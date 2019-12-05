東海道新幹線内で死傷事件
『東海道新幹線内で死傷事件』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年9月4日
2021年10月4日
2021年9月30日
2020年1月8日
2020年1月7日
2019年12月22日
2019年12月20日
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無期懲役に万歳三唱 新幹線殺傷犯の父親が語った「被告を棄てた理由」
被告が暴れたため警官を呼んだが、虐待を受けていると被告が主張したそう
文春オンライン
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無期懲役に喜ぶ「加害性のある弱者」包摂できない日本社会の問題点
「加害性のある弱者」を包摂できず、疎外するような社会構造であると説明
プレジデントオンライン
2019年12月19日
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デヴィ夫人が新幹線事件での判決に激怒「こんな男を税金で養うなんて」
デヴィ夫人は19日にTwitterで「こんな男を税金で一生養うなんて！」と激怒
スポーツ報知
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新幹線殺傷事件 被告の万歳に傍聴人「はらわたが煮えくりかえる」
公判中から無期懲役を望んでいた被告は、裁判長の制止に逆らい「万歳三唱」
スポーツ報知
2019年12月18日
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東海道新幹線で乗客3人殺傷 23歳男に求刑通り無期懲役の判決
横浜地裁小田原支部は18日、23歳被告に求刑通り無期懲役の判決を言い渡した
共同通信
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新幹線殺傷事件で被告が語らなかった動機 手記を新潮が公開
事件の前に公園で起きた「むしゃくしゃした出来事」を手記に綴っていた被告
デイリー新潮
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新幹線殺傷事件の被告は判決後にバンザイ三唱 安藤優子は絶句
番組では被告が無期懲役の判決を下された後、バンザイ三唱をしたことを報道
スポーツ報知