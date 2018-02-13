日馬富士の暴行問題
『日馬富士の暴行問題』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2019年1月22日
2019年1月10日
2018年11月2日
2018年10月31日
2018年10月30日
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母国での批判受け訴訟取り下げた貴ノ岩「神」に等しい横綱の存在
30日、母国モンゴルでの批判を受けて、訴えを取り下げたことが分かった
J-CASTニュース
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日馬富士、貴ノ岩への批判に言及 「国民性からして考えられません」
モンゴルでのバッシングが理由とされているが日馬富士側はこれを否定
スポーツ報知
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貴ノ岩が提訴取り下げ、治療費も負担 家族から「耐えられない」
理由について「母国のモンゴルでバッシングを受けたため」などと説明
スポニチアネックス
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貴ノ岩が日馬富士の傷害事件を巡る提訴取り下げ 母国でバッシング
慰謝料など約2400万円を求めていたが、貴ノ岩関側は30日、提訴を取り下げた
共同通信
2018年10月11日
2018年10月9日
2018年10月5日
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旭鷲山が日馬富士の賠償金を「肩代わり」発言 ネットからツッコミ殺到
これに対しネット上では「それは違う」とツッコミが殺到しているという
J-CASTニュース
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旭鷲山、貴ノ岩の損害賠償請求「僕が代わりに払ってあげる」
「ビビット」の取材に応じた旭鷲山が、肩代わりする意志を明かした
スポーツ報知
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加藤浩次、日馬富士の出し渋りに異議 「アレって思っちゃう」
賠償額は約2400万円だが、日馬富士は約2億円の退職金を受け取ったとされる
東スポWEB
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菊地幸夫弁護士 貴ノ岩の日馬富士への約2400万円損害賠償請求に「高い」
5日の番組で菊地幸夫弁護士は、請求額について「ちょっと高い」と指摘した
スポーツ報知