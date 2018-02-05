有賀さつきさん死去
元フジテレビアナウンサーの有賀さつきさんが2018年1月に52歳で急死。
2018年4月29日
2018年3月30日
2018年3月2日
2018年2月23日
2018年2月13日
2018年2月9日
2018年2月8日
2018年2月7日
2018年2月6日
-
有賀さつきさんが2014年頃に半年ほど入院か「お痩せになった」
2014年ごろ「半年の間、短い間ですけど、お休みして…」と講師
デイリースポーツ
-
有賀さつきさん フリー転身時に味方から裏切りにあったことも
高橋真麻は、有賀さんからフリー転身時の苦労話を聞いたことがあると告白
デイリースポーツ
-
有賀さつきさん 看護師に「娘のことが心配」と話していたか
関係者によると、02年に誕生したひとり娘のことを看護師に話していたという
スポーツ報知
-
三村マサカズ「Qさま」共演の有賀さつきさんを追悼「永遠に忘れません」
「Qさま」で共演した有賀さんは「かわいい人だったな。気配りも」と綴った
日刊スポーツ
-
有賀さつきさんは各種口座も整理か 悟っていた病状の重さ
関係者によると、遺族のために各種口座などを整理していたという
日刊スポーツ
-
有賀さつきさん 闘病隠すため周囲に話した「優しい嘘」
2017年10月に連絡を取り合った際、「年内で活動休止する」と伝えられたそう
スポーツ報知
2018年2月5日
-
亡くなった有賀さつきさん 松田朋恵が明かした直近の様子
2017年10月に連絡し、有賀さんにイベントの司会を打診していたという松田
デイリースポーツ
-
花田景子さんが同期の有賀さつきさんの訃報に「連絡しようと…」
報道各社に送られたFAXには、「ショックで言葉も見つかりません」との文
スポニチアネックス
-
有賀さつきさん、痩せても周囲には「ダイエットしたのよ」
2017年7月に共演した際、有賀さんは明らかに痩せていたという
デイリースポーツ
-
有賀さつきさんの父、容体急変で最期みとれず、「退院できると」
深刻に捉えておらず「退院できると安心していた」と悲しみをにじませた
デイリースポーツ
-
有賀さつきさん、Mステ時代の思い出 タモリ宅で食べたり飲んだり
有賀さんやタモリと3人体制で司会を務めていた「Mステ」時代を回顧した生島
デイリースポーツ
-
有賀さつきさん ブログで告白した生活の苦悩「ずいぶん病んでいました」
1年8カ月ぶりの投稿で、育児や介護などで「私も病んでいました」と告白
デイリースポーツ