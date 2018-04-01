坂口憲二が無期限での芸能活動休止を発表。国指定の難病である特発性大腿骨頭壊死症を患っていることを明らかにした。
現在はコーヒーショップを経営し、セカンドライフを楽しんでいるという
デイリー新潮
坂口は2018年に自身のコーヒーブランドを立ち上げ、コーヒー焙煎士に転身
デイリースポーツ
特発性大腿骨頭壊死症のリハビリも兼ねてサーフィンをしているそう
スポニチアネックス
自身が立ち上げたコーヒーブランドの公式Instagramを更新した
スポーツ報知
「『鬼のリハビリ』にも励んでいるそうですよ」と芸能関係者
女性自身
芸能界引退について「そもそも辞めてないですよ！」「今は休業中」と否定
週刊女性PRIME
アメリカへ移住し、名医のいる病院へ移る予定のようだとテレビ局関係者
「子どもたちのためにも」と、鬼のリハビリに励んでいるそうだと芸能関係者
妻は夫の治療法を求め、アメリカにまで足を運んでいたとテレビ局関係者
サーフィン好きな坂口は、九十九里でコーヒーの焙煎をしていると地元住民
股関節を構成する大腿骨頭が血流の低下によって壊死する国指定の難病という
坂口は2017年に「医龍」の新シリーズの出演オファーを辞退していたそう
NEWSポストセブン
坂口の妻は妊娠中も、病気で休養に追い込まれた夫を献身的に看病したと知人
兄・征夫は1日、「本人が一番辛い選択をしたんだと思う」とツイート
治ったと言っても定期的な検査を受け、再発の不安を抱えることになるという
晩年の美空ひばりさんや、ケツメイシのRYOJIも患っていた病気
国指定の難病「特発性大腿骨頭壊死症」に悩まされており、治療に専念する