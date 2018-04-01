坂口憲二が難病発症で芸能活動休止

坂口憲二が無期限での芸能活動休止を発表。国指定の難病である特発性大腿骨頭壊死症を患っていることを明らかにした。

2022年5月14日

2022年3月24日

2021年5月12日

2021年1月18日

2018年8月8日

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2018年4月1日