渋谷すばるがジャニーズ退所へ
『渋谷すばるがジャニーズ退所へ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年5月8日
2018年12月20日
2018年7月10日
2018年7月9日
2018年7月6日
2018年7月5日
2018年6月28日
2018年6月2日
2018年5月12日
2018年4月25日
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ロスでの音楽修業がご破算に Jr.時代の渋谷すばるのウワサ
渋谷はJr.時代、ロスへ音楽修業に行く予定だったがご破算になったと関係者
週刊女性PRIME
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関ジャニ∞渋谷すばる「ペコジャニ！」最後の出演は7月前後か
年内で事務所退所の、渋谷すばる最後の出演は7月前後との見通しだという
スポニチアネックス
2018年4月22日
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渋谷すばる、ラジオでツアー不参加の理由激白 「グループ強くするため」
関ジャニ∞の他メンバー6人と事務所が話し合った結果で、「苦渋の選択」
デイリースポーツ
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渋谷すばる退所を共演者が分析 説得力に松本人志「レギュラー決定」
「関ジャム」で共演経験のある清塚氏は、渋谷が抱えていた葛藤を分析
デイリースポーツ
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「6人での体制を…」渋谷すばるが明かしたツアー不参加の理由
グループの将来を守るために、現段階からの6人体制の活動を決断したという
オリコンニュース
2018年4月21日
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渋谷すばるの脱退会見 異例の対応をとったジャニーズの戦略
退所するタレントの会見は、ジャニーズにとって初めてのことだったという
日刊ゲンダイDIGITAL
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渋谷すばるの脱退会見 丸山隆平が明かした「眼鏡姿」の理由
会見を欠席した安田章大がいつも眼鏡をかけていると告白した丸山
スポニチアネックス
2018年4月20日
2018年4月19日
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不遇の下積み時代を乗り越えた関ジャニ∞ 雑草魂で這い上がる
他グループと掛け持ちするメンバーがいたり、デビューは演歌レーベルから
オリコンニュース
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休業でもよかったはず？渋谷すばるの脱退会見に関係者から疑問も
「本当に学びたかったら語学でも音楽留学も休業してできるはず」と芸能記者
NEWSポストセブン