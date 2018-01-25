新妻悠太
新妻悠太は、日本のお笑い芸人。お笑いコンビ「トップリード」のボケ担当。1982年2月5日生まれ、北海道出身。
2018年2月19日
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有吉弘行 新妻悠太への憶測記事に怒り「訴えさせようかなって」
新妻に対し楽屋泥棒の余罪を疑う記事に「本当に全然違うからさ」と有吉
日刊スポーツ
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有吉弘行が新妻悠太を巡る報道を非難「訴えさせようかな」
あるネット記事を取り上げ、してないことまで平気で書いていると非難
トピックニュース
2018年2月6日
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トップリードの新妻悠太がブログで謝罪 相方への支援を呼びかける
「2度とこのようなことを起こさないことを誓います」と心境をつづった新妻
スポニチアネックス
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トップリードの和賀勇介 新妻悠太の契約解除を受け解散を発表
新妻が所属事務所との契約を解除されたことを受け、自身のTwitterで報告
オリコンニュース
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窃盗未遂容疑で逮捕のトップリード新妻悠太 所属事務所との契約解除
所属事務所は6日、不起訴処分を報告するとともに新妻の契約解除を発表した
オリコンニュース
2018年1月29日
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トップリード新妻悠太が逮捕 矢吹奈子「信じたくない」
矢吹奈子は「なんか信じたくない」と相当ショックを受けている様子
東スポWEB
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土田晃之 事務所の後輩である新妻悠太の逮捕に複雑「信じてやるしかない」
新妻の印象について、土田は「そういう感じのやつではない」とコメント
スポニチアネックス
2018年1月28日
2018年1月26日
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トップリード新妻悠太容疑者が逮捕 有吉弘行のラジオでも「疑惑」
他の芸人と一緒に助手を務めた有吉弘行のラジオでも「疑惑」があるという
日刊ゲンダイDIGITAL
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岡村隆史がトップリード・新妻悠太容疑者の逮捕に「厳しいですよね」
犯行について「何をしようとしてはったのかはわからないですけど」と岡村
日刊スポーツ
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トップリード新妻悠太容疑者、被害者が取り押さえた様子を語る
被害者が、なぜ侵入したか新妻容疑者に問うと「火事だと思った」との返答
デイリースポーツ
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トップリード・新妻悠太容疑者が逮捕 CSレギュラー番組差し替え
新妻容疑者はCSの番組にレギュラー出演中だが、26日以降は別番組に差し替え
スポニチアネックス