『西日本豪雨』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
ナリナリドットコム
県によると、県警や県教委の職員も含む約2万5000人が対象とのこと
読売新聞オンライン
理由の一つはSNSで、地域や会社の仲間同士が危機意識を共有したためと筆者
文春オンライン
被災地では今も約3900世帯が仮設住宅で暮らし、復興に向けた工事が継続中
発生から10カ月が経った5月6日、県警は県内5カ所を160人態勢で捜索
日テレNEWS NNN
Jタウンネット
その結果、「♯ 救助」の8割は実際の救助要請とは無関係だと判明
共同通信
東日本大震災のときには動物の保護活動を白い目で見る人もいたという
NEWSポストセブン
片岡聡一市長自筆のメッセージのコピーに、直筆で感謝の言葉が添えてある
オトナンサー
「自治体の職員」を自称して金を集める、被災地への投資を促す、など
弁護士ドットコム
岡山県内では全壊世帯に70万円超が支給されているという
JR西日本によれば、山陰線での貨物列車の迂回運行は阪神淡路大震災以来
全線復旧見込みは2019年1〜3月で、年末年始の帰省で難儀する人も多数いる
豪華クルーズ客船を避難所にする計画にストップがかかったと市関係者
復興を願ってできた「金田一募金」では、本名名義でなくても寄付ができる
J-CASTニュース