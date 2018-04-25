福田淳一次官のセクハラ騒動
財務省の福田淳一事務次官が複数の女性記者に対し、「セクハラと受けとられる発言」を繰り返していたと週刊新潮が報じた。
2020年7月13日
2018年12月19日
2018年7月3日
2018年5月15日
2018年5月12日
2018年5月10日
2018年5月1日
2018年4月28日
2018年4月27日
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財務省が福田淳一前次官を処分「セクハラ行為があったと判断」
財務省は27日、福田氏に対し減給20％、6カ月の処分とすると発表した
読売新聞オンライン
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テレビ朝日の会見にショック… セクハラへの対応に社内からも憤り
財務省に抗議する内容だと思っていたらまるで違っていたとテレ朝社員は語る
NEWSポストセブン
2018年4月26日
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テレビ朝日の上司は女性記者の進退を憂慮か 録音を報じなかった理由
女性記者の上司は、女性記者への誹謗中傷や進退にまで影響することを憂慮
NEWSポストセブン
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福田淳一氏のセクハラ問題に麻生財務相「嫌なら男の記者に」
12日のパーティーで、「嫌なら男の記者に替えればいい」と言ったという
デイリー新潮
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セクハラ被害の女性記者に「色仕掛けだ」日本の現状に嘆きの声
福田氏よりも、被害者とされる女性記者の話題で盛り上がるメディアを疑問視
まぐまぐニュース