みなさんのおかげでした最終回
『みなさんのおかげでした最終回』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2018年4月21日
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フジおちょくるな みなおかで披露された替え歌は石橋貴明の発案
披露したヒット曲「情けねぇ」の替え歌は、石橋貴明からの提案だったという
スポニチアネックス
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知ったのは発表の2週間前 木梨憲武が「みなおか」終了を振り返る
番組終了を知ったのは発表の2週間前で「マジすかという感じだった」と木梨
スポーツ報知
2018年4月8日
2018年4月3日
2018年3月30日
2018年3月29日
2018年3月25日
2018年3月24日
2018年3月23日
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「めちゃイケ」などが終了で危機到来の江頭2:50 「難民芸人」は今後続出？
筆頭格が江頭2:50で、準レギュラー状態だった「ぷっすま」も3月で終了
週刊女性PRIME
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「憲武さんだと思ったんですけど、お父様でした」松田聖子の過去の失態
「木梨サイクル」の前を車で通った松田は、木梨の父親を木梨本人と勘違い
トピックニュース
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石橋貴明の長女・穂乃香 Twitterで「みなおか」終了に思いをつづる
「娘として一ファンとして、『みなさんのおかげでした』！」と番組に言及
スポーツ報知
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ヒロミが「みなおか」ラストは木梨憲武と見たと告白 「飲みながら」
最終回は、プライベートでも親交の厚い木梨憲武と一緒に見ていたという
日刊スポーツ
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岡村隆史がバラエティ番組の今後を案じる「寂しいですね」
内容を振り返り「本当に寂しい思いもありますけど」と率直な思いを吐露
日刊スポーツ
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「とんねるずのみなさんのおかげでした」最終回の視聴率は9.7％
最終回の平均視聴率は9.7％で、前週の7.1％から2.6％アップ
オリコンニュース
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「みなおか」最後の日に木梨憲武と飲んでいた 児嶋一哉が報告
Instagramに「こんな日にまさかこの方と飲めるなんて！」と写真を投稿した
ナリナリドットコム
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おぎやはぎが語った「みなおか」の最後 「かっこいいおっさんたち」
矢作兼が「最後のバーイセンキューでうるっときた」と締めの言葉に言及
ナリナリドットコム
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岡村隆史、最終回を迎えた「みなおか」への思いをラジオで語る
番組の終わり方に「1時間できれいに終わろうとしたのでは」と思いを寄せた
ナリナリドットコム