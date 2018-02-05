有賀さつきさん死去

元フジテレビアナウンサーの有賀さつきさんが2018年1月に52歳で急死。

2018年4月29日

2018年3月30日

2018年3月2日

2018年2月23日

2018年2月13日

2018年2月9日

2018年2月8日

2018年2月7日

2018年2月6日

2018年2月5日