新妻悠太

新妻悠太は、日本のお笑い芸人。お笑いコンビ「トップリード」のボケ担当。1982年2月5日生まれ、北海道出身。

2018年2月19日

2018年2月6日

2018年1月29日

2018年1月28日

2018年1月26日

2018年1月25日