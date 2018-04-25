福田淳一次官のセクハラ騒動

財務省の福田淳一事務次官が複数の女性記者に対し、「セクハラと受けとられる発言」を繰り返していたと週刊新潮が報じた。

2020年7月13日

2018年12月19日

2018年7月3日

2018年5月15日

2018年5月12日

2018年5月10日

2018年5月1日

2018年4月28日

2018年4月27日

2018年4月26日

2018年4月25日