからの車の移動を控える
日テレNEWS NNN
-
遅いスピードで接近する台風13号 非常に長い時間危険な状態が続く可能性
台風の進行は遅く、いったん雨風が強まると長い時間危険な状況が続くという
日テレNEWS NNN
-
夕方の帰宅時間帯に影響も 台風13号による主な鉄道の運転見通し
特急「さざなみ」「しおさい」や東海道線の「湘南ライナー」などが運休決定
ライブドアニュース速報
-
台風13号の影響で都内はすでに強風域に 早めの帰宅を
雨のピークは夜からで、沿岸部を中心に活発な雨雲がかかる見込み
tenki.jp
-
強い台風13号が関東に接近 フィリピンの東には台風のたまごも発生
8日から9日にかけて関東や東北を中心に大荒れの天気になる見通しとのこと
tenki.jp
2018年8月7日
-
台風13号による大雨や暴風、高波、高潮に特に警戒が必要な時間帯
ライブドアニュース速報
-
ロッテ対ソフトバンク戦 雨による影響でわずか1分で試合中断に
しかし、そのわずか1分後に雨のため、中断された
スポーツ報知
-
関東上陸の恐れがある台風13号 東海を中心に危険な暑さに警戒も
非常に激しい雨が降り、局地的には猛烈な雨が降る可能性もあるとのこと
tenki.jp
-
台風13号が強い勢力を維持しながら関東へ 接近前から大雨のおそれ
強い勢力を維持しながら8日には伊豆諸島に接近するという
tenki.jp